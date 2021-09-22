https://sputnik-georgia.ru/20210922/kogda-v-gruzii-nachnetsya-sbor-vinograda-dlya-khvanchkary-259774454.html
Когда в Грузии начнется сбор винограда для "Хванчкары"
Когда в Грузии начнется сбор винограда для "Хванчкары"
В Раче растут два уникальных сорта черного винограда – александроули и муджуретули, из которых делают только одну разновидность вина – легендарную "Хванчкару" 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T07:32+0400
2021-09-22T07:32+0400
2021-09-22T07:32+0400
экономика
новости
грузия
рача
вино и виноделие грузии
ртвели 2021
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24682/51/246825145_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_838f0f36806be6c6f72f34d61839d0af.jpg
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. В высокогорном регионе Грузии Рача, который является родиной знаменитого вина "Хванчкара", сезон сбора урожая винограда начнется в первой половине октября, сообщает Минсельхоз страны.Ртвели в Восточной Грузии, который начался в конце августа, близится к завершению. К этому времени переработано до 150 тысяч тонн винограда. Виноград на заводы сдали 15 тысяч фермеров, заработав примерно до 160 миллионов лари.В Раче растут два уникальных сорта черного винограда – александроули и муджуретули, из которых делают только одну разновидность вина – легендарную "Хванчкару".Путь от виноградника до бутылки винный материал "Хванчкары" проходит немного иначе и сложнее. Именно поэтому это натуральное красное полусладкое вино ценится намного больше.Для того, чтобы в производстве "Хванчкары" использовались только эти сорта, в процессе ртвели будут подключены ампелографы, а во въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "александроули" и "муджурули" с другими сортами винограда из других муниципалитетов.Для организованной сдачи урожая винограда в городе Амбролаури откроют координационный штаб Ртвели.В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай винограда высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210921/rtveli-2021-v-kakhetii-pererabotano-do-150-tysyach-tonn-vinograda-259735405.html
https://sputnik-georgia.ru/20210921/rtveli-v-razgare-kak-v-gruzii-sobirayut-urozhay-vinograda---foto-259766970.html
рача
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24682/51/246825145_137:0:2362:1669_1920x0_80_0_0_d24507b19a360db34b9770b9ed82679a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, грузия, рача, вино и виноделие грузии, ртвели 2021
Когда в Грузии начнется сбор винограда для "Хванчкары"
В Раче растут два уникальных сорта черного винограда – александроули и муджуретули, из которых делают только одну разновидность вина – легендарную "Хванчкару"
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik.
В высокогорном регионе Грузии Рача, который является родиной знаменитого вина "Хванчкара", сезон сбора урожая винограда начнется в первой половине октября, сообщает Минсельхоз страны
.
Ртвели в Восточной Грузии, который начался в конце августа, близится к завершению. К этому времени переработано до 150 тысяч тонн винограда. Виноград на заводы сдали 15 тысяч фермеров, заработав примерно до 160 миллионов лари.
В Раче растут два уникальных сорта черного винограда – александроули и муджуретули, из которых делают только одну разновидность вина – легендарную "Хванчкару".
Путь от виноградника до бутылки винный материал "Хванчкары" проходит немного иначе и сложнее. Именно поэтому это натуральное красное полусладкое вино ценится намного больше.
Для того, чтобы в производстве "Хванчкары" использовались только эти сорта, в процессе ртвели будут подключены ампелографы, а во въездах в регион установлены специальные блокпосты, чтобы не произошло смешения "александроули" и "муджурули" с другими сортами винограда из других муниципалитетов.
Для организованной сдачи урожая винограда в городе Амбролаури откроют координационный штаб Ртвели.
В этом году министерство сельского хозяйства ждет урожай винограда высокого качества. При этом в планах государства индустриальная обработка 300 тысяч тонн винограда.
В 2020 году в стране было собрано и переработано до 280 тысяч тонн винограда, что является абсолютным рекордом за историю Грузии. Виноград сдали более 25 тысяч фермеров, их доходы составили 310 миллионов лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.