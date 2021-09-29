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Грузинский ансамбль танца и песни "Рустави" даст концерты на Украине
Грузинский ансамбль танца и песни "Рустави" даст концерты на Украине
Выступления народных грузинских танцоров и певцов всегда производят на Украине фурор 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T21:01+0400
2021-09-29T21:01+0400
2021-09-29T21:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Рустави" 2-31 октября проведет концерты с обновленной программой во всех крупных городах Украины.Культурное наследие, спорт и молодежь: каков десятилетний план Минкультуры Грузии >>> Сначала артисты ансамбля отправятся из Тбилиси на Украину, где выступят вместе с украинским ансамблем "Вирски". По словам художественного руководителя ансамбля "Рустави" Георгия Натрошвили, совместные концерты "Рустави" и "Вирски" хорошо известны украинской публике."Мы и раньше проводили совместные концерты. В первой части украинцы исполняют танцы. Вторая – принадлежит ансамблю "Рустави". Финальный танец – это совместное своеобразное "соревнование", которое очень нравится зрителям, – сказал Георгий Натрошвили.По словам Натрошвили, с 25 октября к грузинским танцорам и музыкантам присоединятся и певцы, которые представят новый проект "Баллада о любви". Последние пять дней гастролей по Украине будут посвящены сольным концертам ансамбля "Рустави".Премьера танца "Абхазури" состоится на Украине, где музыканты, певцы и танцоры вместе исполнят номер. Первый концерт состоится 3 октября в Харькове.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, грузия, украина, киев, грузинские танцы, танцы, ансамбль "рустави"
Грузинский ансамбль танца и песни "Рустави" даст концерты на Украине
Выступления народных грузинских танцоров и певцов всегда производят на Украине фурор
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Рустави" 2-31 октября проведет концерты с обновленной программой во всех крупных городах Украины.
Сначала артисты ансамбля отправятся из Тбилиси на Украину, где выступят вместе с украинским ансамблем "Вирски". По словам художественного руководителя ансамбля "Рустави" Георгия Натрошвили, совместные концерты "Рустави" и "Вирски" хорошо известны украинской публике.
"Мы и раньше проводили совместные концерты. В первой части украинцы исполняют танцы. Вторая – принадлежит ансамблю "Рустави". Финальный танец – это совместное своеобразное "соревнование", которое очень нравится зрителям, – сказал Георгий Натрошвили.
По словам Натрошвили, с 25 октября к грузинским танцорам и музыкантам присоединятся и певцы, которые представят новый проект "Баллада о любви". Последние пять дней гастролей по Украине будут посвящены сольным концертам ансамбля "Рустави".
Премьера танца "Абхазури" состоится на Украине, где музыканты, певцы и танцоры вместе исполнят номер. Первый концерт состоится 3 октября в Харькове.
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