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Бритни Спирс трогательно призналась в любви своим сыновьям

Бритни Спирс трогательно призналась в любви своим сыновьям

Фанаты поп-дивы мало что знают о Бритни как о матери, поэтому Спирс приоткрыла завесу своей счастливой материнской роли 23.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-23T14:45+0400

2021-09-23T14:45+0400

2021-09-23T14:45+0400

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бритни спирс

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Американская певица Бритни Спирс трогательно поздравила своих сыновей с днем рождения. В сентябре наследникам знаменитой исполнительницы и ее экс-супруга Кевина Федерлайна с разницей в два дня исполнилось: старшему Шону – 16 лет, а младшему Джейдену – 15. В честь такого события 39-летняя поп-дива опубликовала в Instagram пост, посвященный детям. Звезда выложила фото с цитатой: "Нет ничего сильнее любви между матерью и сыном". В подписи к фотографии Бритни разоткровенничалась с подписчиками и рассказала о подросших сыновьях, о праздничной вечеринке по случаю их дней рождения, а также в очередной раз призналась им в любви. "К сожалению, они очень быстро растут и все больше хотят заниматься своими делами. Теперь я должна просить у них разрешения, чтобы опубликовать их фото, ведь они чрезвычайно независимые маленькие человечки. Мы устроили небольшую вечеринку с самыми крутыми пирожными и мороженым, чтобы отметить их дни рождения. Это сводит меня с ума, потому что они уже такие высокие и, черт возьми, продолжают расти! На прошлой неделе они ходили на танцы, и я проплакала два дня, потому что увидела моих малышей в костюмах! Это безумие! И, девочки, приготовьтесь, потому что мои мальчики такие красивые! – написала Бритни.Сама же Бритни, помимо огромной родительской радости, немного выдохнула после судов с отцом об опекунстве над ней и сейчас активно готовится к свадьбе со своим 27-летним бойфрендом Сэмом Асгари. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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бритни спирс, зарубежные звезды