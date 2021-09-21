https://sputnik-georgia.ru/20210921/vylitaya-buzova-ayza-smenila-imidzh-i-proizvela-furor-v-seti-259772037.html

Вылитая Бузова! Айза сменила имидж и произвела фурор в Сети

Вылитая Бузова! Айза сменила имидж и произвела фурор в Сети

Кардинальное преображение бывшей жены Гуфа вызвало ажиотаж среди поклонников - в Сети не перестают комментировать новый пост блогера. 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T17:17+0400

2021-09-21T17:17+0400

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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

айза долматова

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Российская ведущая и блогер Айза решилась на эксперименты со внешностью: звезда сменила имидж и напомнила фанатам свою коллегу - Ольгу Бузову. Айза долгое время оставалась верна себе и своему стилю. На протяжении долгих лет она ходила с длинными волосами, иногда меняя оттенки с рыжего на темно-каштановый. Но недавно бывшая жена рэпера Гуфа решила распрощаться с шевелюрой и сделала удлиненное каре. Также она перекрасилась в яркую блондинку. Айза похвасталась новой прической в Instagram: шокированные подписчики не сразу приняли такое преображение и даже начали шутить над экспериментом. Долматова надела черное платье из шелка с глубоким декольте и завершила образ нежным макияжем. Также она намекнула, что очень довольна новым образом. "Лучшие времена настали, пацаны", - посмеялась 36-летняя блогер и вызвала различные эмоции у поклонников - от хороших до плохих. "Это Бузова во времена Дома-2?"; "Вылитая Кудрявцева"; "Как вам хорошо блондинкой"; "Ужасно, вернись обратно"; "Ну, Айза, вы же истинная брюнетка"; "Это Бузова?" - написали в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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айза долматова, российский шоу-бизнес