https://sputnik-georgia.ru/20210923/mechta-publikuet-ocherednoy-opros-k-vyboram-oppozitsiya-schitaet-ikh-smeshnymi-259837800.html

"Мечта" публикует очередной опрос к выборам. Оппозиция считает их смешными

"Мечта" публикует очередной опрос к выборам. Оппозиция считает их смешными

ТБИЛИСИ, 23 cен — Sputnik. Менее чем за две недели до выборов в органы местного самоуправления правящая политическая сила "Грузинская мечта – демократическая... 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T17:31+0400

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2021-09-23T17:31+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 23 cен — Sputnik. Менее чем за две недели до выборов в органы местного самоуправления правящая политическая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила результаты очередного социологического исследования в Тбилиси.За последнее время правящая партия представила не один подобный опрос в различных городах страны, чего не делают оппозиционные партии.Внутренний опрос оппозиции: "Грузинская мечта" может проиграть выборыИсследование общественного мнения ранее обнародовала только бывшая правящая партия "Единое национальное движение". Согласно опросу оппозиции, выборы выигрывает оппозиция.Новое исследование "Мечты"Новый опрос "Грузинской мечты" проводился методом прямого интервью в период с 16 по 20 сентября в Тбилиси. Было опрошено 2 792 респондента. Погрешность составляет 3%.На вопрос "Если бы завтра проводились выборы мэра Тбилиси, за какого кандидата Вы бы проголосовали?" 57,9% ответили, что готовы поддержать действующего мэра Каху Каладзе, который баллотируется на второй срок от правящей партии.На втором месте - лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия – кандидат от нескольких оппозиционных партий. За него готовы проголосовать 27,8% опрошенных.Тройку лидеров замыкает экс-премьер Грузии, кандидат в мэры Тбилиси от партии "Для Грузии" Георгий Гахария, который набрал 5,3%.Остальные голоса распределились следующим образом:Результаты опроса на специальном брифинге представил руководитель избирательного штаба Тбилиси правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Амилахвари.Что касается рейтинга партий, то, согласно опросу, голоса распределились следующим образом:Иллюзия или реальность?Грузинские оппозиционеры категорически не доверяют результатам исследования, которые публикует правящая партия.Опрос "Грузинской мечты" прокомментировала также кандидат на пост мэра от политической платформы "Третья сила" Тамар Кекенадзе."Эти рейтинги для меня смешны. Все мы хорошо знаем, что главная задача этих рейтингов - заранее создать в обществе настроение того, что все кандидаты побеждают в первом же туре. Безусловно, задача в том, чтобы люди потеряли надежду и не пришли на выборы", - заявила Кекенадзе.Между тем, в достоверности опроса не сомневается действующий мэр Каха Каладзе."Мы победим в первом же туре. Возможность сказать это мне дает поддержка, которую я чувствую со стороны тбилисцев. Для меня огромная честь поддержка и отношение людей, которыми я очень дорожу. Я много раз говорил и еще раз повторю: на эту поддержу я отвечу конкретными проектами, масштабными делами, которые жизненно важны для нашего города", - заявил Каладзе журналистам.Выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября. Для победы кандидаты должны набрать не менее 50% голосов избирателей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210922/afrikanets-byvshiy-zek-i-zvezda-milana---kto-pretenduet-na-post-mera-tbilisi-259777892.html

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