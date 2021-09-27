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https://sputnik-georgia.ru/20210927/tatyana-bulanova-nameknula-na-razryv-s-molodym-boyfrendom-259935696.html
Татьяна Буланова намекнула на разрыв с молодым бойфрендом
Татьяна Буланова намекнула на разрыв с молодым бойфрендом
Летом стало известно, что Буланова счастлива в отношениях с 33-летним бизнесменом Валерием Рудневым. Что стало причиной расставания, не сообщается 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T17:03+0400
2021-09-27T17:03+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
российский шоу-бизнес
татьяна буланова
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Певица Татьяна Буланова намекнула на разрыв со своим бойфрендом, сказав, что свободна и хочет выйти замуж.Летом этого года стало известно, что 52-летняя Буланова счастлива в отношениях с 33-летним бизнесменом Валерием Рудневым. Однако, судя по всему, отношениям пришел конец, так как исполнительница намекнула об этом в эфире шоу "Дуэты".Там артистка спела с Ольгой Бузовой хит "Сильная женщина" и стала рассуждать о том, как быть слабому полу в этом мире."Да, я тоже свободная. И я еще хочу выйти замуж", — сказала Татьяна Буланова, удивив многих.Что стало причиной расставания, не сообщается. Напомним, певица дважды была замужем. Первым супругом стал продюсер Николай Тагрин, а второй раз Буланова вышла замуж за экс-футболиста "Зенита" Владислава Радимова. В каждом браке у нее родились сыновья.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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российский шоу-бизнес, татьяна буланова

Татьяна Буланова намекнула на разрыв с молодым бойфрендом

17:03 27.09.2021
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© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov / Перейти в фотобанкПевица Татьяна Буланова. Концерт "25 лет тишины", посвященный памяти певца Игоря Талькова
Певица Татьяна Буланова. Концерт 25 лет тишины, посвященный памяти певца Игоря Талькова - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© photo: Sputnik / Kirill Kalinnikov
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Летом стало известно, что Буланова счастлива в отношениях с 33-летним бизнесменом Валерием Рудневым. Что стало причиной расставания, не сообщается
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Певица Татьяна Буланова намекнула на разрыв со своим бойфрендом, сказав, что свободна и хочет выйти замуж.
Летом этого года стало известно, что 52-летняя Буланова счастлива в отношениях с 33-летним бизнесменом Валерием Рудневым. Однако, судя по всему, отношениям пришел конец, так как исполнительница намекнула об этом в эфире шоу "Дуэты".
Там артистка спела с Ольгой Бузовой хит "Сильная женщина" и стала рассуждать о том, как быть слабому полу в этом мире.

Ольга Бузова поддержала Буланову в разговоре, назвав себя идеальной богатой невестой. В шутку к ней начали проявлять знаки внимания Сергей Лазарев и Николай Басков, которые тоже одиноки. И тут Буланова возмутилась: "А я не котируюсь тут что ли?" "Ты что, тоже одна?" — спросили ведущие.

"Да, я тоже свободная. И я еще хочу выйти замуж", — сказала Татьяна Буланова, удивив многих.
Что стало причиной расставания, не сообщается. Напомним, певица дважды была замужем. Первым супругом стал продюсер Николай Тагрин, а второй раз Буланова вышла замуж за экс-футболиста "Зенита" Владислава Радимова. В каждом браке у нее родились сыновья.
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