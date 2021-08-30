https://sputnik-georgia.ru/20210830/kak-v-sumasshedshem-dome-oleg-mayami-rasskazal-o-zhizni-s-eks-suprugoy-gufa-259128258.html

"Как в сумасшедшем доме": Олег Майами рассказал о жизни с экс-супругой Гуфа

"Как в сумасшедшем доме": Олег Майами рассказал о жизни с экс-супругой Гуфа

Обычная девочка со своими тараканами и паническими атаками - что наговорил бывший о знаменитости 30.08.2021, Sputnik Грузия

2021-08-30T12:41+0400

2021-08-30T12:41+0400

2021-08-30T12:55+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

айза долматова

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/17/252100814_0:0:2737:1540_1920x0_80_0_0_44a0213e504ae3eb58ccffc845b698c2.jpg

ТБИЛИСИ, 30 авг — Sputnik. Российский исполнитель Олег Майами рассказал о подробностях жизни с экс-супругой рэпера Гуфа – Айзой Долматовой, сказав, что в отношениях с ней чувствовал себя, как в "сумасшедшем доме".В интервью Starhit артист признался, что решил завершить отношения, однако Айза никак не может смириться с этим, продолжая звонить и писать, хотя тот заблокировал ее везде.Олег рассказал, что испытывал к Долматовой сильные чувства и вначае мирился с ее чрезмерной эмоциональностью, но через какое-то время стал чувствовать себя как "в сумасшедшем доме". Певец подчеркнул, что Айза стала первой женщиной, которая его так разочаровала."Айзе присущи панические атаки, как она их называет. Это выглядит максимально странно и неестественно. Когда у нее происходила такая атака, ее всю выворачивало, она падала на пол. Я смотрел и не верил в то, что вижу. Она доводила меня до такого же состояния. Я сначала велся, поддавался на эти вспышки. Но потом это превратилось во что-то максимально странное и страшное. Каждая наша ссора во второй половине отношений напоминала пребывание в сумасшедшем доме. Как можно в таком режиме жить?! Я принял решение, что это не нужно нам обоим", — поделился артист.Также Майами считает, что Айзе вряд ли удастся найти человека, который будет терпеть ее характер. Артист заявил, что не хочет, чтобы после расставания в их отношениях продолжались какие-то "эмоциональные качели"."Такого мужчины у нее больше не будет. Я был весь в ней. Мне совершенно не хочется числиться ее третьим чуваком, с которым у нее после расставания продолжаются какие-то качели. Я хочу, чтобы в нашей большой любви была поставлена красивая точка. Айзе нужно тормозить. Ей необходимо научиться принимать себя счастливой. По факту она обычная девочка со своими проблемами, тараканами", — рассуждал Майами в исповеди на Premier.Отношения Олега Майами и Айзы Долматовой продлились около года.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

айза долматова, российский шоу-бизнес