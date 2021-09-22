Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210922/gruziya--brilliant-nigeriets-rasskazal-pochemu-khochet-stat-merom-tbilisi-259785802.html
"Грузия – бриллиант": нигериец рассказал почему хочет стать мэром Тбилиси
"Грузия – бриллиант": нигериец рассказал почему хочет стать мэром Тбилиси
В прямом эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии прошли дебаты кандидатов в мэры Тбилиси 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T09:01+0400
2021-09-22T09:01+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
местные выборы
выборы мэра тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870271_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_8b6aef96533229e1493161fb7c83173c.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Уроженец Нигерии, кандидат в мэры Тбилиси от партии "Наша объединенная Грузия" Аринзе Ричард Огбунуджу рассказал почему он решил идти в мэры Тбилиси.В прямом эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии прошли дебаты кандидатов в мэры Тбилиси. На мероприятие пришли все 16 кандидатов. Кандидаты представятся, а после начнут отвечать на вопросы ведущего и друг друга.Бизнесмен и теолог Огбунуджу – обладатель грузинского гражданства, у которого в Грузии есть семья и трое детей. В Грузию он переехал после смерти родителей.Согласно сведениям в Сети, Огбунуджу является теологом, также он закончил факультет международных отношений, владеет несколькими языками и работает над расширением дружеских связей между грузинами и африканцами."Я уже 26 лет живу в Грузии. Ничего не меняется, те же драки, та же система. Люди голодают. Мы говорим, что Грузия – Европа. Но где в Европе голодают дети – нет будущего, нет надежды. Для нас главное – вернуть надежду, чтобы дети не голодали, у людей была работа и в страну вернулась надежда", – сказал Огбунуджу во время дебатов.Он также рассказал, что у его партии подготовлено много программ для развития города и рассказал об одной из них.По его словам, Грузия – бриллиант, который нужно беречь.Выборы выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210921/debaty-kandidatov-v-mery-tbilisi-nachalis-so-skandala-259783208.html
https://sputnik-georgia.ru/20210826/urozhenets-nigerii-budet-borotsya-za-post-mera-tbilisi-258652339.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23487/02/234870271_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_2b148bab6f528b80f4777e74e7101c79.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, местные выборы, выборы мэра тбилиси

"Грузия – бриллиант": нигериец рассказал почему хочет стать мэром Тбилиси

09:01 22.09.2021
389
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЗдание мэрии Тбилиси
Здание мэрии Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
В прямом эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии прошли дебаты кандидатов в мэры Тбилиси
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Уроженец Нигерии, кандидат в мэры Тбилиси от партии "Наша объединенная Грузия" Аринзе Ричард Огбунуджу рассказал почему он решил идти в мэры Тбилиси.
В прямом эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии прошли дебаты кандидатов в мэры Тбилиси. На мероприятие пришли все 16 кандидатов. Кандидаты представятся, а после начнут отвечать на вопросы ведущего и друг друга.
Ника Мелия - Sputnik Грузия, 1920, 21.09.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Дебаты кандидатов в мэры Тбилиси начались со скандала
Вчера, 22:25
1971
15
Бизнесмен и теолог Огбунуджу – обладатель грузинского гражданства, у которого в Грузии есть семья и трое детей. В Грузию он переехал после смерти родителей.
Согласно сведениям в Сети, Огбунуджу является теологом, также он закончил факультет международных отношений, владеет несколькими языками и работает над расширением дружеских связей между грузинами и африканцами.
Аринзе Ричард Огбунуджу из Нигерии - Sputnik Грузия, 1920, 26.08.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Уроженец Нигерии будет бороться за пост мэра Тбилиси
26 августа, 15:49
5521
"Я уже 26 лет живу в Грузии. Ничего не меняется, те же драки, та же система. Люди голодают. Мы говорим, что Грузия – Европа. Но где в Европе голодают дети – нет будущего, нет надежды. Для нас главное – вернуть надежду, чтобы дети не голодали, у людей была работа и в страну вернулась надежда", – сказал Огбунуджу во время дебатов.
Он также рассказал, что у его партии подготовлено много программ для развития города и рассказал об одной из них.

"Мы подготовили много программ. Например, программа инновации – мы будет отправлять студентов по обмену в страны Европы, чтобы после они возвращались и после обучали молодые поколения", – сказал Огбунуджу.

По его словам, Грузия – бриллиант, который нужно беречь.
Выборы выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
600001
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:46Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 2 016
10:44Минивэн с пассажирами разбился на востоке Грузии, есть жертвы
10:29Задержан один из участников инцидента в Дманиси
10:15Военный эксперт: что будет с миром после российских выборов? - видео
09:36МВФ дал Грузии рекомендации по сохранению финансовой стабильности
09:20Курс лари на вторник – 3,1163 GEL/$1
09:01"Грузия – бриллиант": нигериец рассказал почему хочет стать мэром Тбилиси
08:58Звезда сериала "Секс в большом городе" умер в США
07:32Когда в Грузии начнется сбор винограда для "Хванчкары"
07:01Азиатский банк развития одобрил Грузии кредит в 100 миллионов долларов
ВчераГрузия первая в регионе начнет переговоры с ОАЭ по свободной торговле
ВчераЖенская сборная Грузии по футболу уступила Швеции в отборочном матче ЧМ-2023
ВчераСтолкнули ли оператора и зачем было Гахария летать в Вену – темные грузинские фишки
ВчераДебаты кандидатов в мэры Тбилиси начались со скандала
ВчераДебаты кандидатов в мэры Тбилиси стартовали в прямом эфире
ВчераВ клиниках с инфицированными коронавирусом откроют избирательные спецучастки
ВчераПредставитель правящей партии Грузии прокомментировал инцидент в Дманиси
ВчераВ Грузии создали самое оригинальное издание поэмы "Витязь в тигровой шкуре" – видео
ВчераВ Грузии именем погибшего программиста Ники Кварацхелия назовут библиотеку-корабль
Вчера"Загадочный" марафон: выборы в Грузии уже на носу, но никто не торопится бежать