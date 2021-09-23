https://sputnik-georgia.ru/20210923/net-nasiliyu-pered-vyborami-premer-gruzii-vozzval-k-partiyam-iz-nyu-yorka-259847621.html
Нет насилию перед выборами: премьер Грузии воззвал к партиям из Нью-Йорка
Нет насилию перед выборами: премьер Грузии воззвал к партиям из Нью-Йорка
За последнюю неделю в Грузии было зафиксировано несколько серьезных инцидентов, в которых в основном участвовали представители правящей силы "Грузинская мечта"... 23.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-23T23:34+0400
2021-09-23T23:34+0400
2021-09-23T23:44+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Воздержитесь от провокаций, которые могут привести к насилию, и дождитесь мирных демократических выборов 2 октября, с такими словами премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с визитом в Нью-Йорке, обратился к партиям, участвующим в выборах.Выборы в органы местной власти пройдут в стране 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Всего в выборах принимают участие 43 партии."Призываю все политические партии, их активистов и сторонников, особенно же представителей радикальной оппозиции, воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут вызвать насилие и обострение ситуации. Давайте мирно дождемся дня выборов, и 3 октября каждый гражданин на избирательных участках в демократической среде зафиксирует свой выбор, чтобы страна продолжила свое стабильное развитие", - написал премьер-министр на своей странице в соцсети Facebook.Он также отметил, что с приближением выборов эмоций стало больше."Хочу прямо заявить, что насилие и запугивание неприемлемо со стороны любого человека, группы или партии. Я говорил и раньше, что осуждаю любые насильственные действия. Грузинский народ хочет мира, стабильности и благополучия, и наше население заслуживает предвыборной кампании, соответствующей ценностям нашей страны, что говорит, что наш народ верен идеи демократии", - сказал Гарибашвили.За последнюю неделю в Грузии было зафиксировано несколько серьезных инцидентов, в которых в основном участвовали представители правящей силы "Грузинская мечта" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Самым кровавым оказался инцидент в районе Дманиси на этой неделе, когда два сторонника "Нацдвижения" после предвыборной встречи оказались в клинике с тяжелыми ножевыми ранениями.Сильную поляризацию предвыборной кампании отмечают все наблюдатели, как местные, так и международные.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210923/meliya-vs-kobakhidze-posle-zharkogo-konflikta-storony-obmenyalis-replikami-259847149.html
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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, местные выборы
Нет насилию перед выборами: премьер Грузии воззвал к партиям из Нью-Йорка
23:34 23.09.2021 (обновлено: 23:44 23.09.2021)
За последнюю неделю в Грузии было зафиксировано несколько серьезных инцидентов, в которых в основном участвовали представители правящей силы "Грузинская мечта" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение"
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Воздержитесь от провокаций, которые могут привести к насилию, и дождитесь мирных демократических выборов 2 октября, с такими словами премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, находящийся с визитом в Нью-Йорке, обратился к партиям, участвующим в выборах.
Выборы в органы местной власти пройдут в стране 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Всего в выборах принимают участие 43 партии.
"Призываю все политические партии, их активистов и сторонников, особенно же представителей радикальной оппозиции, воздерживаться от любых провокационных действий, которые могут вызвать насилие и обострение ситуации. Давайте мирно дождемся дня выборов, и 3 октября каждый гражданин на избирательных участках в демократической среде зафиксирует свой выбор, чтобы страна продолжила свое стабильное развитие", - написал премьер-министр на своей странице в соцсети Facebook
.
Он также отметил, что с приближением выборов эмоций стало больше.
"Хочу прямо заявить, что насилие и запугивание неприемлемо со стороны любого человека, группы или партии. Я говорил и раньше, что осуждаю любые насильственные действия. Грузинский народ хочет мира, стабильности и благополучия, и наше население заслуживает предвыборной кампании, соответствующей ценностям нашей страны, что говорит, что наш народ верен идеи демократии", - сказал Гарибашвили.
За последнюю неделю в Грузии было зафиксировано несколько серьезных инцидентов, в которых в основном участвовали представители правящей силы "Грузинская мечта" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение". Самым кровавым оказался инцидент в районе Дманиси на этой неделе, когда два сторонника "Нацдвижения" после предвыборной встречи оказались в клинике с тяжелыми ножевыми ранениями.
Сильную поляризацию предвыборной кампании отмечают все наблюдатели, как местные, так и международные.
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