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Ларису Гузееву госпитализировали в Москве: что с артисткой?
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© photo: Sputnik / Taras Litvienko / Перейти в фотобанкЛариса Гузеева . Открытие Всероссийского конкурса молодых исполнителей "Пять звезд"
© photo: Sputnik / Taras Litvienko/
Телеведущая почувствовала себя плохо за несколько дней до госпитализации – сначала появился кашель, затем повысилась температура и затруднилось дыхание
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву госпитализировали с подозрением на коронавирус и начальное повреждение почек, говорится на Телеграм-канале Mash.
По данным канала, врачи оценивают состояние Гузеевой как тяжелое. У артистки обнаружили воспалительные изменения и начальные признаки повреждения почек. Медики не исключают, что может появиться и риск осложнений.
Актриса и телеведущая Лариса Гузеева
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova/
Лариса Гузеева почувствовала себя плохо за несколько дней до госпитализации. Сначала у нее появился кашель, затем повысилась температура и затруднилось дыхание. Тогда артистка сделала себе экспресс-тест на коронавирус, который оказался положительным.
О госпитализации актрисы стало известно в ночь 27 сентября. Журналисты сообщали, что Гузееву положили в больницу №40, которая находится в Коммунарке.
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