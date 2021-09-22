https://sputnik-georgia.ru/20210922/anfisa-chekhova-syn-khochet-chtoby-ya-vyshla-zamuzh-za-blogera-i-kachka-259811194.html

Анфиса Чехова: "Сын хочет, чтобы я вышла замуж за блогера и качка"

Анфиса Чехова: "Сын хочет, чтобы я вышла замуж за блогера и качка"

Чехова рассказала о сокровенном желании своего сына и призналась, что сумела сохранить с бывшим супругом и его новой женой хорошие отношения 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T19:38+0400

2021-09-22T19:38+0400

2021-09-22T19:38+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

анфиса чехова

гурам баблишвили

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 22 сен - Sputnik. Российская телеведущая Анфиса Чехова рассказала об отношениях cвоего сына с отцом и его новой супругой, а также о том, что ее наследник желает для мамы "блогера и качка".В программе "Судьба человека" Анфиса Чехова уверила, что никогда не страдала из-за развода. У нее быстро появились новые отношения, так и Гурам Баблишвили не оставался долго холостяком.По словам телеведущей, ее сын Соломон прекрасно поладил с новой возлюбленной отца."У Гурама хорошая девушка, которая часто занимается моим сыном. Иногда она забирает его со школы, делает с ним уроки. У Соломона теперь есть маленький братик. Это же здорово! Если у Гурама объявятся внебрачные дети, я всех их буду любить и принимать, потому что они братья и сестры моего сына", — призналась Анфиса.Что касается самой Чеховой, то Соломон мечтает, чтобы мама встретила достойного мужчину и родила дочь.Анфиса Чехова и Гурам Баблишвили прожили вместе семь лет. 31 мая 2012 года у Анфисы и Гурама родился сын Соломон. Однако официально влюбленные оформили брак лишь два года назад. В 2017 году пара заявила о разводе. Но, по словам Чеховой, они не перестают быть семьей для их сына.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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анфиса чехова, гурам баблишвили, российский шоу-бизнес