Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20210929/gruzinskiy-ansambl-tantsa-i-pesni-rustavi-dast-kontserty-na-ukraine-260001776.html
Грузинский ансамбль танца и песни "Рустави" даст концерты на Украине
Грузинский ансамбль танца и песни "Рустави" даст концерты на Украине
Выступления народных грузинских танцоров и певцов всегда производят на Украине фурор 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T21:01+0400
2021-09-29T21:01+0400
культура
грузия
украина
киев
грузинские танцы
танцы
ансамбль "рустави"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24457/80/244578017_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b9f5c760a99b5659de0ba0962cd33eef.jpg
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Рустави" 2-31 октября проведет концерты с обновленной программой во всех крупных городах Украины.Культурное наследие, спорт и молодежь: каков десятилетний план Минкультуры Грузии &gt;&gt;&gt; Сначала артисты ансамбля отправятся из Тбилиси на Украину, где выступят вместе с украинским ансамблем "Вирски". По словам художественного руководителя ансамбля "Рустави" Георгия Натрошвили, совместные концерты "Рустави" и "Вирски" хорошо известны украинской публике."Мы и раньше проводили совместные концерты. В первой части украинцы исполняют танцы. Вторая – принадлежит ансамблю "Рустави". Финальный танец – это совместное своеобразное "соревнование", которое очень нравится зрителям, – сказал Георгий Натрошвили.По словам Натрошвили, с 25 октября к грузинским танцорам и музыкантам присоединятся и певцы, которые представят новый проект "Баллада о любви". Последние пять дней гастролей по Украине будут посвящены сольным концертам ансамбля "Рустави".Премьера танца "Абхазури" состоится на Украине, где музыканты, певцы и танцоры вместе исполнят номер. Первый концерт состоится 3 октября в Харькове.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
украина
киев
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24457/80/244578017_263:0:1799:1152_1920x0_80_0_0_0f060eaf251038eba213934f9ff6455b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, грузия, украина, киев, грузинские танцы, танцы, ансамбль "рустави"

Грузинский ансамбль танца и песни "Рустави" даст концерты на Украине

21:01 29.09.2021
318
© photo: chub1na.ge / FBГосударственный ансамбль народной песни и танца "Рустави"
Государственный ансамбль народной песни и танца Рустави - Sputnik Грузия, 1920, 29.09.2021
© photo: chub1na.ge / FB
Выступления народных грузинских танцоров и певцов всегда производят на Украине фурор
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Рустави" 2-31 октября проведет концерты с обновленной программой во всех крупных городах Украины.
Культурное наследие, спорт и молодежь: каков десятилетний план Минкультуры Грузии >>>
Сначала артисты ансамбля отправятся из Тбилиси на Украину, где выступят вместе с украинским ансамблем "Вирски". По словам художественного руководителя ансамбля "Рустави" Георгия Натрошвили, совместные концерты "Рустави" и "Вирски" хорошо известны украинской публике.
"Мы и раньше проводили совместные концерты. В первой части украинцы исполняют танцы. Вторая – принадлежит ансамблю "Рустави". Финальный танец – это совместное своеобразное "соревнование", которое очень нравится зрителям, – сказал Георгий Натрошвили.
По словам Натрошвили, с 25 октября к грузинским танцорам и музыкантам присоединятся и певцы, которые представят новый проект "Баллада о любви". Последние пять дней гастролей по Украине будут посвящены сольным концертам ансамбля "Рустави".
Премьера танца "Абхазури" состоится на Украине, где музыканты, певцы и танцоры вместе исполнят номер. Первый концерт состоится 3 октября в Харькове.
Читайте также:
Фестиваль Jazz and Wine Kakheti пройдет на востоке Грузии
Грузинский концертмейстер "Гоги сан" в Стране восходящего солнца
Вечер памяти композитора Гии Канчели пройдет в Москве
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
201000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:01Выборы и пандемия: как пройдет голосование в Грузии
21:50Бизнес, культура и взаимопонимание: Грузия и Азербайджан оформили ряд договоренностей
21:16Удаление каналов RT с YouTube: в ОБСЕ напомнили о свободе слова
21:01Грузинский ансамбль танца и песни "Рустави" даст концерты на Украине
20:46Назван состав сборной Грузии по вольной борьбе на ЧМ в Осло
20:30"Приезд Саакашвили воодушевил оппозицию" - политологи о предвыборной ситуации в Грузии
19:37Теоретически все возможно - юрист прокомментировал шансы Саакашвили на помилование
19:25ЕС может отменить безвизовый режим с Грузией? В Тбилиси призвали не паниковать
19:22Оппозиция не повторит прошлых ошибок на этих выборах - лидер ЕНД
18:59Грузии нужна третья сила, которая наладит отношения с Россией – политолог
18:46Выбрать онлайн-учебу школьники Грузии смогут по четвергам
18:31Меньше пробок: в Тбилиси построят новый автомобильный мост
18:15Работы по укреплению оползня в районе Вашлиджвари завершены - Каладзе
17:02В Тбилиси восстановят первую грузинскую нотную типографию
16:32Новые вызовы и возможности: о чем говорили лидеры Грузии и Азербайджана в Баку
16:16Грузия получит два новейших препарата против коронавируса
15:46Альбом, обложку которого создал дизайнер из Грузии, занял второе место на Spotify
15:31Грузия начинает вакцинацию детей старше 12 лет
15:15Празднование "Тбилисоба - 2021" отменяется из-за коронавируса
14:59В Тбилиси появится новая достопримечательность – "Базар на Орбелиани"