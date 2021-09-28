Местные выборы в Грузии 2021
Рейтинги партий и политиков в Грузии: обнародован новый опрос перед выборами
14:31 28.09.2021 (обновлено: 14:57 28.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliЛюди идут по проспекту Агмашенебели мимо предвыборных плакатов
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Премьер Грузии уже заявил, что не доверяет результатам данного исследования
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. За несколько дней до выборов в органы местного самоуправления правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" сохраняет лидерство в рейтинге политических партий – больше трети опрошенных готовы за нее проголосовать.
Об этом свидетельствуют результаты исследования компании Edison Research, проведенного по заказу ТV Formula в период с 12 по 25 сентября.
На вопрос "За какую партию вы бы проголосовали на выборах в органы местной власти, если бы они проводились завтра?" 36% опрошенных назвали "Грузинскую мечту".
Между тем, за самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение" готовы проголосовать чуть больше четверти жителей страны – 27%. На третьем месте в рейтинге – партия экс-премьера Грузии Георгия Гахария "Для Грузии", которую готовы поддержать 11% опрошенных.
Рейтинги остальных партий выглядят следующим образом:
Лейбористская партия – 4%;
Лело для Грузии – 4%;
Гирчи – больше свободы – 4%;
Европейская Грузия – движение за свободу – 2%;
Новый политический центр – Гирчи – 2%;
Третья сила – Стратегия Агмашенебели – 2%;
Альянс патриотов – 2%;
Дроа – Элене Хоштария – 1%
Анна Долидзе – Для народа – 1%;
Граждане – 1%;
Другие партии – 3%.
Самые рейтинговые политики
Помимо рейтинга партий опрос также выявил самых популярных грузинских политиков. Первые две строчки заняли основные конкуренты на пост мэра Тбилиси на предстоящих местных выборах – действующий мэр Каха Каладзе и экс-премьер Грузии Георгий Гахария.
Согласно результатам опроса, 55% жителей страны дают "позитивную" оценку Каладзе, а 49% – Гахария. Этих же политиков "негативно" оценивают: Каладзе – 45%, Гахария – 51%.
Что касается кандидата от ЕНД Ники Мелия, то он занял в рейтинге пятую строчку – позитивную оценку ему дают 46% респондентов, негативную – 51% опрошенных.
Мелия в рейтинге опередили экс-спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе и лидер партии "Для народа" Анна Долидзе.
Рейтинг остальных политиков выглядит следующим образом:
Ираклий Гарибашвили – 44% (негативно – 56%)
Шалва Нателашвили – 41% (негативно – 59%)
Бидзина Иванишвили – 40% (негативно – 60%)
Элене Хоштария – 40% (негативно – 60%)
Хатия Деканоидзе – 40% (негативно – 60%)
Михаил Саакашвили – 38% (негативно – 62%)
Георгий Вашадзе – 38% (негативно – 63%)
Саломе Зурабишвили – 37% (негативно – 68%)
Ираклий Кобахидзе – 36% (негативно – 64%)
Арчил Талаквадзе – 36%(негативно – 64%)
Давид Усупашвили – 36% (негативно – 64%)
Александр Элисашвили – 36% (негативно – 64%)
Зураб (Гирчи) Джапаридзе – 34% (негативно – 66%)
Каха Кучава – 34% (негативно – 66%)
Анна Нацвлишвили – 34% (негативно – 66%)
Гиги Церетели – 31% (негативно – 69%)
Саломе Самадашвили – 30% (негативно – 70%)
Бадри Джапаридзе – 29% (негативно – 71%)
Мамука Хазарадзе – 29% (негативно – 71%)
Ирма Инашвили – 27% (негативно – 73%)
Нино Бурджанадзе – 26% (негативно – 74%)
Саба Буадзе – 25% (негативно – 75%)
Гига Бокерия – 24% (негативно – 76%).
Будущий мэр Тбилиси
Опрос также выявил, за кого жители столицы готовы проголосовать, если бы сегодня проводились выборы. Поддержка кандидатов распределилась следующим образом:
Каха Каладзе – 43%
Ника Мелия – 30%
Георгий Гахария – 12%
Анна Долидзе – 6%
Анна Бибилашвили – 3%
Остальные – 6%.
Активность населения
Согласно результатам опроса Edison Research, 92% жителей страны готовы принять участие в выборах в органы местного самоуправления.
Голоса опрошенных распределились так: в выборах "действительно собираются" участвовать – 76%, а 16% говорят, что "наверное примут" участие.
Не собираются участвовать в выборах 3% опрошенных, столько же говорят, что "наверное, не будут".
Вопрос доверия
Недоверие к результатам опроса выразил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Глава грузинского правительства отметил, что исследование проводит Леван Тархнишвили, который при президенте Михаиле Саакашвили занимал пост главы ЦИК Грузии.
"Представьте себе человека, который совершал величайшее преступление – украл голоса людей и фальсифицировал результаты выборов. Почему проведенные этим человеком исследования должны вызывать доверие? Доверия к этим опросам ноль, это уже подтверждено на семи выборах", – отметил Гарибашвили.
Заранее обнародованные ими исследования служат только одной цели – сформировать различное мнение среди населения с помощью манипуляций и цифр, отметил премьер.
"Главное исследование и результат будет 2 октября – в день выборов, и наше население, наш мудрый, разумный народ сделает правильный выбор, и страна продолжит мирное развитие. Последующие три года в стране не будет выборов, все должны подчиняться результатам выборов", – подчеркнул Гарибашвили.
То, что исследования могут быть ошибочными, не исключает вице-президент Edison Research Роб Фарбман.
"Я не собираюсь комментировать конкретный опрос, однако согласен с тем, что, как и в 2020 году, обе стороны пытаются создать предвыборную реальность, чтобы оправдать отрицание той реальности, которая создается после подсчета голосов. Безусловно, исследования могут ошибаться и без всяких зловещих побуждений", – пишет Фарбман в своем микроблоге Twitter.
Как проводился опрос
Телекомпания Formula заказала опрос в преддверии выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут в Грузии 2 октября.
Методом случайного отбора было проинтервьюировано 1 500 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился с 12 по 25 сентября. Погрешность составляет +/- 3%.
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