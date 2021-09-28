https://sputnik-georgia.ru/20210928/vybory-i-nablyudateli--kto-budet-sledit-za-vyborami-2-oktyabrya-259987247.html

Выборы и наблюдатели : кто будет следить за выборами 2 октября

Выборы и наблюдатели : кто будет следить за выборами 2 октября

Регистрацию в ЦИК Грузии прошли 89 местных и 53 международные наблюдательские организации 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T23:32+0400

2021-09-28T23:32+0400

2021-09-29T00:02+0400

местные выборы в грузии 2021

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наблюдатели на выборах в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия официально завершила регистрацию наблюдательных организаций к выборам в органы местной власти.Выборы в Грузии пройдут 2 октября в 64 городах и районах. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов в местные совещательные органы – сакребуло.Согласно последним данным на сайте ЦИК, регистрацию прошли 89 местных и 53 международные наблюдательские организации.Премьер пообещал международным наблюдателям провести в Грузии свободные выборы >>Местные наблюдательские организации будут представлять 23 432 наблюдателя.Наибольшее число наблюдателей к выборам представили пять следующих неправительственных организаций:Что касается международных наблюдателей, то, по последним официальным данным ЦИК, всего на выборах будет 662 наблюдателя. При этом 318 будут от миссии БДИПЧ/ОБСЕ, а 126 – от Международного республиканского института (IRI).Чем занимаются наблюдатели на выборахСогласно грузинскому законодательству, права местных и международных наблюдателей отличаются.Так, международные наблюдатели могут лишь следить за процессом выборов, подсчетом голосов и знакомиться с протоколами подсчета голосов.МИД Грузии отправил приглашения всем международным организациям для наблюдения за выборами >>В то время как местные наблюдатели имеют право не только следить за всеми процедурами на избирательном участке, но и обращаться с жалобой к председателю участковой избирательной комиссии для исправления нарушений, требовать у избирателей показать, сколько у них в руках бюллетеней и конвертов, и вносить жалобы, в том числе и в ЦИК Грузии.При этом ни местные, ни международные наблюдатели не имеют права вмешиваться в функции комиссий, мешать процессу голосования и проводить агитацию в какой-либо форме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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