https://sputnik-georgia.ru/20210922/v-rossii-izmenili-rekomendatsii-po-lecheniyu-covid-19-259793008.html
В России изменили рекомендации по лечению COVID-19
В России изменили рекомендации по лечению COVID-19
Документ подготовили ведущие российские эксперты с учетом накопленных научных данных. 22.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-22T12:51+0400
2021-09-22T12:51+0400
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ТБИЛИСИ, 22 cен — Sputnik. В России утвердили новую, 12-ю по счету версию методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны. Документ подготовили ведущие российские эксперты с учетом накопленных научных данных. Над каждой версией трудилась рабочая группа из более чем ста специалистов.Врачи назвали продукты, которые лучше не употреблять при постковиде>>В 12-й версии рекомендаций обновлены разделы по лабораторной и лучевой диагностике COVID-19, а также по тактике лечения, в том числе беременных.Появился и новый раздел – "Антимикотическая терапия". В нем речь идет об особенностях лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с коронавирусом.Раздел "Патогенетическое лечение" полностью переработали с учетом накопленного опыта – уточнили критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавили информацию о возможных комбинациях лекарств.В частности, в рекомендации включили препарат будесонид – для пациентов с легким течением заболевания. А при средней и тяжелой форме предлагается использовать ингибиторы янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб).Кроме того, в новой версии переработали методику лечения для среднетяжелых и тяжелых пациентов: оптимизировали этиотропную терапию в сторону применения более эффективных подходов – препарата ремдесивир и иммуноглобулина человека против COVID-19. При этом из схемы для пациентов c факторами риска, у которых заболевание протекает в легкой форме, исключили умифеновир.В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, внесли информацию о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке больных. Обновили и раздел по специфической профилактике коронавирусной инфекции – в него включили сведения о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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россия, новости, минздрав россии, коронавирус covid-19
В России изменили рекомендации по лечению COVID-19
12:51 22.09.2021 (обновлено: 13:06 22.09.2021)
Документ подготовили ведущие российские эксперты с учетом накопленных научных данных.
ТБИЛИСИ, 22 cен — Sputnik.
В России утвердили новую, 12-ю по счету версию методических рекомендаций по лечению и профилактике коронавируса, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минздрав страны.
Документ подготовили ведущие российские эксперты с учетом накопленных научных данных. Над каждой версией трудилась рабочая группа из более чем ста специалистов.
В 12-й версии рекомендаций обновлены разделы по лабораторной и лучевой диагностике COVID-19, а также по тактике лечения, в том числе беременных.
Появился и новый раздел – "Антимикотическая терапия". В нем речь идет об особенностях лечения инвазивного аспергиллеза и инвазивного кандидоза у пациентов с коронавирусом.
Раздел "Патогенетическое лечение" полностью переработали с учетом накопленного опыта – уточнили критерии и сроки назначения генно-инженерных биологических препаратов, добавили информацию о возможных комбинациях лекарств.
В частности, в рекомендации включили препарат будесонид – для пациентов с легким течением заболевания. А при средней и тяжелой форме предлагается использовать ингибиторы янус-киназ (барицитиниб и тофацитиниб).
Кроме того, в новой версии переработали методику лечения для среднетяжелых и тяжелых пациентов: оптимизировали этиотропную терапию в сторону применения более эффективных подходов – препарата ремдесивир и иммуноглобулина человека против COVID-19. При этом из схемы для пациентов c факторами риска, у которых заболевание протекает в легкой форме, исключили умифеновир.
В раздел, касающийся терапии неотложных состояний, внесли информацию о рациональном использовании кислорода при респираторной поддержке больных. Обновили и раздел по специфической профилактике коронавирусной инфекции – в него включили сведения о показаниях к вакцинопрофилактике у беременных.
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