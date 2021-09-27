https://sputnik-georgia.ru/20210927/zachem-emu-parlament-pust-poet--kontsert-oppozitsionera-v-tsentre-tbilisi-vzorval-sotsseti-259931079.html

"Зачем ему парламент? Пусть поет!"- концерт оппозиционера в центре Тбилиси взорвал соцсети

"Зачем ему парламент? Пусть поет!"- концерт оппозиционера в центре Тбилиси взорвал соцсети

Необычный предвыборный ход политика приятно удивил жителей грузинской столицы 27.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-27T14:44+0400

2021-09-27T14:44+0400

2021-09-27T14:44+0400

местные выборы в грузии 2021

политика

грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии "Лело", депутат парламента Грузии Мамука Хазарадзе принял участие в концерте уличных музыкантов у станции метро "Марджанишвили" в центре Тбилиси.Бывший банкир взял в руки гитару и вместе с бендом исполнил несколько грузинских и иностранных хитов, в том числе "Hey Jude" The Beatles.Видео распространилось в соцсетях и набрало тысячи просмотров и комментариев. Вокально-музыкальный талант политика многих приятно удивил."Молодец, Хазарадзе!" – пишет Veriko Shatirishvili."Как хорошо поет", – пишет Lia Tkeshelashvili. Некоторые пользователи связали уличное выступление Хазарадзе с предвыборной кампанией."Правда, я не буду за него голосовать, однако должна признать, что мое представление об этом человеке изменилось. Он делает приятные предвыборные ходы", – пишет Leila Esitashvili."Он собирает деньги или голоса?" – пишет Lali Lali."Как хорошо, что выборы существуют… Хоть так народ вспоминают", – пишет пользователь Herile Guliko. Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся в субботу, 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, грузия