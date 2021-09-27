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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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"Зачем ему парламент? Пусть поет!"- концерт оппозиционера в центре Тбилиси взорвал соцсети
"Зачем ему парламент? Пусть поет!"- концерт оппозиционера в центре Тбилиси взорвал соцсети
Необычный предвыборный ход политика приятно удивил жителей грузинской столицы 27.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-27T14:44+0400
2021-09-27T14:44+0400
местные выборы в грузии 2021
политика
грузия
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Лело", депутат парламента Грузии Мамука Хазарадзе принял участие в концерте уличных музыкантов у станции метро "Марджанишвили" в центре Тбилиси.Бывший банкир взял в руки гитару и вместе с бендом исполнил несколько грузинских и иностранных хитов, в том числе "Hey Jude" The Beatles.Видео распространилось в соцсетях и набрало тысячи просмотров и комментариев. Вокально-музыкальный талант политика многих приятно удивил."Молодец, Хазарадзе!" – пишет Veriko Shatirishvili."Как хорошо поет", – пишет Lia Tkeshelashvili. Некоторые пользователи связали уличное выступление Хазарадзе с предвыборной кампанией."Правда, я не буду за него голосовать, однако должна признать, что мое представление об этом человеке изменилось. Он делает приятные предвыборные ходы", – пишет Leila Esitashvili."Он собирает деньги или голоса?" – пишет Lali Lali."Как хорошо, что выборы существуют… Хоть так народ вспоминают", – пишет пользователь Herile Guliko. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся в субботу, 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, грузия

"Зачем ему парламент? Пусть поет!"- концерт оппозиционера в центре Тбилиси взорвал соцсети

14:44 27.09.2021
409
© Sputnik / Vladimir UmikashviliМамука Хазарадзе представляет общественности своих сторонников
Мамука Хазарадзе представляет общественности своих сторонников - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Необычный предвыборный ход политика приятно удивил жителей грузинской столицы
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Лело", депутат парламента Грузии Мамука Хазарадзе принял участие в концерте уличных музыкантов у станции метро "Марджанишвили" в центре Тбилиси.
Бывший банкир взял в руки гитару и вместе с бендом исполнил несколько грузинских и иностранных хитов, в том числе "Hey Jude" The Beatles.
Видео распространилось в соцсетях и набрало тысячи просмотров и комментариев. Вокально-музыкальный талант политика многих приятно удивил.
"Молодец, Хазарадзе!" – пишет Veriko Shatirishvili.
"Как хорошо поет", – пишет Lia Tkeshelashvili.

"Что он делает в парламенте? Пусть встанет и поет, хоть здесь народ будет его слушать, а там никто", – пишет Ketevan Patiashvili.

Некоторые пользователи связали уличное выступление Хазарадзе с предвыборной кампанией.
"Правда, я не буду за него голосовать, однако должна признать, что мое представление об этом человеке изменилось. Он делает приятные предвыборные ходы", – пишет Leila Esitashvili.
"Он собирает деньги или голоса?" – пишет Lali Lali.
"Как хорошо, что выборы существуют… Хоть так народ вспоминают", – пишет пользователь Herile Guliko.
Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся в субботу, 2 октября.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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