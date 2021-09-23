Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
https://sputnik-georgia.ru/20210923/mechta-publikuet-ocherednoy-opros-k-vyboram-oppozitsiya-schitaet-ikh-smeshnymi-259837800.html
"Мечта" публикует очередной опрос к выборам. Оппозиция считает их смешными
"Мечта" публикует очередной опрос к выборам. Оппозиция считает их смешными
ТБИЛИСИ, 23 cен — Sputnik. Менее чем за две недели до выборов в органы местного самоуправления правящая политическая сила "Грузинская мечта – демократическая... 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T17:31+0400
2021-09-23T17:31+0400
местные выборы в грузии 2021
грузия
аналитика
обзоры
местные выборы
выборы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252376411_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_ec92ea15f5088d2162b2d29e3447e937.jpg
ТБИЛИСИ, 23 cен — Sputnik. Менее чем за две недели до выборов в органы местного самоуправления правящая политическая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила результаты очередного социологического исследования в Тбилиси.За последнее время правящая партия представила не один подобный опрос в различных городах страны, чего не делают оппозиционные партии.Внутренний опрос оппозиции: "Грузинская мечта" может проиграть выборыИсследование общественного мнения ранее обнародовала только бывшая правящая партия "Единое национальное движение". Согласно опросу оппозиции, выборы выигрывает оппозиция.Новое исследование "Мечты"Новый опрос "Грузинской мечты" проводился методом прямого интервью в период с 16 по 20 сентября в Тбилиси. Было опрошено 2 792 респондента. Погрешность составляет 3%.На вопрос "Если бы завтра проводились выборы мэра Тбилиси, за какого кандидата Вы бы проголосовали?" 57,9% ответили, что готовы поддержать действующего мэра Каху Каладзе, который баллотируется на второй срок от правящей партии.На втором месте - лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия – кандидат от нескольких оппозиционных партий. За него готовы проголосовать 27,8% опрошенных.Тройку лидеров замыкает экс-премьер Грузии, кандидат в мэры Тбилиси от партии "Для Грузии" Георгий Гахария, который набрал 5,3%.Остальные голоса распределились следующим образом:Результаты опроса на специальном брифинге представил руководитель избирательного штаба Тбилиси правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Амилахвари.Что касается рейтинга партий, то, согласно опросу, голоса распределились следующим образом:Иллюзия или реальность?Грузинские оппозиционеры категорически не доверяют результатам исследования, которые публикует правящая партия.Опрос "Грузинской мечты" прокомментировала также кандидат на пост мэра от политической платформы "Третья сила" Тамар Кекенадзе."Эти рейтинги для меня смешны. Все мы хорошо знаем, что главная задача этих рейтингов - заранее создать в обществе настроение того, что все кандидаты побеждают в первом же туре. Безусловно, задача в том, чтобы люди потеряли надежду и не пришли на выборы", - заявила Кекенадзе.Между тем, в достоверности опроса не сомневается действующий мэр Каха Каладзе."Мы победим в первом же туре. Возможность сказать это мне дает поддержка, которую я чувствую со стороны тбилисцев. Для меня огромная честь поддержка и отношение людей, которыми я очень дорожу. Я много раз говорил и еще раз повторю: на эту поддержу я отвечу конкретными проектами, масштабными делами, которые жизненно важны для нашего города", - заявил Каладзе журналистам.Выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября. Для победы кандидаты должны набрать не менее 50% голосов избирателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210922/afrikanets-byvshiy-zek-i-zvezda-milana---kto-pretenduet-na-post-mera-tbilisi-259777892.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/15/252376411_142:0:1565:1067_1920x0_80_0_0_d5a2769a91dd6866df87ec74d9bc0bed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, аналитика, обзоры, местные выборы, выборы

"Мечта" публикует очередной опрос к выборам. Оппозиция считает их смешными

17:31 23.09.2021
404
© photo : press-service of the Tbilisi City HallКаха Каладзе встречается с избирателями
Каха Каладзе встречается с избирателями - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© photo : press-service of the Tbilisi City Hall
ТБИЛИСИ, 23 cен — Sputnik. Менее чем за две недели до выборов в органы местного самоуправления правящая политическая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила результаты очередного социологического исследования в Тбилиси.
За последнее время правящая партия представила не один подобный опрос в различных городах страны, чего не делают оппозиционные партии.
Внутренний опрос оппозиции: "Грузинская мечта" может проиграть выборы
Исследование общественного мнения ранее обнародовала только бывшая правящая партия "Единое национальное движение". Согласно опросу оппозиции, выборы выигрывает оппозиция.

