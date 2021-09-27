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https://sputnik-georgia.ru/20210927/festival-jazz-and-wine-kakheti-proydet-na-vostoke-gruzii-259939739.html
Фестиваль Jazz and Wine Kakheti пройдет на востоке Грузии
Фестиваль Jazz and Wine Kakheti пройдет на востоке Грузии
Музыка и вино объединятся на одной сцене на родине виноделия в Грузии в компании иностранных исполнителей 27.09.2021, Sputnik Грузия
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культура
новости
грузия
грузинское вино
кахети
джаз
вино и виноделие грузии
фестиваль
jazz and wine kakheti
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Музыкальный фестиваль Jazz and Wine Kakheti в пятый раз состоится в Кахети (Восточная Грузия) 16 октября, сообщают организаторы.В фестивале примут участие известные музыканты из разных стран мира. В рамках мероприятия состоится концерт итальянского бэнда Rudy Valentino e i Baleras.Песня грузинской исполнительницы Creams прозвучала в сериале "Люцифер" от Netflix &gt;&gt;&gt;Специально для фестиваля грузинские, американские, польские и итальянские музыканты создали проект UNITED PIANIST. В нем участвуют американский джазовый пианист Дэнни Гриссетт, польский пианист Михал Токай, итальянский джазмен Роберто Таренци и грузинский пианист Папуна Шарикадзе.О настроении гостей фестиваля также позаботятся DJ Maestro &amp; Susanne Alt (Нидерланды).Небольшие грузинские винные компании традиционно проведут дегустации вин для гостей на фоне джазовой музыки. А итальянские повара Маурицио Сицилиано и Эмануэла Карл запланировали кулинарное шоу, где предложат гостям блюда, приготовленные по уникальным рецептам.Фестиваль пройдет в полном соблюдении ковид-правил в гостинице Radisson Collection Tsinandali Estate Georgia.Фестиваль Jazz and Wine в Кахети проводится с 2017 года. В отличие от предыдущих лет, когда фестиваль проводился в течение нескольких дней, уже на протяжении двух летних сезонов было принято решение сделать его однодневным.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, грузинское вино, кахети, джаз, вино и виноделие грузии, фестиваль, jazz and wine kakheti

Фестиваль Jazz and Wine Kakheti пройдет на востоке Грузии

18:04 27.09.2021
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© photo: Jazz and Wine Kakheti / FBФестиваль Jazz & Wine в Кахети
Фестиваль Jazz & Wine в Кахети - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2021
© photo: Jazz and Wine Kakheti / FB
Музыка и вино объединятся на одной сцене на родине виноделия в Грузии в компании иностранных исполнителей
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Музыкальный фестиваль Jazz and Wine Kakheti в пятый раз состоится в Кахети (Восточная Грузия) 16 октября, сообщают организаторы.
В фестивале примут участие известные музыканты из разных стран мира. В рамках мероприятия состоится концерт итальянского бэнда Rudy Valentino e i Baleras.
Песня грузинской исполнительницы Creams прозвучала в сериале "Люцифер" от Netflix >>>
Специально для фестиваля грузинские, американские, польские и итальянские музыканты создали проект UNITED PIANIST. В нем участвуют американский джазовый пианист Дэнни Гриссетт, польский пианист Михал Токай, итальянский джазмен Роберто Таренци и грузинский пианист Папуна Шарикадзе.
О настроении гостей фестиваля также позаботятся DJ Maestro & Susanne Alt (Нидерланды).
Небольшие грузинские винные компании традиционно проведут дегустации вин для гостей на фоне джазовой музыки. А итальянские повара Маурицио Сицилиано и Эмануэла Карл запланировали кулинарное шоу, где предложат гостям блюда, приготовленные по уникальным рецептам.
Фестиваль пройдет в полном соблюдении ковид-правил в гостинице Radisson Collection Tsinandali Estate Georgia.
Фестиваль Jazz and Wine в Кахети проводится с 2017 года. В отличие от предыдущих лет, когда фестиваль проводился в течение нескольких дней, уже на протяжении двух летних сезонов было принято решение сделать его однодневным.
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