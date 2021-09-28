https://sputnik-georgia.ru/20210928/v-tbilisi-vosstanovyat-kanatnuyu-dorogu-rustaveli-mtatsminda-259965884.html

В Тбилиси восстановят канатную дорогу Руставели-Мтацминда

В Тбилиси восстановят канатную дорогу Руставели-Мтацминда

Уже в конце следующего года в грузинской столице будет еще одна канатная дорога 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T15:31+0400

2021-09-28T15:31+0400

2021-09-28T15:31+0400

тбилиси

канатная дорога

общество

новости

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 28 авг — Sputnik. Стартовал проект по восстановлению заброшенной канатной дороги Руставели-Мтацминда в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии столицы.Каким будет туристический комплекс на Ингури ГЭС>>Мэр города Каха Каладзе вместе с представителями компании-контрактора во вторник символически заложил капсулу под строительство нового объекта.В рамках проекта будут полностью восстановлены нижняя и верхняя станции канатной дороги, также будут построены пять новых башен для линии. Указанные работы будет выполнять строительная компания "Даги", а за инженерно-технологическую часть отвечает австрийская компания Doppelmayr Seilbahnen GmbH.По плану канатная дорога Руставели-Мтацминда будет обслуживать до 1 200 пассажиров в час. На линии будет 21 кабина, среднее время в пути составит 4,07 минуты, а протяженность маршрута – 845 метров.Планируется, что канатная дорога войдет в эксплуатацию в конце 2022 года.Канатная дорога от проспекта Руставели до Мтацминда была построена в 1958 году и просуществовала до июня 1990 года, до момента, когда она оборвалась и погибли 15 человек.В настоящее время в Тбилиси функционируют три канатных дороги – соединяющая парк Рике с крепостью Нарикала, канатная дорога от проспекта Чавчавадзе до Черепашьего озера, а также канатная дорога в Багеби к высотному корпусу университета.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210826/na-zamenu-kanatnoy-dorogi-na-gornolyzhnom-kurorte-v-svaneti-potratyat-34-milliona-lari-258614711.html

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тбилиси, канатная дорога, общество, новости, каха каладзе