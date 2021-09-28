https://sputnik-georgia.ru/20210928/reytingi-partiy-i-politikov-v-gruzii-obnarodovan-novyy-opros-pered-vyborami-259964442.html

Рейтинги партий и политиков в Грузии: обнародован новый опрос перед выборами

Рейтинги партий и политиков в Грузии: обнародован новый опрос перед выборами

Премьер Грузии уже заявил, что не доверяет результатам данного исследования 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T14:31+0400

2021-09-28T14:31+0400

2021-09-28T14:57+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. За несколько дней до выборов в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сохраняет лидерство в рейтинге политических партий – больше трети опрошенных готовы за нее проголосовать.Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Edison Research, проведенного по заказу ТV Formula в период с 12 по 25 сентября.На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали на выборах в органы местной власти, если бы они проводились завтра?" 36% опрошенных назвали "Грузинскую мечту".Между тем, за самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение" готовы проголосовать чуть больше четверти жителей страны – 27%. На третьем месте в рейтинге – партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", которую готовы поддержать 11% опрошенных.Рейтинги остальных партий выглядят следующим образом:Самые рейтинговые политикиПомимо рейтинга партий опрос также выявил самых популярных грузинских политиков. Первые две строчки заняли основные конкуренты на пост мэра Тбилиси на предстоящих местных выборах – действующий мэр Каха Каладзе и экс-премьер Грузии Георгий Гахария.Георгий Гахария сдал наркотест в Австрии и оказался в центре скандала>>Согласно результатам опроса, 55% жителей страны дают "позитивную" оценку Каладзе, а 49% – Гахария. Этих же политиков "негативно" оценивают: Каладзе – 45%, Гахария – 51%.Что касается кандидата от ЕНД Ники Мелия, то он занял в рейтинге пятую строчку – позитивную оценку ему дают 46% респондентов, негативную – 51% опрошенных.Мелия в рейтинге опередили экс-спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе и лидер партии "Для народа" Анна Долидзе.Рейтинг остальных политиков выглядит следующим образом:Будущий мэр ТбилисиОпрос также выявил, за кого жители столицы готовы проголосовать, если бы сегодня проводились выборы. Поддержка кандидатов распределилась следующим образом:Африканец, бывший зек и звезда "Милана" - кто претендует на пост мэра Тбилиси >>>Активность населенияСогласно результатам опроса Edison Research, 92% жителей страны готовы принять участие в выборах в органы местного самоуправления.Голоса опрошенных распределились так: в выборах "действительно собираются" участвовать – 76%, а 16% говорят, что "наверное примут" участие.Не собираются участвовать в выборах 3% опрошенных, столько же говорят, что "наверное, не будут".Вопрос доверияНедоверие к результатам опроса выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава грузинского правительства отметил, что исследование проводит Леван Тархнишвили, который при президенте Михаиле Саакашвили занимал пост главы ЦИК Грузии."41 оттенок синего" и другие особенности предвыборной рекламы в Грузии>>"Представьте себе человека, который совершал величайшее преступление – украл голоса людей и фальсифицировал результаты выборов. Почему проведенные этим человеком исследования должны вызывать доверие? Доверия к этим опросам ноль, это уже подтверждено на семи выборах", – отметил Гарибашвили.Заранее обнародованные ими исследования служат только одной цели – сформировать различное мнение среди населения с помощью манипуляций и цифр, отметил премьер."Главное исследование и результат будет 2 октября – в день выборов, и наше население, наш мудрый, разумный народ сделает правильный выбор, и страна продолжит мирное развитие. Последующие три года в стране не будет выборов, все должны подчиняться результатам выборов", – подчеркнул Гарибашвили.То, что исследования могут быть ошибочными, не исключает вице-президент Edison Research Роб Фарбман.Как проводился опросТелекомпания Formula заказала опрос в преддверии выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии 2 октября.Методом случайного отбора было проинтервьюировано 1 500 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился с 12 по 25 сентября. Погрешность составляет +/- 3%.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, обзоры, каха каладзе, единое нацдвижение, грузинская мечта, опрос, рейтинг, ника мелия, георгий гахария, местные выборы, выборы