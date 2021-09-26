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Фильм грузинского режиссера получил Гран-при "Кинотавра"

Фильм грузинского режиссера получил Гран-при "Кинотавра"

Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" прошел в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума 26.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-26T13:02+0400

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2021-09-26T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Фильм "Море волнуется раз" режиссера Николая Хомерики удостоен Гран-при фестиваля "Кинотавр".По сюжету фильма молодая пара - Александра, которую играет дочь Сергея Бодрова-младшего, Ольга, и Николай, роль которого исполняет Валерий Степанов, прячутся от мира в доме в лесу. Девушку мучают ночные кошмары. Однажды они встречают еще одну пару, очень похожую на них. Знакомство окажется для влюбленных важным событием, так как поможет разобраться в собственных чувствах.Ольга Бодрова получила также приз "За лучшую женскую роль".Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" прошел в Сочи в 32-й раз с 18 по 25 сентября в формате делового форума. Традиционно киносмотр проходит в начале июня, но последние два года он был перенесен из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Жюри возглавила актриса Чулпан Хаматова.23-летняя дочь погибшего режиссера и актера Сергея Бодрова-младшего Ольга пошла по стопам своего знаменитого отца и выбрала карьеру актрисы. В прошлом году Ольга Бодрова окончила режиссерский факультет ГИТИСа. Сейчас она играет на сцене театра "Мастерская Петра Фоменко".Сергей Бодров-младший трагически погиб в 2002 году во время схода ледника. В то время режиссер и актер снимал свой собственный кинопроект в Кармадонском ущелье. На момент смерти ему было всего 30 лет.Читайте также:Дочь Сергея Бодрова рассказала подробности о съемках в пикантных сценахДочь Сергея Бодрова впервые снялась в главной ролиФильм Николая Хомерики вошел в основной конкурс кинофестиваля "Кинотавр"Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, кинотавр, грузинское кино, триумф грузинского кино