https://sputnik-georgia.ru/20210925/populyarnost-gruzinskogo-funduka-rastet-god-ot-goda-259863787.html

Популярность грузинского фундука растет год от года

Популярность грузинского фундука растет год от года

Фундук – важная стратегическая культура в сельском хозяйстве Грузии, в прошлом сезоне доходы от его экспорта превысили 100 миллионов долларов 25.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-25T14:49+0400

2021-09-25T14:49+0400

2021-09-25T14:49+0400

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ТБИЛИСИ, 25 cен — Sputnik. Грузия с 1 августа экспортировала 7,7 тысячи тонн фундука на сумму 33,4 миллиона долларов, сообщает Минсельхоз страны.Массовый сбор орехов начался в Грузии в начале августа. Первыми собирать урожай традиционно начали регионы Самегрело и Гурия на западе Грузии, позже к ним присоединилась Кахети и другие регионы, где выращивают фундук.Давиташвили вместе с губернатором региона Самегрело - Земо Сванети Георгием Гогучия посетили предприятие по переработке фундука "Джео-натс" в Зугдиди и ознакомились с процессом сдачи орехов.Экспорт грузинского фундука вырос на 42%>>Как подчеркнул Гогучия, в Самегрело почти половина населения занимается сельскохозяйственной деятельностью, в основном выращиванием фундука, и их доходы от реализации урожая увеличились, что важно с точки зрения улучшения экономического положения каждой семьи.По информации Минсельхоза, в этом году получен урожай фундука высокого качества. Предполагается собрать 65-70 тысяч тонн, экспортный потенциал которых составляет 150 миллионов долларов.Грузинский фундук в основном отправляется на экспорт в страны Европы, а также в соседние государства.В Минсельхозе отмечают, что с 2016 года, в результате распространения мраморного клопа и грибковых болезней, производство фундука и его экспорт стали сокращаться и в 2018 году достигли минимальной отметки в 17 тысяч тонн.Получить высококачественный и обильный урожай в 2020 и 2021 годах удалось за счет активной и целенаправленной работы по уничтожению вредителей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210921/vneshnyaya-torgovlya-gruzii-eksport-prodolzhaet-rekordno-rasti-259746428.html

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экономика, новости, грузия, сельское хозяйство