Новое исследование "Мечты"

Новый опрос "Грузинской мечты" проводился методом прямого интервью в период с 16 по 20 сентября в Тбилиси. Было опрошено 2 792 респондента. Погрешность составляет 3%.
На вопрос "Если бы завтра проводились выборы мэра Тбилиси, за какого кандидата Вы бы проголосовали?" 57,9% ответили, что готовы поддержать действующего мэра Каху Каладзе, который баллотируется на второй срок от правящей партии.
На втором месте - лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия – кандидат от нескольких оппозиционных партий. За него готовы проголосовать 27,8% опрошенных.
Тройку лидеров замыкает экс-премьер Грузии, кандидат в мэры Тбилиси от партии "Для Грузии" Георгий Гахария, который набрал 5,3%.
Остальные голоса распределились следующим образом:
"Лело" – Анна Бибилашвили – 2,5%
"Альянс патриотов Грузии" – Георгий Ломия – 2,1%
"Для народа" – Анна Долидзе – 1,6%
"Третья сила" – Тамар Кекенадзе – 0,6%
"Лейбористская партия Грузии" – Михаил Кумсишвили – 0,5%
Остальные кандидаты – 1,7%.
Результаты опроса на специальном брифинге представил руководитель избирательного штаба Тбилиси правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Амилахвари.

"Наши ожидания оправдались. Мы активно проводим избирательную кампанию, и, соответственно, рейтинг растет. Как вы видите, у Кахи Каладзе есть твердая возможность одержать убедительную победу в первом же туре выборов. Также лидируют все мажоритарные кандидаты "Грузинской мечты" в сакребуло Тбилиси", - заявил Амилахвари.

Что касается рейтинга партий, то, согласно опросу, голоса распределились следующим образом:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 50,9%
"Единое национальное движение" – 25,2%
"Для Грузии" – 5,7%
"Гирчи – больше свободы" – 3,4%
"Альянс патриотов Грузии" – 3,1%
"Лело" – 2,9%
"Граждане" – 2,6%
"Третья сила" – 1,7%
"Европейская Грузия" – 1,1%
"Лейбористская партия" – 0,9%
"Новый политический центр Гирчи" – 0,4%
другие партии – 2,1%.

Иллюзия или реальность?

Грузинские оппозиционеры категорически не доверяют результатам исследования, которые публикует правящая партия.

"Они живут в своей альтернативной реальности и даже больше не интересуются, какова она на самом деле. А реальность в том, что мы видим ежедневно: люди хотят перемен... Реальность в том, что "Грузинская мечта" даже близко не подойдет к 43-процентному барьеру", - заявила кандидат на пост мэра от партии "Лело" Анна Бибилашвили.

Опрос "Грузинской мечты" прокомментировала также кандидат на пост мэра от политической платформы "Третья сила" Тамар Кекенадзе.
"Эти рейтинги для меня смешны. Все мы хорошо знаем, что главная задача этих рейтингов - заранее создать в обществе настроение того, что все кандидаты побеждают в первом же туре. Безусловно, задача в том, чтобы люди потеряли надежду и не пришли на выборы", - заявила Кекенадзе.
Между тем, в достоверности опроса не сомневается действующий мэр Каха Каладзе.
"Мы победим в первом же туре. Возможность сказать это мне дает поддержка, которую я чувствую со стороны тбилисцев. Для меня огромная честь поддержка и отношение людей, которыми я очень дорожу. Я много раз говорил и еще раз повторю: на эту поддержу я отвечу конкретными проектами, масштабными делами, которые жизненно важны для нашего города", - заявил Каладзе журналистам.
Предвыборная реклама - баннер правящей партии Грузинская мечта на тбилисской набережной - Sputnik Грузия, 1920, 22.09.2021
Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси
Вчера, 17:51
1847
Выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября. Для победы кандидаты должны набрать не менее 50% голосов избирателей.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
111000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:38Полет человека на Луну: в России начинают изучение возможностей
18:17Конец Намахвани ГЭС, или Как потерять 800 миллионов за 300 дней
18:01ООН обеспокоена санкциями Украины против оппозиционных СМИ
17:46Что обсуждал Ираклий Кобахидзе на встрече с послами ЕС
17:31"Мечта" публикует очередной опрос к выборам. Оппозиция считает их смешными
16:46Новый проект СЕ обеспечит гражданам Грузии те же блага, что и у европейцев - министр
16:31Wizz Air возобновляет рейсы из Кутаиси в Берлин, Барселону и Вену
16:16"Проект века" в убыток? Эксперты о новой грузинской дороге к границе с Россией
16:05Предвыборные страсти накаляются: Мелия и Кобахидзе едва не подрались у офиса ЕС в Тбилиси
16:01Уникальный экземпляр поэмы "Витязь в тигровой шкуре" пополнил арт-коллекцию ООН
15:31Итоги голосования за пару минут: в Грузии прошли имитированные выборы
15:20"Пока я безработный" – тренер Шота Арвеладзе рассказал о неудачных переговорах
15:16Срок годности Pfizer в Грузии истекает – инфекционисты призывают вакцинироваться
15:01Оползни в Аджарии – в Кобулетском районе 159 семей отрезаны от внешнего мира
14:14Виртуальный мир Balenciaga: Демна Гвасалия представил новую коллекцию в игре Fortnite
13:59Грузинский сумоист одержал четвертую подряд победу на осеннем турнире
13:52ЧП на востоке Грузии: в здании общественного центра прогремел взрыв
13:44У жителя Тбилиси нашли большую партию наркотиков
13:29Испанская пресса раскритиковала голкипера сборной Грузии по футболу
13:14Полицейский в Грузии расстрелял директора больницы – суд присяжных вынес вердикт