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Музеи Грузии сегодня принимают посетителей бесплатно
Музеи Грузии сегодня принимают посетителей бесплатно
В связи со Всемирным днем туризма вход во все музеи Грузии сегодня для посетителей бесплатный 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T10:08+0400
2021-09-28T10:08+0400
2021-09-28T10:08+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии при сотрудничестве с Национальной администрацией туризма приняло решение сделать посещение государственных музеев, находящихся в ведении ведомства, бесплатным во вторник, 28 сентября.Как говорится в заявлении Минкультуры, такое решение было принято по случаю Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября.В Тбилиси хотят основать музей Параджанова: первые экспонаты из жизни гения>>Посещение музеев будет бесплатно как для туристов, так и для местных жителей.По данным ведомства, во всем мире проводятся мероприятия по случаю Дня туризма, который очень важен для развития туристического потенциала и популяризации истории и культуры страны.В ведении Министерства культуры Грузии 24 музея и музейных объединений, а также 12 музеев-заповедников.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, культура, новости, грузия, музеи
Музеи Грузии сегодня принимают посетителей бесплатно
В связи со Всемирным днем туризма вход во все музеи Грузии сегодня для посетителей бесплатный
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии при сотрудничестве с Национальной администрацией туризма приняло решение сделать посещение государственных музеев, находящихся в ведении ведомства, бесплатным во вторник, 28 сентября.
Как говорится в заявлении
Минкультуры, такое решение было принято по случаю Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября.
Посещение музеев будет бесплатно как для туристов, так и для местных жителей.
"Подобные меры направлены на популяризацию культурного и исторического богатства страны, и улучшение доступа к ним. У гостей будет возможность посетить музеи или музеи-заповедники в столице и регионах страны, увидеть местную среду и узнать о культуре и истории того или иного уголка", – говорится в заявлении.
По данным ведомства, во всем мире проводятся мероприятия по случаю Дня туризма, который очень важен для развития туристического потенциала и популяризации истории и культуры страны.
В ведении Министерства культуры Грузии 24 музея и музейных объединений, а также 12 музеев-заповедников.
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