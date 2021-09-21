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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210921/v-tyurmakh-gruzii-vozobnovlyayutsya-dlitelnye-svidaniya-s-zaklyuchennymi-259759868.html
В тюрьмах Грузии возобновляются длительные свидания с заключенными
В тюрьмах Грузии возобновляются длительные свидания с заключенными
По данным Специальной пенитенциарной службы, в Грузии вакцинированы 80% заключенных 21.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-21T14:56+0400
2021-09-21T14:56+0400
четвертая волна
новости
грузия
вакцинация от коронавируса
специальная пенитенциарная служба
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Во всех пенитенциарных учреждениях Грузии с 27 сентября снимаются ограничения на длительные свидания с заключенными, сообщается на странице Специальной пенитенциарной службы в Facebook.Данное решение Специальная пенитенциарная служба приняла на основании рекомендации Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья и Минздрава страны.Минюст Грузии вводит новшество для ковид-инфицированных заключенных&gt;&gt;Пользоваться длительными свиданиями смогут заключенные, вакцинированные двумя дозами. К ним на свидание также будут допущены только те лица, которые полностью вакцинированы и предоставят документ, подтверждающий иммунизацию.Специальная пенитенциарная служба начала процесс добровольной иммунизации заключенных 18 мая этого года. На этом этапе, 80% заключенных вакцинированы, а 65% – ревакцинированы."Именно в результате интенсивной вакцинации значительно сократилось число инфицированных заключенных, нуждающихся в лечении в гражданском госпитальном секторе. К этому времени в гражданских клиниках в Тбилиси и карантинном пространстве при психиатрической клинике в Хони (Западная Грузия) находятся 50 инфицированных заключенных. Это 0,5% от общей численности контингента", – отмечают в ведомстве.Что касается персонала пенитенциарной системы, вакцинацию от коронавируса прошли 92% сотрудников, а 77% – ревакцинированы.В 2020 году с целью предотвращения возможного распространения коронавируса, заключенным приостановили право на длительные свидания, а краткосрочные свидания проходили с использованием стеклянных барьеров. Далее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии краткосрочные свидания в тюрьмах были прекращены с 28 ноября 2021 года. Аналогичные ограничения в пенитенциарных учреждениях действовали и весной до 25 мая 2020 года. С 1 февраля в тюрьмах Грузии заключенным снова разрешили краткосрочные свидания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210830/koronavirus-v-tyurmakh-gruzii-oppozitsiya-trebuet-shirokuyu-amnistiyu-259150647.html
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новости, грузия, вакцинация от коронавируса, специальная пенитенциарная служба, коронавирус covid-19

В тюрьмах Грузии возобновляются длительные свидания с заключенными

14:56 21.09.2021
337
© Facebook / photo: Special Penitentiary Service of Georgia / FBТюрьма
Тюрьма - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
© Facebook / photo: Special Penitentiary Service of Georgia / FB
По данным Специальной пенитенциарной службы, в Грузии вакцинированы 80% заключенных
ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Во всех пенитенциарных учреждениях Грузии с 27 сентября снимаются ограничения на длительные свидания с заключенными, сообщается на странице Специальной пенитенциарной службы в Facebook.
Данное решение Специальная пенитенциарная служба приняла на основании рекомендации Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья и Минздрава страны.
Минюст Грузии вводит новшество для ковид-инфицированных заключенных>>
Пользоваться длительными свиданиями смогут заключенные, вакцинированные двумя дозами. К ним на свидание также будут допущены только те лица, которые полностью вакцинированы и предоставят документ, подтверждающий иммунизацию.
Специальная пенитенциарная служба начала процесс добровольной иммунизации заключенных 18 мая этого года. На этом этапе, 80% заключенных вакцинированы, а 65% – ревакцинированы.
"Именно в результате интенсивной вакцинации значительно сократилось число инфицированных заключенных, нуждающихся в лечении в гражданском госпитальном секторе. К этому времени в гражданских клиниках в Тбилиси и карантинном пространстве при психиатрической клинике в Хони (Западная Грузия) находятся 50 инфицированных заключенных. Это 0,5% от общей численности контингента", – отмечают в ведомстве.
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Что касается персонала пенитенциарной системы, вакцинацию от коронавируса прошли 92% сотрудников, а 77% – ревакцинированы.
В 2020 году с целью предотвращения возможного распространения коронавируса, заключенным приостановили право на длительные свидания, а краткосрочные свидания проходили с использованием стеклянных барьеров. Далее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии краткосрочные свидания в тюрьмах были прекращены с 28 ноября 2021 года. Аналогичные ограничения в пенитенциарных учреждениях действовали и весной до 25 мая 2020 года. С 1 февраля в тюрьмах Грузии заключенным снова разрешили краткосрочные свидания.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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