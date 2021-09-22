https://sputnik-georgia.ru/20210922/mvf-dal-gruzii-rekomendatsii-po-sokhraneniyu-finansovoy-stabilnosti-259785371.html

МВФ дал Грузии рекомендации по сохранению финансовой стабильности

МВФ дал Грузии рекомендации по сохранению финансовой стабильности

В новом отчете МВФ описывается состояние финансовой системы Грузии и даются рекомендации по ее улучшению 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T09:36+0400

2021-09-22T09:36+0400

2021-09-22T09:36+0400

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Экономика Грузии, пострадавшая от пандемии Covid-19, в настоящее время находится в процессе восстановления, чему способствует внешний спрос и бюджетные стимулы, говорится в отчете Международного валютного фонда о стабильности финансовой системы страны.Согласно документу, устойчивость финансового сектора поддерживалась активными политическими действиями правительства, такими как финансовая поддержка экономики путем компенсации безработным, прямые выплаты семьям и ипотечные субсидии, а также налоговые льготы и кредитные гарантии для бизнеса.Приоритеты, представленные Международным валютным фондом для Грузии, сформулированы следующим образом: сокращение дефицита сразу после восстановления экономики, реформирование государственных предприятий, поддержание инфляционных ожиданий, поддержание устойчивости финансовой системы и проведение структурных реформ для решения проблем занятости.Согласно рекомендации фонда, Национальному банку Грузии следует расширить надзор за участниками финансового сектора в направлении антиконкурентного поведения и увеличить штрафы за такое действие. Кроме того, регулятору предлагается проводить систематический обзор деятельности по слияниям и поглощениям, и продолжать развивать институциональный потенциал для обеспечения соблюдения.Согласно отчету, для развития рынков капитала правительству следует продолжать прилагать постоянные усилия по введению в действие законодательства об облигациях и ценных бумагах, которое предоставит инвесторам дополнительные инструменты, поможет снизить процентные ставки по ипотечным кредитам в местной валюте и будет национальным органом управления ликвидностью.МВФ призывает власти Грузии попытаться распространить кредитную информацию на потенциальных заемщиков, путем разработки онлайн-реестра кредитов и укрепления правовой основы для обеспеченных сделок.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, мвф