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Курс лари на пятницу – 3,1179 GEL/$1
Курс лари на пятницу – 3,1179 GEL/$1
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0024 лари по отношению к доллару 24.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-24T09:20+0400
2021-09-24T09:20+0400
экономика
грузия
лари
доллар
национальный банк грузии
курс лари к доллару на сегодня в грузии
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ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 сентября в размере 3,1179 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0024 лари по отношению к доллару.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, грузия, лари, доллар, национальный банк грузии, курс лари к доллару на сегодня в грузии

Курс лари на пятницу – 3,1179 GEL/$1

09:20 24.09.2021
224
© photo: Sputnik / StringerОбменный пункт и люди в масках
Обменный пункт и люди в масках - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0024 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 24 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 24 сентября в размере 3,1179 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением, курс грузинской национальной валюты понизился на 0,0024 лари по отношению к доллару.
© SputnikКросс-курс основных валют на 24 сентября
Кросс-курс основных валют на 24 сентября - Sputnik Грузия, 1920, 23.09.2021
Кросс-курс основных валют на 24 сентября
© Sputnik
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