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В Тбилиси восстановят канатную дорогу Руставели-Мтацминда
В Тбилиси восстановят канатную дорогу Руставели-Мтацминда
Уже в конце следующего года в грузинской столице будет еще одна канатная дорога 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T15:31+0400
2021-09-28T15:31+0400
тбилиси
канатная дорога
общество
новости
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Стартовал проект по восстановлению заброшенной канатной дороги Руставели-Мтацминда в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии столицы.Каким будет туристический комплекс на Ингури ГЭС&gt;&gt;Мэр города Каха Каладзе вместе с представителями компании-контрактора во вторник символически заложил капсулу под строительство нового объекта.В рамках проекта будут полностью восстановлены нижняя и верхняя станции канатной дороги, также будут построены пять новых башен для линии. Указанные работы будет выполнять строительная компания "Даги", а за инженерно-технологическую часть отвечает австрийская компания Doppelmayr Seilbahnen GmbH.По плану канатная дорога Руставели-Мтацминда будет обслуживать до 1 200 пассажиров в час. На линии будет 21 кабина, среднее время в пути составит 4,07 минуты, а протяженность маршрута – 845 метров.Планируется, что канатная дорога войдет в эксплуатацию в конце 2022 года.Канатная дорога от проспекта Руставели до Мтацминда была построена в 1958 году и просуществовала до июня 1990 года, до момента, когда она оборвалась и погибли 15 человек.В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатных дороги – соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210826/na-zamenu-kanatnoy-dorogi-na-gornolyzhnom-kurorte-v-svaneti-potratyat-34-milliona-lari-258614711.html
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тбилиси, канатная дорога, общество, новости, каха каладзе

В Тбилиси восстановят канатную дорогу Руставели-Мтацминда

15:31 28.09.2021
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© AFP / Ricardo MoraesМужчина в костюме Санта-Клауса вылезает из кабинки канатной дороги в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Мужчина в костюме Санта-Клауса вылезает из кабинки канатной дороги в Рио-де-Жанейро, Бразилия - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© AFP / Ricardo Moraes
Уже в конце следующего года в грузинской столице будет еще одна канатная дорога
ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Стартовал проект по восстановлению заброшенной канатной дороги Руставели-Мтацминда в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Каким будет туристический комплекс на Ингури ГЭС>>
Мэр города Каха Каладзе вместе с представителями компании-контрактора во вторник символически заложил капсулу под строительство нового объекта.
В рамках проекта будут полностью восстановлены нижняя и верхняя станции канатной дороги, также будут построены пять новых башен для линии. Указанные работы будет выполнять строительная компания "Даги", а за инженерно-технологическую часть отвечает австрийская компания Doppelmayr Seilbahnen GmbH.
По плану канатная дорога Руставели-Мтацминда будет обслуживать до 1 200 пассажиров в час. На линии будет 21 кабина, среднее время в пути составит 4,07 минуты, а протяженность маршрута – 845 метров.
Планируется, что канатная дорога войдет в эксплуатацию в конце 2022 года.
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Канатная дорога от проспекта Руставели до Мтацминда была построена в 1958 году и просуществовала до июня 1990 года, до момента, когда она оборвалась и погибли 15 человек.
В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатных дороги – соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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