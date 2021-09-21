https://sputnik-georgia.ru/20210921/idealnaya-para-afflek-i-lopes-dali-pervoe-intervyu-posle-vossoedineniya-259775148.html

Идеальная пара: Аффлек и Лопес дали первое интервью после воссоединения

Идеальная пара: Аффлек и Лопес дали первое интервью после воссоединения

Певица и актер пообщались с репортерами и умилили Сеть: поклонники уверены, что на этот раз дело закончится свадьбой 21.09.2021, Sputnik Грузия

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бен аффлек

дженнифер лопес

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Американский актер Бен Аффлек и певица Джей Ло дали первое интервью после своего воссоединения: ответы пары восхитили фанатов и журналистов. Лопес - очень многогранная личность, которая не только поет, танцует и играет в кино, но и развивает собственные бренды косметики и одежды. Это не может не восхищать ее возлюбленного-актера, с которым звезда воссоединилась после 20-летнего перерыва. Не так давно Лопес и Аффлек дали свое первое совместное интервью за долгое время, где поговорили о деятельности и достижениях Джей Ло. В интервью ADWEEK певица похвасталась своими "детищами" и рассказала, как начинала путь в бизнесе с целью улучшить жизнь потребителей и на своем примере доказать, что людям нужно видеть тех, кто похож на них. Аффлек поспешил также высказаться о деятельности любимой и отметил ее заслуги перед миром. "Я могу снимать кино, которое будет трогать зрителей. Но Джей вдохновляет людей, дает им шанс почувствовать, что они не одиноки. Таких, как она, очень мало. И я могу только восхищаться и смотреть на нее с огромным уважением", - рассказал актер и растрогал всех поклонников. Многие фанаты уверены, что такое восхищение и обожание Аффлека точно даст свои плоды и в скором времени пара наконец сыграет свадьбу.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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бен аффлек, дженнифер лопес, зарубежные звезды