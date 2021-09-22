https://sputnik-georgia.ru/20210922/proschayte-milliony---kak-pravitelstvo-gruzii-planiruet-uderzhat-turetskogo-investora-259811692.html

"Прощайте, миллионы" - как правительство Грузии планирует удержать турецкого инвестора

"Прощайте, миллионы" - как правительство Грузии планирует удержать турецкого инвестора

Власти хотят найти правильное и, что самое главное, государственно оправданное решение, отметили в ведомстве 22.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-22T20:01+0400

2021-09-22T20:01+0400

2021-09-22T20:01+0400

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протесты вокруг строительства намахвани гэс

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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Правительство Грузии планирует продолжить переговоры с турецкой компанией ENKA Renewables по поводу расторжения ею контракта о строительстве каскада Намахвани ГЭС на западе страны в течение следующего месяца, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.Намахвани ГЭС не будет? Турецкая компания расторгла контракт с Грузией >>>Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии должно было увеличиться на 15%. В строительство каскада планировалось вложить 830 миллионов долларов. Однако из-за многочисленных препятствий и форс-мажорных ситуаций ENKA решила расторгнуть договор с правительством.В ведомстве подтвердили, что узнали о возможном выходе Enka из проекта через месяц, получив предварительное уведомление.По заявлению министерства, проект строительства Каскада Намахвани ГЭС - комплексный, поэтому инвесторы сталкиваются со множеством трудностей при его реализации. При этом подчеркивается, что, учитывая экологические, социальные и технические вызовы проекта, и правительство, и инвестор обязаны пересмотреть индивидуальные особенности проекта при необходимости.Минэкономики напомнило, что для разрешения всех споров вокруг проекта ведомство обратилось к одному из самых авторитетных посредников в мире - Совету по разрешению споров Энергетического союза ЕС, и пригласило все НПО и общественные группы, заинтересованные в проекте Намахвани, присоединиться."Надеемся, что процесс разрешится сближением позиций и, самое главное, в пользу грузинского государства. Правительство Грузии делает все возможное, чтобы и дальше привлекать инвестиции именно в сферу энергетики, дабы обеспечить энергетическую независимость страны и, самое главное, энергетическую безопасность", - отмечено в заявлении.Страсти вокруг Намахвани ГЭСБолее десяти месяцев в Грузии проводились перманентные акции противников строительства Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети.Протестующие требовали аннулировать договор между правительством Грузии и строительной компанией ENKA, который, по их словам, составлен на невыгодных для Грузии условиях. Демонстранты требовали выявить всех лиц, имеющих отношение к принятию решений о начале строительства, а также отставки министра экономики Грузии Натии Турнава.В ответ на массовые акции протеста правительство объявило мораторий на строительство плотины Намахвани ГЭС на срок от 9 до 12 месяцев и обещало подключить к разрешению вопроса международных посредников.Намахвани ГЭС должна была состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов регулировался бы уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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