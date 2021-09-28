https://sputnik-georgia.ru/20210928/muzei-gruzii-segodnya-prinimayut-posetiteley-besplatno-259951770.html

Музеи Грузии сегодня принимают посетителей бесплатно

Музеи Грузии сегодня принимают посетителей бесплатно

В связи со Всемирным днем туризма вход во все музеи Грузии сегодня для посетителей бесплатный 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T10:08+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Министерство культуры, спорта и по делам молодежи Грузии при сотрудничестве с Национальной администрацией туризма приняло решение сделать посещение государственных музеев, находящихся в ведении ведомства, бесплатным во вторник, 28 сентября.Как говорится в заявлении Минкультуры, такое решение было принято по случаю Всемирного дня туризма, который отмечается 27 сентября.В Тбилиси хотят основать музей Параджанова: первые экспонаты из жизни гения>>Посещение музеев будет бесплатно как для туристов, так и для местных жителей.По данным ведомства, во всем мире проводятся мероприятия по случаю Дня туризма, который очень важен для развития туристического потенциала и популяризации истории и культуры страны.В ведении Министерства культуры Грузии 24 музея и музейных объединений, а также 12 музеев-заповедников.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, культура, новости, грузия, музеи