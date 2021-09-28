https://sputnik-georgia.ru/20210928/gotov-li-tsik-gruzii-k-bezopasnym-vyboram-otvet-minzdrava-259976464.html

Готов ли ЦИК Грузии к безопасным выборам? Ответ Минздрава

Готов ли ЦИК Грузии к безопасным выборам? Ответ Минздрава

К этому времени вакцинированы более 75% работников Центральной избирательной комиссии Грузии 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T18:49+0400

2021-09-28T18:49+0400

2021-09-28T18:49+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Безопасные выборы очень важны и персонал Центральной избирательной комиссии максимально подготовлен к данному вопросу, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния журналистам на брифинге.По ее словам, процесс вакцинации от коронавируса среди сотрудников ЦИК идет активно и уже вакцинированы более 75% персонала.Что касается остальных правил, то, по словам Габуния, остаются три золотых правила: ношение масок, социальная дистанция и гигиена рук. По словам Габуния, избирательные участки будут оснащены дезинфекторами для рук, также будут соблюдены соответствующие условия в очередях.Выборы в Грузии пройдут 2 октября. В ЦИК обещают, процесс голосования будет максимально безопасным для избирателей. Все присутствующие на избирательных участках будут в масках. Члены комиссии и наблюдатели будут при входе на участок проходить проверку температуры. Для избирателей контроля температуры не будет, однако для них будут обеспечены одноразовые ручки для заполнения бюллетеня и минимальный контакт с членами комиссии.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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