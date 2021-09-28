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Музеи Грузии сегодня принимают посетителей бесплатно
Музеи Грузии сегодня принимают посетителей бесплатно
В связи со Всемирным днем туризма вход во все музеи Грузии сегодня для посетителей бесплатный 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T10:08+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии при сотрудничестве с Национальной администрацией туризма приняло решение сделать посещение государственных музеев, находящихся в ведении ведомства, бесплатным во вторник, 28 сентября.Как говорится в заявлении Минкультуры, такое решение было принято по случаю Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября.В Тбилиси хотят основать музей Параджанова: первые экспонаты из жизни гения&gt;&gt;Посещение музеев будет бесплатно как для туристов, так и для местных жителей.По данным ведомства, во всем мире проводятся мероприятия по случаю Дня туризма, который очень важен для развития туристического потенциала и популяризации истории и культуры страны.В ведении Министерства культуры Грузии 24 музея и музейных объединений, а также 12 музеев-заповедников.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, культура, новости, грузия, музеи

Музеи Грузии сегодня принимают посетителей бесплатно

10:08 28.09.2021
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© photo: Sputnik / Andranik GhazaryanМузей-мастерская художника Геворга Григоряна (Джотто)
Музей-мастерская художника Геворга Григоряна (Джотто) - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Sputnik / Andranik Ghazaryan
В связи со Всемирным днем туризма вход во все музеи Грузии сегодня для посетителей бесплатный
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии при сотрудничестве с Национальной администрацией туризма приняло решение сделать посещение государственных музеев, находящихся в ведении ведомства, бесплатным во вторник, 28 сентября.
Как говорится в заявлении Минкультуры, такое решение было принято по случаю Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября.
В Тбилиси хотят основать музей Параджанова: первые экспонаты из жизни гения>>
Посещение музеев будет бесплатно как для туристов, так и для местных жителей.

"Подобные меры направлены на популяризацию культурного и исторического богатства страны, и улучшение доступа к ним. У гостей будет возможность посетить музеи или музеи-заповедники в столице и регионах страны, увидеть местную среду и узнать о культуре и истории того или иного уголка", – говорится в заявлении.

По данным ведомства, во всем мире проводятся мероприятия по случаю Дня туризма, который очень важен для развития туристического потенциала и популяризации истории и культуры страны.
В ведении Министерства культуры Грузии 24 музея и музейных объединений, а также 12 музеев-заповедников.

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