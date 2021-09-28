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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20210928/gotov-li-tsik-gruzii-k-bezopasnym-vyboram-otvet-minzdrava-259976464.html
Готов ли ЦИК Грузии к безопасным выборам? Ответ Минздрава
Готов ли ЦИК Грузии к безопасным выборам? Ответ Минздрава
К этому времени вакцинированы более 75% работников Центральной избирательной комиссии Грузии 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T18:49+0400
2021-09-28T18:49+0400
местные выборы в грузии 2021
новости
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местные выборы
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Безопасные выборы очень важны и персонал Центральной избирательной комиссии максимально подготовлен к данному вопросу, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния журналистам на брифинге.По ее словам, процесс вакцинации от коронавируса среди сотрудников ЦИК идет активно и уже вакцинированы более 75% персонала.Что касается остальных правил, то, по словам Габуния, остаются три золотых правила: ношение масок, социальная дистанция и гигиена рук. По словам Габуния, избирательные участки будут оснащены дезинфекторами для рук, также будут соблюдены соответствующие условия в очередях.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. В ЦИК обещают, процесс голосования будет максимально безопасным для избирателей. Все присутствующие на избирательных участках будут в масках. Члены комиссии и наблюдатели будут при входе на участок проходить проверку температуры. Для избирателей контроля температуры не будет, однако для них будут обеспечены одноразовые ручки для заполнения бюллетеня и минимальный контакт с членами комиссии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, местные выборы, выборы

Готов ли ЦИК Грузии к безопасным выборам? Ответ Минздрава

18:49 28.09.2021
265
© Facebook / Levan AvlabreliВыборы в местные органы власти
Выборы в местные органы власти - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© Facebook / Levan Avlabreli
К этому времени вакцинированы более 75% работников Центральной избирательной комиссии Грузии
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Безопасные выборы очень важны и персонал Центральной избирательной комиссии максимально подготовлен к данному вопросу, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния журналистам на брифинге.
По ее словам, процесс вакцинации от коронавируса среди сотрудников ЦИК идет активно и уже вакцинированы более 75% персонала.

"У нас накопился довольно большой опыт с ЦИК с выборов предыдущего года. Протокол уже существовал. В этом году отличие заключается в том, что процесс вакцинации среди сотрудников ЦИК был активным", - заявила Габуния.

Что касается остальных правил, то, по словам Габуния, остаются три золотых правила: ношение масок, социальная дистанция и гигиена рук.
По словам Габуния, избирательные участки будут оснащены дезинфекторами для рук, также будут соблюдены соответствующие условия в очередях.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. В ЦИК обещают, процесс голосования будет максимально безопасным для избирателей. Все присутствующие на избирательных участках будут в масках. Члены комиссии и наблюдатели будут при входе на участок проходить проверку температуры. Для избирателей контроля температуры не будет, однако для них будут обеспечены одноразовые ручки для заполнения бюллетеня и минимальный контакт с членами комиссии.

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