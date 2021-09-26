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https://sputnik-georgia.ru/20210926/uma-turman-priznalas-chto-sdelala-abort-v-15-let-259867915.html
Ума Турман призналась, что сделала аборт в 15 лет
Ума Турман призналась, что сделала аборт в 15 лет
В тот тяжелый момент кинозвезда почувствовала стыд, гнев и ужасную боль, однако жаловаться было некому 26.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-26T18:02+0400
2021-09-26T18:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Американская актриса Ума Турман рассказала, как сделала аборт в 15 лет.Звезда Голливуда написала эссе об этом отрезке жизни, которое опубликовали американские СМИ. Турман призналась, что пошла на этот отчаянный шаг, потому что не знала, как жить дальше, ведь была слишком юна.Тогда 15-летняя актриса призналась родителям, что ждет ребенка. В итоге, после нескольких дней обсуждений, было принято совместное решении о прерывании нежелательной беременности. Тогда, отправившись на процедуру, она почувствовала стыд, гнев и ужасную боль, однако жаловаться было некому."Сейчас мне 51 год, я вырастила троих детей, которые являются моей гордостью и радостью... Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым трудным решением в моей жизни. Оно вызывало у меня страдания тогда и огорчает меня до сих пор, но это был путь к жизни, полной радости и любви, которую я проживаю сейчас", — призналась актриса.Также Ума Турман высказалась о принятии в Техасе закона о запрете на аборты. По ее словам, это даст властям инструмент давления на тех, у кого имеются проблемы с финансами.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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зарубежные звезды

Ума Турман призналась, что сделала аборт в 15 лет

18:02 26.09.2021
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© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Ума Турман
Американская актриса Ума Турман - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
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В тот тяжелый момент кинозвезда почувствовала стыд, гнев и ужасную боль, однако жаловаться было некому
ТБИЛИСИ, 26 cен — Sputnik. Американская актриса Ума Турман рассказала, как сделала аборт в 15 лет.
Звезда Голливуда написала эссе об этом отрезке жизни, которое опубликовали американские СМИ. Турман призналась, что пошла на этот отчаянный шаг, потому что не знала, как жить дальше, ведь была слишком юна.
"Я начала свою актерскую карьеру в 15 лет... Тогда я случайно забеременела от мужчины, который был гораздо старше меня. Я жила в Европе, все время на чемоданах, вдали от семьи. Изо всех сил пыталась понять, что мне делать дальше", — пишет Ума.
Тогда 15-летняя актриса призналась родителям, что ждет ребенка. В итоге, после нескольких дней обсуждений, было принято совместное решении о прерывании нежелательной беременности. Тогда, отправившись на процедуру, она почувствовала стыд, гнев и ужасную боль, однако жаловаться было некому.
© REUTERS / Regis DuvignauУма Турман на церемонии открытия Каннского кинофестиваля
Ума Турман на церемонии открытия Каннского кинофестиваля - Sputnik Грузия, 1920, 24.09.2021
Ума Турман на церемонии открытия Каннского кинофестиваля
© REUTERS / Regis Duvignau
"Сейчас мне 51 год, я вырастила троих детей, которые являются моей гордостью и радостью... Аборт, который я сделала в подростковом возрасте, был самым трудным решением в моей жизни. Оно вызывало у меня страдания тогда и огорчает меня до сих пор, но это был путь к жизни, полной радости и любви, которую я проживаю сейчас", — призналась актриса.
Также Ума Турман высказалась о принятии в Техасе закона о запрете на аборты. По ее словам, это даст властям инструмент давления на тех, у кого имеются проблемы с финансами.
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