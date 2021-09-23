Местные выборы в Грузии 2021
"Мечта" публикует очередной опрос к выборам. Оппозиция считает их смешными
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© photo : press-service of the Tbilisi City HallКаха Каладзе встречается с избирателями
© photo : press-service of the Tbilisi City Hall
ТБИЛИСИ, 23 cен — Sputnik. Менее чем за две недели до выборов в органы местного самоуправления правящая политическая сила "Грузинская мечта – демократическая Грузия" представила результаты очередного социологического исследования в Тбилиси.
За последнее время правящая партия представила не один подобный опрос в различных городах страны, чего не делают оппозиционные партии.
Исследование общественного мнения ранее обнародовала только бывшая правящая партия "Единое национальное движение". Согласно опросу оппозиции, выборы выигрывает оппозиция.
Новое исследование "Мечты"
Новый опрос "Грузинской мечты" проводился методом прямого интервью в период с 16 по 20 сентября в Тбилиси. Было опрошено 2 792 респондента. Погрешность составляет 3%.
На вопрос "Если бы завтра проводились выборы мэра Тбилиси, за какого кандидата Вы бы проголосовали?" 57,9% ответили, что готовы поддержать действующего мэра Каху Каладзе, который баллотируется на второй срок от правящей партии.
На втором месте - лидер самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия – кандидат от нескольких оппозиционных партий. За него готовы проголосовать 27,8% опрошенных.
Тройку лидеров замыкает экс-премьер Грузии, кандидат в мэры Тбилиси от партии "Для Грузии" Георгий Гахария, который набрал 5,3%.
Остальные голоса распределились следующим образом:
"Лело" – Анна Бибилашвили – 2,5%
"Альянс патриотов Грузии" – Георгий Ломия – 2,1%
"Для народа" – Анна Долидзе – 1,6%
"Третья сила" – Тамар Кекенадзе – 0,6%
"Лейбористская партия Грузии" – Михаил Кумсишвили – 0,5%
Остальные кандидаты – 1,7%.
Результаты опроса на специальном брифинге представил руководитель избирательного штаба Тбилиси правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Амилахвари.
"Наши ожидания оправдались. Мы активно проводим избирательную кампанию, и, соответственно, рейтинг растет. Как вы видите, у Кахи Каладзе есть твердая возможность одержать убедительную победу в первом же туре выборов. Также лидируют все мажоритарные кандидаты "Грузинской мечты" в сакребуло Тбилиси", - заявил Амилахвари.
Что касается рейтинга партий, то, согласно опросу, голоса распределились следующим образом:
"Грузинская мечта – демократическая Грузия" – 50,9%
"Единое национальное движение" – 25,2%
"Для Грузии" – 5,7%
"Гирчи – больше свободы" – 3,4%
"Альянс патриотов Грузии" – 3,1%
"Лело" – 2,9%
"Граждане" – 2,6%
"Третья сила" – 1,7%
"Европейская Грузия" – 1,1%
"Лейбористская партия" – 0,9%
"Новый политический центр Гирчи" – 0,4%
другие партии – 2,1%.
Иллюзия или реальность?
Грузинские оппозиционеры категорически не доверяют результатам исследования, которые публикует правящая партия.
"Они живут в своей альтернативной реальности и даже больше не интересуются, какова она на самом деле. А реальность в том, что мы видим ежедневно: люди хотят перемен... Реальность в том, что "Грузинская мечта" даже близко не подойдет к 43-процентному барьеру", - заявила кандидат на пост мэра от партии "Лело" Анна Бибилашвили.
Опрос "Грузинской мечты" прокомментировала также кандидат на пост мэра от политической платформы "Третья сила" Тамар Кекенадзе.
"Эти рейтинги для меня смешны. Все мы хорошо знаем, что главная задача этих рейтингов - заранее создать в обществе настроение того, что все кандидаты побеждают в первом же туре. Безусловно, задача в том, чтобы люди потеряли надежду и не пришли на выборы", - заявила Кекенадзе.
Между тем, в достоверности опроса не сомневается действующий мэр Каха Каладзе.
"Мы победим в первом же туре. Возможность сказать это мне дает поддержка, которую я чувствую со стороны тбилисцев. Для меня огромная честь поддержка и отношение людей, которыми я очень дорожу. Я много раз говорил и еще раз повторю: на эту поддержу я отвечу конкретными проектами, масштабными делами, которые жизненно важны для нашего города", - заявил Каладзе журналистам.
Выборы мэра Тбилиси пройдут 2 октября. Для победы кандидаты должны набрать не менее 50% голосов избирателей.
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