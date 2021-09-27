https://sputnik-georgia.ru/20210927/novaya-agrarnaya-shkola-v-gruzii-gotova-k-priemu-pervykh-studentov-259937223.html
Новая аграрная школа в Грузии готова к приему первых студентов
Новая аграрная школа в Грузии готова к приему первых студентов
Профессиональное училище по швейцарскому стандарту, построенное на инвестиции Грузии и Швейцарии, нацелено на подготовку квалифицированных специалистов для... 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T17:49+0400
2021-09-27T17:49+0400
2021-09-27T17:56+0400
новости
грузия
образование
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259938161_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_8919027c26dad9d25cd8aa1bce782d81.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Швейцарская аграрная школа Кавказ в селе Саркинети Дманисского муниципалитета (Восточная Грузия) примет первых студентов в ноябре, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза Грузии.Аграрный колледж предусматривает практическое обучение в области животноводства и технологии производства молочных продуктов. Студенты программы, наряду с теоретическими знаниями, получат практический опыт на сыроваренном предприятии и животноводческой ферме при школе. В колледже, кампус которого рассчитан на 30 человек, в настоящее время числятся 10 студентов.В Грузии началась регистрация на профессиональные образовательные программы>>В ходе визита в новое профучилище первый замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Георгий Ханишвили заявил, что подобные учебные заведения помогут молодым людям обрести нужные сельскохозяйственные специальности.Профессиональное училище по швейцарскому стандарту, построенное на инвестиции Грузии и Швейцарии, нацелено на подготовку квалифицированных специалистов для животноводства и переработки молока. Программа обучения разработана партнером проекта - Швейцарской аграрной школой "Плантахоф", и включает трехлетний теоретический и практический курс обучения.На территории колледжа находится современная швейцарская сыроварня и животноводческая ферма, где под руководством профессионалов студенты смогут совершенствовать свои практические навыки.Проект реализуется при поддержке посольства Швейцарии и в сотрудничестве с Минсельхозом, Минобразования Грузии, а также Ассоциацией фермеров Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259938161_0:82:744:640_1920x0_80_0_0_aaf5a152c403b8c2e02f5dba503fc2d8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, образование, сельское хозяйство
Новая аграрная школа в Грузии готова к приему первых студентов
17:49 27.09.2021 (обновлено: 17:56 27.09.2021)
Профессиональное училище по швейцарскому стандарту, построенное на инвестиции Грузии и Швейцарии, нацелено на подготовку квалифицированных специалистов для животноводства
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik.
Швейцарская аграрная школа Кавказ в селе Саркинети Дманисского муниципалитета (Восточная Грузия) примет первых студентов в ноябре, говорится в сообщении на сайте
Минсельхоза Грузии.
Аграрный колледж предусматривает практическое обучение в области животноводства и технологии производства молочных продуктов. Студенты программы, наряду с теоретическими знаниями, получат практический опыт на сыроваренном предприятии и животноводческой ферме при школе. В колледже, кампус которого рассчитан на 30 человек, в настоящее время числятся 10 студентов.
В ходе визита в новое профучилище первый замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Георгий Ханишвили заявил, что подобные учебные заведения помогут молодым людям обрести нужные сельскохозяйственные специальности.
Профессиональное училище по швейцарскому стандарту, построенное на инвестиции Грузии и Швейцарии, нацелено на подготовку квалифицированных специалистов для животноводства и переработки молока. Программа обучения разработана партнером проекта - Швейцарской аграрной школой "Плантахоф", и включает трехлетний теоретический и практический курс обучения.
На территории колледжа находится современная швейцарская сыроварня и животноводческая ферма, где под руководством профессионалов студенты смогут совершенствовать свои практические навыки.
Проект реализуется при поддержке посольства Швейцарии и в сотрудничестве с Минсельхозом, Минобразования Грузии, а также Ассоциацией фермеров Грузии.
Читайте также:
Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей
в Грузии вакцинирована
Желающих получить профобразование
в Грузии протестируют 6-7 сентября
От дошкольного образования
до адронной терапии – что в планах Минобразования Грузии
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.