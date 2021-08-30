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https://sputnik-georgia.ru/20210830/kak-v-sumasshedshem-dome-oleg-mayami-rasskazal-o-zhizni-s-eks-suprugoy-gufa-259128258.html
"Как в сумасшедшем доме": Олег Майами рассказал о жизни с экс-супругой Гуфа
"Как в сумасшедшем доме": Олег Майами рассказал о жизни с экс-супругой Гуфа
Обычная девочка со своими тараканами и паническими атаками - что наговорил бывший о знаменитости 30.08.2021, Sputnik Грузия
2021-08-30T12:41+0400
2021-08-30T12:55+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
айза долматова
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Российский исполнитель Олег Майами рассказал о подробностях жизни с экс-супругой рэпера Гуфа – Айзой Долматовой, сказав, что в отношениях с ней чувствовал себя, как в "сумасшедшем доме".В интервью Starhit артист признался, что решил завершить отношения, однако Айза никак не может смириться с этим, продолжая звонить и писать, хотя тот заблокировал ее везде.Олег рассказал, что испытывал к Долматовой сильные чувства и вначае мирился с ее чрезмерной эмоциональностью, но через какое-то время стал чувствовать себя как "в сумасшедшем доме". Певец подчеркнул, что Айза стала первой женщиной, которая его так разочаровала."Айзе присущи панические атаки, как она их называет. Это выглядит максимально странно и неестественно. Когда у нее происходила такая атака, ее всю выворачивало, она падала на пол. Я смотрел и не верил в то, что вижу. Она доводила меня до такого же состояния. Я сначала велся, поддавался на эти вспышки. Но потом это превратилось во что-то максимально странное и страшное. Каждая наша ссора во второй половине отношений напоминала пребывание в сумасшедшем доме. Как можно в таком режиме жить?! Я принял решение, что это не нужно нам обоим", — поделился артист.Также Майами считает, что Айзе вряд ли удастся найти человека, который будет терпеть ее характер. Артист заявил, что не хочет, чтобы после расставания в их отношениях продолжались какие-то "эмоциональные качели"."Такого мужчины у нее больше не будет. Я был весь в ней. Мне совершенно не хочется числиться ее третьим чуваком, с которым у нее после расставания продолжаются какие-то качели. Я хочу, чтобы в нашей большой любви была поставлена красивая точка. Айзе нужно тормозить. Ей необходимо научиться принимать себя счастливой. По факту она обычная девочка со своими проблемами, тараканами", — рассуждал Майами в исповеди на Premier.Отношения Олега Майами и Айзы Долматовой продлились около года.Читайте также:
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айза долматова, российский шоу-бизнес

"Как в сумасшедшем доме": Олег Майами рассказал о жизни с экс-супругой Гуфа

12:41 30.08.2021 (обновлено: 12:55 30.08.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПопулярный модный блогер Айза Долматова
Популярный модный блогер Айза Долматова - Sputnik Грузия, 1920, 30.08.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Обычная девочка со своими тараканами и паническими атаками - что наговорил бывший о знаменитости
ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Российский исполнитель Олег Майами рассказал о подробностях жизни с экс-супругой рэпера Гуфа – Айзой Долматовой, сказав, что в отношениях с ней чувствовал себя, как в "сумасшедшем доме".
В интервью Starhit артист признался, что решил завершить отношения, однако Айза никак не может смириться с этим, продолжая звонить и писать, хотя тот заблокировал ее везде.
Олег рассказал, что испытывал к Долматовой сильные чувства и вначае мирился с ее чрезмерной эмоциональностью, но через какое-то время стал чувствовать себя как "в сумасшедшем доме". Певец подчеркнул, что Айза стала первой женщиной, которая его так разочаровала.
"Айзе присущи панические атаки, как она их называет. Это выглядит максимально странно и неестественно. Когда у нее происходила такая атака, ее всю выворачивало, она падала на пол. Я смотрел и не верил в то, что вижу. Она доводила меня до такого же состояния. Я сначала велся, поддавался на эти вспышки. Но потом это превратилось во что-то максимально странное и страшное. Каждая наша ссора во второй половине отношений напоминала пребывание в сумасшедшем доме. Как можно в таком режиме жить?! Я принял решение, что это не нужно нам обоим", — поделился артист.
Также Майами считает, что Айзе вряд ли удастся найти человека, который будет терпеть ее характер. Артист заявил, что не хочет, чтобы после расставания в их отношениях продолжались какие-то "эмоциональные качели".
"Такого мужчины у нее больше не будет. Я был весь в ней. Мне совершенно не хочется числиться ее третьим чуваком, с которым у нее после расставания продолжаются какие-то качели. Я хочу, чтобы в нашей большой любви была поставлена красивая точка. Айзе нужно тормозить. Ей необходимо научиться принимать себя счастливой. По факту она обычная девочка со своими проблемами, тараканами", — рассуждал Майами в исповеди на Premier.
Отношения Олега Майами и Айзы Долматовой продлились около года.
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