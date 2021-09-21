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В тюрьмах Грузии возобновляются длительные свидания с заключенными

В тюрьмах Грузии возобновляются длительные свидания с заключенными

По данным Специальной пенитенциарной службы, в Грузии вакцинированы 80% заключенных 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T14:56+0400

2021-09-21T14:56+0400

2021-09-21T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Во всех пенитенциарных учреждениях Грузии с 27 сентября снимаются ограничения на длительные свидания с заключенными, сообщается на странице Специальной пенитенциарной службы в Facebook.Данное решение Специальная пенитенциарная служба приняла на основании рекомендации Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья и Минздрава страны.Минюст Грузии вводит новшество для ковид-инфицированных заключенных>>Пользоваться длительными свиданиями смогут заключенные, вакцинированные двумя дозами. К ним на свидание также будут допущены только те лица, которые полностью вакцинированы и предоставят документ, подтверждающий иммунизацию.Специальная пенитенциарная служба начала процесс добровольной иммунизации заключенных 18 мая этого года. На этом этапе, 80% заключенных вакцинированы, а 65% – ревакцинированы."Именно в результате интенсивной вакцинации значительно сократилось число инфицированных заключенных, нуждающихся в лечении в гражданском госпитальном секторе. К этому времени в гражданских клиниках в Тбилиси и карантинном пространстве при психиатрической клинике в Хони (Западная Грузия) находятся 50 инфицированных заключенных. Это 0,5% от общей численности контингента", – отмечают в ведомстве.Что касается персонала пенитенциарной системы, вакцинацию от коронавируса прошли 92% сотрудников, а 77% – ревакцинированы.В 2020 году с целью предотвращения возможного распространения коронавируса, заключенным приостановили право на длительные свидания, а краткосрочные свидания проходили с использованием стеклянных барьеров. Далее из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Грузии краткосрочные свидания в тюрьмах были прекращены с 28 ноября 2021 года. Аналогичные ограничения в пенитенциарных учреждениях действовали и весной до 25 мая 2020 года. С 1 февраля в тюрьмах Грузии заключенным снова разрешили краткосрочные свидания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210830/koronavirus-v-tyurmakh-gruzii-oppozitsiya-trebuet-shirokuyu-amnistiyu-259150647.html

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