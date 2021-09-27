https://sputnik-georgia.ru/20210927/novaya-agrarnaya-shkola-v-gruzii-gotova-k-priemu-pervykh-studentov-259937223.html

Новая аграрная школа в Грузии готова к приему первых студентов

Новая аграрная школа в Грузии готова к приему первых студентов

Профессиональное училище по швейцарскому стандарту, построенное на инвестиции Грузии и Швейцарии, нацелено на подготовку квалифицированных специалистов для... 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T17:49+0400

2021-09-27T17:49+0400

2021-09-27T17:56+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Швейцарская аграрная школа Кавказ в селе Саркинети Дманисского муниципалитета (Восточная Грузия) примет первых студентов в ноябре, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза Грузии.Аграрный колледж предусматривает практическое обучение в области животноводства и технологии производства молочных продуктов. Студенты программы, наряду с теоретическими знаниями, получат практический опыт на сыроваренном предприятии и животноводческой ферме при школе. В колледже, кампус которого рассчитан на 30 человек, в настоящее время числятся 10 студентов.В Грузии началась регистрация на профессиональные образовательные программы>>В ходе визита в новое профучилище первый замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Георгий Ханишвили заявил, что подобные учебные заведения помогут молодым людям обрести нужные сельскохозяйственные специальности.Профессиональное училище по швейцарскому стандарту, построенное на инвестиции Грузии и Швейцарии, нацелено на подготовку квалифицированных специалистов для животноводства и переработки молока. Программа обучения разработана партнером проекта - Швейцарской аграрной школой "Плантахоф", и включает трехлетний теоретический и практический курс обучения.На территории колледжа находится современная швейцарская сыроварня и животноводческая ферма, где под руководством профессионалов студенты смогут совершенствовать свои практические навыки.Проект реализуется при поддержке посольства Швейцарии и в сотрудничестве с Минсельхозом, Минобразования Грузии, а также Ассоциацией фермеров Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, образование, сельское хозяйство