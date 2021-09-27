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Татьяна Буланова намекнула на разрыв с молодым бойфрендом

Татьяна Буланова намекнула на разрыв с молодым бойфрендом

Летом стало известно, что Буланова счастлива в отношениях с 33-летним бизнесменом Валерием Рудневым. Что стало причиной расставания, не сообщается 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T17:03+0400

2021-09-27T17:03+0400

2021-09-27T17:03+0400

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татьяна буланова

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Певица Татьяна Буланова намекнула на разрыв со своим бойфрендом, сказав, что свободна и хочет выйти замуж.Летом этого года стало известно, что 52-летняя Буланова счастлива в отношениях с 33-летним бизнесменом Валерием Рудневым. Однако, судя по всему, отношениям пришел конец, так как исполнительница намекнула об этом в эфире шоу "Дуэты".Там артистка спела с Ольгой Бузовой хит "Сильная женщина" и стала рассуждать о том, как быть слабому полу в этом мире."Да, я тоже свободная. И я еще хочу выйти замуж", — сказала Татьяна Буланова, удивив многих.Что стало причиной расставания, не сообщается. Напомним, певица дважды была замужем. Первым супругом стал продюсер Николай Тагрин, а второй раз Буланова вышла замуж за экс-футболиста "Зенита" Владислава Радимова. В каждом браке у нее родились сыновья.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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российский шоу-бизнес, татьяна буланова