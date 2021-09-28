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"Грузинская мечта" набирает около половины голосов избирателей: новый опрос
"Грузинская мечта" набирает около половины голосов избирателей: новый опрос
Согласно опросу, за "Грузинскую мечту" "готово хоть завтра" проголосовать 49,6% избирателей, а за "Единое национальное движение" - 25,9% 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T20:34+0400
2021-09-28T20:34+0400
2021-09-28T20:40+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская места - демократическая Грузия" набирает около половины голосов избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенному компанией по изучению общественного мнения GORBI по заказу телекомпании Imedi.Согласно опросу, за "Грузинскую мечту" "готово хоть завтра" проголосовать 49,6% избирателей.Рейтинги партий и политиков в Грузии: обнародован новый опрос перед выборами >>Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" набирает по этому опросу 25,9%. На третьем месте остается партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" с 5,3%.Рейтинг остальных партий выглядит следующим образом:Опрос проводился в период с 10 по 19 сентября. Всего было опрошено 2,5 тысячи человек. Погрешность опроса +/-2,5%.За какую партию будут голосовать жители Грузии - опрос IPSOS за неделю до выборов >>За партии на выборах 2 октября жители Грузии будут голосовать только на пропорциональных выборах в 64 местных совещательных органов – сакребуло.По пропорциональной системе в районах своих депутатов в сакребуло могут провести партии, набравшие 3% голосов, а в Тбилиси – 2,5%. Всего в выборах участвуют 43 партии.
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политика, новости, грузия, единое нацдвижение, грузинская мечта, опрос, imedi – имеди грузинское онлайн тв, местные выборы
"Грузинская мечта" набирает около половины голосов избирателей: новый опрос
20:34 28.09.2021 (обновлено: 20:40 28.09.2021)
Согласно опросу, за "Грузинскую мечту" "готово хоть завтра" проголосовать 49,6% избирателей, а за "Единое национальное движение" - 25,9%
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik.
Правящая партия "Грузинская места - демократическая Грузия" набирает около половины голосов избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенному компанией по изучению общественного мнения GORBI по заказу телекомпании Imedi
.
Согласно опросу, за "Грузинскую мечту" "готово хоть завтра" проголосовать 49,6% избирателей.
Самая крупная оппозиционная партия "Единое национальное движение" набирает по этому опросу 25,9%. На третьем месте остается партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии" с 5,3%.
Рейтинг остальных партий выглядит следующим образом:
"Альянс патриотов Грузии" - 4,1%
"Европейская Грузия – движение за свободу" - 2,7%
"Гирчи – больше свободы" - 2%
"Лейбористская партия Грузии"- 1,8%
"Новые политический центр – Гирчи" - 0,9%
Опрос проводился в период с 10 по 19 сентября. Всего было опрошено 2,5 тысячи человек. Погрешность опроса +/-2,5%.
За партии на выборах 2 октября жители Грузии будут голосовать только на пропорциональных выборах в 64 местных совещательных органов – сакребуло.
По пропорциональной системе в районах своих депутатов в сакребуло могут провести партии, набравшие 3% голосов, а в Тбилиси – 2,5%. Всего в выборах участвуют 43 партии.