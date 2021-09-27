https://sputnik-georgia.ru/20210927/larisu-guzeevu-gospitalizirovali-v-moskve-chto-s-artistkoy-259924565.html

Ларису Гузееву госпитализировали в Москве: что с артисткой?

Ларису Гузееву госпитализировали в Москве: что с артисткой?

Телеведущая почувствовала себя плохо за несколько дней до госпитализации – сначала появился кашель, затем повысилась температура и затруднилось дыхание 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T12:16+0400

2021-09-27T12:16+0400

2021-09-27T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус и начальное повреждение почек, говорится на Телеграм-канале Mash.По данным канала, врачи оценивают состояние Гузеевой как тяжелое. У артистки обнаружили воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Медики не исключают, что может появиться и риск осложнений.Лариса Гузеева почувствовала себя плохо за несколько дней до госпитализации. Сначала у нее появился кашель, затем повысилась температура и затруднилось дыхание. Тогда артистка сделала себе экспресс-тест на коронавирус, который оказался положительным.О госпитализации актрисы стало известно в ночь 27 сентября. Журналисты сообщали, что Гузееву положили в больницу №40, которая находится в Коммунарке.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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лариса гузеева, российский шоу-бизнес