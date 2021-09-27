https://sputnik-georgia.ru/20210927/doch-ivana-urganta-erika-kiknadze-snyalas-v-otkrovennoy-fotosessii-259927454.html

Дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе снялась в откровенной фотосессии

Дочь Ивана Урганта Эрика Кикнадзе снялась в откровенной фотосессии

Эрика обожает пикантные фотосессии и вообще хулиганить в Сети, вот и в этот раз девушка приятно удивила своих подписчиков в Instagram 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T13:15+0400

2021-09-27T13:15+0400

2021-09-27T13:15+0400

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эрика кикнадзе

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Падчерица российского телеведущего Ивана Урганта, дочь его супруги-грузинки Натальи Кикнадзе от первого брака Эрика Кикнадзе поделилась откровенными снимками в своем Instagram.Любительница винтажа не изменяет своему индивидуальному стилю, поэтому на первом фото девушка позирует в голубой джинсовой рубашке и кремовой юбке на низкой посадке, дополняет снимок леопардовый фон. Фото погорячее Эрика поставила вторым – на нем она позирует топлес, сидя спиной, в джинсах также на низкой посадке. Перчинки добавили красные стринги, которые торчат из-под джинсов."Это словно промоснимки рок-звезды для дебютного альбома", – подписала она пост, который собрал уже более 18 тысяч лайков.В комментариях пользователи не особо многословны, однако показывают свой восторг смайлами огня, намекая на то, что Эрика горяча, и делаю комплименты в стиле "Идеальна", "Прекрасна", "Ты реальна?"Однако нашелся и тот, кто написал каверзный комментарий: "А твой папка на тебя подписан?", говоря об Иване Урганте. Сам телеведущий молчать не стал и ответил: "А твой папка на тебя подписан?"Эрика Кикнадзе является дочерью Натальи Кикнадзе от первого брака с бизнесменом Вахтангом Куталия. Помимо Эрики, у Кикнадзе с Куталия есть общий сын Нико, который живет с отцом.Брак с Иваном Ургантом для Кикнадзе второй, вместе они еще с 2007 года. Эта пара считается одной из самых загадочных пар российского шоу-бизнеса, так как максимально держит личную жизнь в тайне. Для обоих этот брак стал вторым. Пара воспитывает троих детей: Эрику, Нину и Валерию.Эрика сначала училась в Лондоне, а теперь живет в США, где изучает искусство, моду и дизайн в престижном учебном заведении Parsons School of Design.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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иван ургант, российский шоу-бизнес, эрика кикнадзе