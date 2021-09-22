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"Грузия – бриллиант": нигериец рассказал почему хочет стать мэром Тбилиси
"Грузия – бриллиант": нигериец рассказал почему хочет стать мэром Тбилиси
В прямом эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии прошли дебаты кандидатов в мэры Тбилиси 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T09:01+0400
2021-09-22T09:01+0400
2021-09-22T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Уроженец Нигерии, кандидат в мэры Тбилиси от партии "Наша объединенная Грузия" Аринзе Ричард Огбунуджу рассказал почему он решил идти в мэры Тбилиси.В прямом эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии прошли дебаты кандидатов в мэры Тбилиси. На мероприятие пришли все 16 кандидатов. Кандидаты представятся, а после начнут отвечать на вопросы ведущего и друг друга.Бизнесмен и теолог Огбунуджу – обладатель грузинского гражданства, у которого в Грузии есть семья и трое детей. В Грузию он переехал после смерти родителей.Согласно сведениям в Сети, Огбунуджу является теологом, также он закончил факультет международных отношений, владеет несколькими языками и работает над расширением дружеских связей между грузинами и африканцами."Я уже 26 лет живу в Грузии. Ничего не меняется, те же драки, та же система. Люди голодают. Мы говорим, что Грузия – Европа. Но где в Европе голодают дети – нет будущего, нет надежды. Для нас главное – вернуть надежду, чтобы дети не голодали, у людей была работа и в страну вернулась надежда", – сказал Огбунуджу во время дебатов.Он также рассказал, что у его партии подготовлено много программ для развития города и рассказал об одной из них.По его словам, Грузия – бриллиант, который нужно беречь.Выборы выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210921/debaty-kandidatov-v-mery-tbilisi-nachalis-so-skandala-259783208.html
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политика, новости, грузия, местные выборы, выборы мэра тбилиси
"Грузия – бриллиант": нигериец рассказал почему хочет стать мэром Тбилиси
В прямом эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии прошли дебаты кандидатов в мэры Тбилиси
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Уроженец Нигерии, кандидат в мэры Тбилиси от партии "Наша объединенная Грузия" Аринзе Ричард Огбунуджу рассказал почему он решил идти в мэры Тбилиси.
В прямом эфире Первого канала Общественного вещателя Грузии прошли дебаты кандидатов в мэры Тбилиси. На мероприятие пришли все 16 кандидатов. Кандидаты представятся, а после начнут отвечать на вопросы ведущего и друг друга.
Бизнесмен и теолог Огбунуджу – обладатель грузинского гражданства, у которого в Грузии есть семья и трое детей. В Грузию он переехал после смерти родителей.
Согласно сведениям в Сети, Огбунуджу является теологом, также он закончил факультет международных отношений, владеет несколькими языками и работает над расширением дружеских связей между грузинами и африканцами.
"Я уже 26 лет живу в Грузии. Ничего не меняется, те же драки, та же система. Люди голодают. Мы говорим, что Грузия – Европа. Но где в Европе голодают дети – нет будущего, нет надежды. Для нас главное – вернуть надежду, чтобы дети не голодали, у людей была работа и в страну вернулась надежда", – сказал Огбунуджу во время дебатов.
Он также рассказал, что у его партии подготовлено много программ для развития города и рассказал об одной из них.
"Мы подготовили много программ. Например, программа инновации – мы будет отправлять студентов по обмену в страны Европы, чтобы после они возвращались и после обучали молодые поколения", – сказал Огбунуджу.
По его словам, Грузия – бриллиант, который нужно беречь.
Выборы выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября.
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