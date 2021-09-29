https://sputnik-georgia.ru/20210929/gruzinskiy-ansambl-tantsa-i-pesni-rustavi-dast-kontserty-na-ukraine-260001776.html

Грузинский ансамбль танца и песни "Рустави" даст концерты на Украине

Грузинский ансамбль танца и песни "Рустави" даст концерты на Украине

Выступления народных грузинских танцоров и певцов всегда производят на Украине фурор 29.09.2021, Sputnik Грузия

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культура

грузия

украина

киев

грузинские танцы

танцы

ансамбль "рустави"

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Грузинский государственный академический ансамбль народной песни и танца "Рустави" 2-31 октября проведет концерты с обновленной программой во всех крупных городах Украины.Культурное наследие, спорт и молодежь: каков десятилетний план Минкультуры Грузии >>> Сначала артисты ансамбля отправятся из Тбилиси на Украину, где выступят вместе с украинским ансамблем "Вирски". По словам художественного руководителя ансамбля "Рустави" Георгия Натрошвили, совместные концерты "Рустави" и "Вирски" хорошо известны украинской публике."Мы и раньше проводили совместные концерты. В первой части украинцы исполняют танцы. Вторая – принадлежит ансамблю "Рустави". Финальный танец – это совместное своеобразное "соревнование", которое очень нравится зрителям, – сказал Георгий Натрошвили.По словам Натрошвили, с 25 октября к грузинским танцорам и музыкантам присоединятся и певцы, которые представят новый проект "Баллада о любви". Последние пять дней гастролей по Украине будут посвящены сольным концертам ансамбля "Рустави".Премьера танца "Абхазури" состоится на Украине, где музыканты, певцы и танцоры вместе исполнят номер. Первый концерт состоится 3 октября в Харькове.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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культура, грузия, украина, киев, грузинские танцы, танцы, ансамбль "рустави"