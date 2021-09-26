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Фильм грузинского режиссера получил Гран-при "Кинотавра"
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© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Николай Хомерики, получивший главный приз фестиваля за фильм "Море волнуется раз" на "Кинотавре"
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" прошел в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Фильм "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики удостоен Гран-при фестиваля "Кинотавр".
По сюжету фильма молодая пара - Александра, которую играет дочь Сергея Бодрова-младшего, Ольга, и Николай, роль которого исполняет Валерий Степанов, прячутся от мира в доме в лесу. Девушку мучают ночные кошмары. Однажды они встречают еще одну пару, очень похожую на них. Знакомство окажется для влюбленных важным событием, так как поможет разобраться в собственных чувствах.
Ольга Бодрова получила также приз "За лучшую женскую роль".
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Валерий Степанов и Ольга Бодрова перед показом фильма "Море волнуется раз"
Актеры Валерий Степанов и Ольга Бодрова перед показом фильма "Море волнуется раз"
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" прошел в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но последние два года он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Жюри возглавила актриса Чулпан Хаматова.
23-летняя дочь погибшего режиссера и актера Сергея Бодрова-младшего Ольга пошла по стопам своего знаменитого отца и выбрала карьеру актрисы. В прошлом году Ольга Бодрова окончила режиссерский факультет ГИТИСа. Сейчас она играет на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко".
Сергей Бодров-младший трагически погиб в 2002 году во время схода ледника. В то время режиссер и актер снимал свой собственный кинопроект в Кармадонском ущелье. На момент смерти ему было всего 30 лет.
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