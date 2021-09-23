https://sputnik-georgia.ru/20210923/ochen-goryacho-megan-foks-snyalas-s-kortni-kardashyan-v-provokatsionnoy-fotosessii--foto-259826211.html

Очень горячо: Меган Фокс снялась с Кортни Кардашьян в провокационной фотосессии – ФОТО

Очень горячо: Меган Фокс снялась с Кортни Кардашьян в провокационной фотосессии – ФОТО

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Американская 35-летняя актриса Меган Фокс и 42-летняя участница реалити-шоу Кортни Кардашьян снялись в пикантной фотосессии для... 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T12:56+0400

2021-09-23T12:56+0400

2021-09-23T13:38+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

зарубежные звезды

меган фокс

кортни кардашьян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/17/259830602_0:194:2047:1345_1920x0_80_0_0_053bc484dbcc408b44d2552c2116b597.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Американская 35-летняя актриса Меган Фокс и 42-летняя участница реалити-шоу Кортни Кардашьян снялись в пикантной фотосессии для бренда нижнего белья Skims.Съемка прошла для бренда сестры Кортни – Ким Кардашьян, и ее выбор оказался выигрышным, ведь в комментариях все в восторге от этой коллаборации.Звезды позировали перед камерой лишь в белье, продемонстрировав свои прекрасные тела. На одном из фото девушки даже лежат топлес, прикрываясь руками. Однако в больший восторг пользователей привело фото, где Меган и Кортни кусают яблоко.Этот снимок, судя по всему, понравился и самой Кортни, ведь она поделилась скрином своего фона на телефон, где стоит именно это фото."Очень горячо", "Это сломает Интернет", "Я хочу быть тем яблоком", "Культовый дуэт", – пишут под фото пользователи.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

зарубежные звезды, меган фокс, кортни кардашьян