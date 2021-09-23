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https://sputnik-georgia.ru/20210923/ochen-goryacho-megan-foks-snyalas-s-kortni-kardashyan-v-provokatsionnoy-fotosessii--foto-259826211.html
Очень горячо: Меган Фокс снялась с Кортни Кардашьян в провокационной фотосессии – ФОТО
Очень горячо: Меган Фокс снялась с Кортни Кардашьян в провокационной фотосессии – ФОТО
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Американская 35-летняя актриса Меган Фокс и 42-летняя участница реалити-шоу Кортни Кардашьян снялись в пикантной фотосессии для... 23.09.2021, Sputnik Грузия
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шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
зарубежные звезды
меган фокс
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Американская 35-летняя актриса Меган Фокс и 42-летняя участница реалити-шоу Кортни Кардашьян снялись в пикантной фотосессии для бренда нижнего белья Skims.Съемка прошла для бренда сестры Кортни – Ким Кардашьян, и ее выбор оказался выигрышным, ведь в комментариях все в восторге от этой коллаборации.Звезды позировали перед камерой лишь в белье, продемонстрировав свои прекрасные тела. На одном из фото девушки даже лежат топлес, прикрываясь руками. Однако в больший восторг пользователей привело фото, где Меган и Кортни кусают яблоко.Этот снимок, судя по всему, понравился и самой Кортни, ведь она поделилась скрином своего фона на телефон, где стоит именно это фото."Очень горячо", "Это сломает Интернет", "Я хочу быть тем яблоком", "Культовый дуэт", – пишут под фото пользователи.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды, меган фокс, кортни кардашьян

Очень горячо: Меган Фокс снялась с Кортни Кардашьян в провокационной фотосессии – ФОТО

12:56 23.09.2021 (обновлено: 13:38 23.09.2021)
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© AP Photo / Evan AgostiniМеган Фокс
Меган Фокс - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
© AP Photo / Evan Agostini
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Американская 35-летняя актриса Меган Фокс и 42-летняя участница реалити-шоу Кортни Кардашьян снялись в пикантной фотосессии для бренда нижнего белья Skims.
Съемка прошла для бренда сестры Кортни – Ким Кардашьян, и ее выбор оказался выигрышным, ведь в комментариях все в восторге от этой коллаборации.
Звезды позировали перед камерой лишь в белье, продемонстрировав свои прекрасные тела. На одном из фото девушки даже лежат топлес, прикрываясь руками. Однако в больший восторг пользователей привело фото, где Меган и Кортни кусают яблоко.
Этот снимок, судя по всему, понравился и самой Кортни, ведь она поделилась скрином своего фона на телефон, где стоит именно это фото.
"Очень горячо", "Это сломает Интернет", "Я хочу быть тем яблоком", "Культовый дуэт", – пишут под фото пользователи.
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