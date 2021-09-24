https://sputnik-georgia.ru/20210924/kakaya-pogoda-zhdet-zhiteley-gruzii-prognoz-po-regionam-259857912.html

Какая погода ждет жителей Грузии? Прогноз по регионам

Какая погода ждет жителей Грузии? Прогноз по регионам

Выходя из дома, не забудьте прихватить с собой зонт 24.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-24T12:46+0400

2021-09-24T12:46+0400

2021-09-24T12:46+0400

грузия

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синоптики

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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют нестабильную, дождливую и прохладную погоду.24 сентября в Кутаиси (Имерети) ожидается дождь и +26 градусов тепла. Ночью температура воздуха упадет до +12 градусов. Днем температура воздуха прогреется максимум до +16 градусов тепла.Жителей пяти домов в пригороде Тбилиси эвакуировали после сильного дождя>>В Озургети (Гурия) также ожидается дождливая погода. Днем температура воздуха составит +16 градусов тепла, а ночью +13.В Батуми (Аджария) сохраняется дождливая погода. Днем температура воздуха составит +19 градусов тепла, а ночью +14. Осадки ожидаются и в городе Поти (Самегрело - Земо Сванети). Днем ожидается +18 градусов тепла, ночью +13. Еще в одном городе этого региона – Зугдиди – также ожидается дождь. Днем будет +17 градусов, а ночью +12 градусов.В высокогорном Местиа также ожидается дождливая погода и +6 градусов тепла. Ночью здесь будет холодно и температура воздуха опуститься вплоть до -1 градуса.В Амбролаури (Рача-Лечхуми Квемо Сванети) также будет дождь. Днем температура воздуха составит +13 градусов, а ночью +10.В Чиатура (Имерети) синоптики прогнозируют осадки. Температура воздуха прогреется до +15 градусов, а ночью +11.В Ахалцихе (Самцхе-Джавахети) температура воздуха днем составит +14 градусов, а ночью +5 градусов тепла. Ожидается дождь. В курортном городе Боржоми погода также будет дождливой. Днем температура воздуха прогреется до +13 градусов тепла, а ночью до +6. Еще в одном курортном местечке региона – Бакуриани – также ожидается дождь. Днем +6 градусов, а ночью +2. В Гудаури также ожидаются осадки. Днем температура воздуха составит +4 градуса, а ночью -2. В Омало днем температура воздуха составит +5 градусов, а ночью 0 градусов и дождь.В Гори (Шида Картли) синоптики прогнозируют днем +16 градусов, а ночью +8.В Лагодехи (Кахети) также дождь, температура воздуха днем прогреется до +21 градуса, а ночью упадет до +13. В Телави также, как и во всей Грузии, ожидается дождь. Днем температура воздуха прогреется до +18 градусов, а ночью до +12 градусов тепла. В Гурджаани также дождь, днем температура воздуха составит +21 градус, а ночью +12 градусов тепла. Дождливая погода ждет и жителей Сигнахи. Днем температура воздуха прогреется до +20 градусов тепла, а ночью +11.В Рустави (Квемо Картли) днем температура воздуха прогреется до +19 градусов тепла, а ночью до +11. Ожидается дождь.В Тбилиси дождь. Днем температура воздуха составит +18 градусов тепла, а ночью +12.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210924/grad-dozhd-veter--nepogoda-sozdala-problemy-po-vsey-gruzii-259853492.html

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грузия, прогноз погоды, погода, синоптики