Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210927/novaya-agrarnaya-shkola-v-gruzii-gotova-k-priemu-pervykh-studentov-259937223.html
Новая аграрная школа в Грузии готова к приему первых студентов
Новая аграрная школа в Грузии готова к приему первых студентов
Профессиональное училище по швейцарскому стандарту, построенное на инвестиции Грузии и Швейцарии, нацелено на подготовку квалифицированных специалистов для... 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T17:49+0400
2021-09-27T17:56+0400
новости
грузия
образование
сельское хозяйство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259938161_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_8919027c26dad9d25cd8aa1bce782d81.jpg
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Швейцарская аграрная школа Кавказ в селе Саркинети Дманисского муниципалитета (Восточная Грузия) примет первых студентов в ноябре, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза Грузии.Аграрный колледж предусматривает практическое обучение в области животноводства и технологии производства молочных продуктов. Студенты программы, наряду с теоретическими знаниями, получат практический опыт на сыроваренном предприятии и животноводческой ферме при школе. В колледже, кампус которого рассчитан на 30 человек, в настоящее время числятся 10 студентов.В Грузии началась регистрация на профессиональные образовательные программы&gt;&gt;В ходе визита в новое профучилище первый замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Георгий Ханишвили заявил, что подобные учебные заведения помогут молодым людям обрести нужные сельскохозяйственные специальности.Профессиональное училище по швейцарскому стандарту, построенное на инвестиции Грузии и Швейцарии, нацелено на подготовку квалифицированных специалистов для животноводства и переработки молока. Программа обучения разработана партнером проекта - Швейцарской аграрной школой "Плантахоф", и включает трехлетний теоретический и практический курс обучения.На территории колледжа находится современная швейцарская сыроварня и животноводческая ферма, где под руководством профессионалов студенты смогут совершенствовать свои практические навыки.Проект реализуется при поддержке посольства Швейцарии и в сотрудничестве с Минсельхозом, Минобразования Грузии, а также Ассоциацией фермеров Грузии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1b/259938161_0:82:744:640_1920x0_80_0_0_aaf5a152c403b8c2e02f5dba503fc2d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, образование, сельское хозяйство

Новая аграрная школа в Грузии готова к приему первых студентов

17:49 27.09.2021 (обновлено: 17:56 27.09.2021)
124
© Facebook / MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIAНовое сельскохозяйственное училище открылось в Дманиси
Новое сельскохозяйственное училище открылось в Дманиси - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© Facebook / MINISTRY OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND AGRICULTURE OF GEORGIA
Профессиональное училище по швейцарскому стандарту, построенное на инвестиции Грузии и Швейцарии, нацелено на подготовку квалифицированных специалистов для животноводства
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Швейцарская аграрная школа Кавказ в селе Саркинети Дманисского муниципалитета (Восточная Грузия) примет первых студентов в ноябре, говорится в сообщении на сайте Минсельхоза Грузии.
Аграрный колледж предусматривает практическое обучение в области животноводства и технологии производства молочных продуктов. Студенты программы, наряду с теоретическими знаниями, получат практический опыт на сыроваренном предприятии и животноводческой ферме при школе. В колледже, кампус которого рассчитан на 30 человек, в настоящее время числятся 10 студентов.
В Грузии началась регистрация на профессиональные образовательные программы>>
В ходе визита в новое профучилище первый замминистра окружающей среды и сельского хозяйства Георгий Ханишвили заявил, что подобные учебные заведения помогут молодым людям обрести нужные сельскохозяйственные специальности.
Профессиональное училище по швейцарскому стандарту, построенное на инвестиции Грузии и Швейцарии, нацелено на подготовку квалифицированных специалистов для животноводства и переработки молока. Программа обучения разработана партнером проекта - Швейцарской аграрной школой "Плантахоф", и включает трехлетний теоретический и практический курс обучения.
На территории колледжа находится современная швейцарская сыроварня и животноводческая ферма, где под руководством профессионалов студенты смогут совершенствовать свои практические навыки.
Проект реализуется при поддержке посольства Швейцарии и в сотрудничестве с Минсельхозом, Минобразования Грузии, а также Ассоциацией фермеров Грузии.

Читайте также:

Большая часть педагогов и сотрудников профколледжей в Грузии вакцинирована
Желающих получить профобразование в Грузии протестируют 6-7 сентября
От дошкольного образования до адронной терапии – что в планах Минобразования Грузии
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:04Фестиваль Jazz and Wine Kakheti пройдет на востоке Грузии
17:49Новая аграрная школа в Грузии готова к приему первых студентов
17:47Бизнесмен из Нигерии хочет стать мэром Тбилиси из-за любви к Грузии - видео
17:33Повышение перед пенсией: братьям-близнецам пожарным в Грузии присвоили звание майоров
17:18Инфицированных пациентов в тбилисской детской клинике стало меньше
16:48Премьер Грузии: индекс коррупции в стране лучше показателя 2012 года
16:32Гахария против "Мечты": экс-премьер требует расследования скандала с наркотиками
16:17Встреча Абашидзе и Карасина может состояться во второй половине октября
16:02Что думают в Турции по поводу расторжения контракта с Грузией по Намахвани ГЭС
15:46"Наша амбиция – провести в Грузии образцовые выборы" – премьер
15:16Тбилиси может стать площадкой для переговоров Баку и Еревана
15:01В России рассказали об эффективности комбинации AstraZeneca и "Спутника Лайт"
14:44"Зачем ему парламент? Пусть поет!"- концерт оппозиционера в центре Тбилиси взорвал соцсети
13:46Выставка художника Левана Сонгулашвили "Triptychos" пройдет в Тбилиси
13:01В Тбилиси изъято оружие – задержаны пять человек
12:46"Я грузин, братья!" – экзотический кандидат в мэры Тбилиси рассказал о любви к Грузии
12:31COVID-статистика в Грузии: за сутки выздоровевших в три раза больше инфицированных
12:27Вооруженные боевики Талибана* покатались на "лебедях" в нацпарке - видео
11:46Дебютный фильм Ладо Кватания о серийном убийце покажут на кинофестивале в Сиджесе
11:31Николоз Басилашвили узнал имя своего соперника на турнире в Сан-Диего