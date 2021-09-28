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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20210928/gruzinskaya-mechta-nabiraet-okolo-poloviny-golosov-izbirateley-novyy-opros-259982730.html
"Грузинская мечта" набирает около половины голосов избирателей: новый опрос
"Грузинская мечта" набирает около половины голосов избирателей: новый опрос
Согласно опросу, за "Грузинскую мечту" "готово хоть завтра" проголосовать 49,6% избирателей, а за "Единое национальное движение" - 25,9% 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T20:34+0400
2021-09-28T20:40+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская места - демократическая Грузия" набирает около половины голосов избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенному компанией по изучению общественного мнения GORBI по заказу телекомпании Imedi.Согласно опросу, за "Грузинскую мечту" "готово хоть завтра" проголосовать 49,6% избирателей.Рейтинги партий и политиков в Грузии: обнародован новый опрос перед выборами &gt;&gt;Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" набирает по этому опросу 25,9%. На третьем месте остается партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" с 5,3%.Рейтинг остальных партий выглядит следующим образом:Опрос проводился в период с 10 по 19 сентября. Всего было опрошено 2,5 тысячи человек. Погрешность опроса +/-2,5%.За какую партию будут голосовать жители Грузии - опрос IPSOS за неделю до выборов &gt;&gt;За партии на выборах 2 октября жители Грузии будут голосовать только на пропорциональных выборах в 64 местных совещательных органов – сакребуло.По пропорциональной системе в районах своих депутатов в сакребуло могут провести партии, набравшие 3% голосов, а в Тбилиси – 2,5%. Всего в выборах участвуют 43 партии.
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"Грузинская мечта" набирает около половины голосов избирателей: новый опрос

20:34 28.09.2021 (обновлено: 20:40 28.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerПредвыборная реклама - прохожие идут вдоль забора с плакатами партии "Альянс патриотов Грузии"
Предвыборная реклама - прохожие идут вдоль забора с плакатами партии Альянс патриотов Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Согласно опросу, за "Грузинскую мечту" "готово хоть завтра" проголосовать 49,6% избирателей, а за "Единое национальное движение" - 25,9%
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская места - демократическая Грузия" набирает около половины голосов избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенному компанией по изучению общественного мнения GORBI по заказу телекомпании Imedi.
Согласно опросу, за "Грузинскую мечту" "готово хоть завтра" проголосовать 49,6% избирателей.
Рейтинги партий и политиков в Грузии: обнародован новый опрос перед выборами >>
Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" набирает по этому опросу 25,9%. На третьем месте остается партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" с 5,3%.
Рейтинг остальных партий выглядит следующим образом:
"Альянс патриотов Грузии" - 4,1%
"Европейская Грузия – движение за свободу" - 2,7%
"Лело для Грузии" - 2,6%
"Третья сила" - 2,2%
"Гирчи – больше свободы" - 2%
"Лейбористская партия Грузии"- 1,8%
"Граждане" - 1,5%
"Новые политический центр – Гирчи" - 0,9%
Другие партии – 1,4%.
Опрос проводился в период с 10 по 19 сентября. Всего было опрошено 2,5 тысячи человек. Погрешность опроса +/-2,5%.
За какую партию будут голосовать жители Грузии - опрос IPSOS за неделю до выборов >>
За партии на выборах 2 октября жители Грузии будут голосовать только на пропорциональных выборах в 64 местных совещательных органов – сакребуло.
По пропорциональной системе в районах своих депутатов в сакребуло могут провести партии, набравшие 3% голосов, а в Тбилиси – 2,5%. Всего в выборах участвуют 43 партии.
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