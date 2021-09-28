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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20210928/vybory-i-nablyudateli--kto-budet-sledit-za-vyborami-2-oktyabrya-259987247.html
Выборы и наблюдатели : кто будет следить за выборами 2 октября
Выборы и наблюдатели : кто будет следить за выборами 2 октября
Регистрацию в ЦИК Грузии прошли 89 местных и 53 международные наблюдательские организации 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T23:32+0400
2021-09-29T00:02+0400
местные выборы в грузии 2021
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наблюдатели на выборах в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия официально завершила регистрацию наблюдательных организаций к выборам в органы местной власти.Выборы в Грузии пройдут 2 октября в 64 городах и районах. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов в местные совещательные органы – сакребуло.Согласно последним данным на сайте ЦИК, регистрацию прошли 89 местных и 53 международные наблюдательские организации.Премьер пообещал международным наблюдателям провести в Грузии свободные выборы &gt;&gt;Местные наблюдательские организации будут представлять 23 432 наблюдателя.Наибольшее число наблюдателей к выборам представили пять следующих неправительственных организаций:Что касается международных наблюдателей, то, по последним официальным данным ЦИК, всего на выборах будет 662 наблюдателя. При этом 318 будут от миссии БДИПЧ/ОБСЕ, а 126 – от Международного республиканского института (IRI).Чем занимаются наблюдатели на выборахСогласно грузинскому законодательству, права местных и международных наблюдателей отличаются.Так, международные наблюдатели могут лишь следить за процессом выборов, подсчетом голосов и знакомиться с протоколами подсчета голосов.МИД Грузии отправил приглашения всем международным организациям для наблюдения за выборами &gt;&gt;В то время как местные наблюдатели имеют право не только следить за всеми процедурами на избирательном участке, но и обращаться с жалобой к председателю участковой избирательной комиссии для исправления нарушений, требовать у избирателей показать, сколько у них в руках бюллетеней и конвертов, и вносить жалобы, в том числе и в ЦИК Грузии.При этом ни местные, ни международные наблюдатели не имеют права вмешиваться в функции комиссий, мешать процессу голосования и проводить агитацию в какой-либо форме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, политика, новости, цик грузии, местные выборы, наблюдатели на выборах в грузии 2021

Выборы и наблюдатели : кто будет следить за выборами 2 октября

23:32 28.09.2021 (обновлено: 00:02 29.09.2021)
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© photo: Sputnik / StringerЗугдиди. Парламентские выборы 2020. Наблюдатели, архивное фото
Зугдиди. Парламентские выборы 2020. Наблюдатели, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Регистрацию в ЦИК Грузии прошли 89 местных и 53 международные наблюдательские организации
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия официально завершила регистрацию наблюдательных организаций к выборам в органы местной власти.
Выборы в Грузии пройдут 2 октября в 64 городах и районах. На них жители Грузии будут выбирать мэров и депутатов в местные совещательные органы – сакребуло.
Согласно последним данным на сайте ЦИК, регистрацию прошли 89 местных и 53 международные наблюдательские организации.
Премьер пообещал международным наблюдателям провести в Грузии свободные выборы >>
Местные наблюдательские организации будут представлять 23 432 наблюдателя.
Наибольшее число наблюдателей к выборам представили пять следующих неправительственных организаций:
"Союз зеленая планета" - 3 067 наблюдателей
"Общественное движение – Сначала Грузия" - 2 176
"Лига сторонников Америки" - 1 449
"Международное общество для справедливых выборов и демократии" ISFED – 1 429
"Свет будущего" - 1 331
Что касается международных наблюдателей, то, по последним официальным данным ЦИК, всего на выборах будет 662 наблюдателя. При этом 318 будут от миссии БДИПЧ/ОБСЕ, а 126 – от Международного республиканского института (IRI).

Чем занимаются наблюдатели на выборах

Согласно грузинскому законодательству, права местных и международных наблюдателей отличаются.
Так, международные наблюдатели могут лишь следить за процессом выборов, подсчетом голосов и знакомиться с протоколами подсчета голосов.
МИД Грузии отправил приглашения всем международным организациям для наблюдения за выборами >>
В то время как местные наблюдатели имеют право не только следить за всеми процедурами на избирательном участке, но и обращаться с жалобой к председателю участковой избирательной комиссии для исправления нарушений, требовать у избирателей показать, сколько у них в руках бюллетеней и конвертов, и вносить жалобы, в том числе и в ЦИК Грузии.
При этом ни местные, ни международные наблюдатели не имеют права вмешиваться в функции комиссий, мешать процессу голосования и проводить агитацию в какой-либо форме.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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