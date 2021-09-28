https://sputnik-georgia.ru/20210928/mediki-v-gruzii-poluchat-denezhnye-bonusy-za-vaktsinatsiyu-lyudey-starshe-60-let-259977118.html

Медики в Грузии получат денежные бонусы за вакцинацию людей старше 60 лет

Медики в Грузии получат денежные бонусы за вакцинацию людей старше 60 лет

Вакцинация пожилых людей является главным приоритетом министерства здравоохранения Грузии 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T19:04+0400

2021-09-28T19:04+0400

2021-09-28T19:06+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Семейные врачи и медсестры, по рекомендациям которых граждане старше 60 лет будут вакцинированы от коронавируса, получат дополнительное денежное вознаграждение, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге во вторник.Дети в масках, учителя с прививкой: как будут учиться в школах Грузии>>По ее словам, Минздрав Грузии представит новую схему, которая предусматривает большее участие семейных врачей и медсестер в процесс вакцинации пожилых людей. Ведомство представит новый план в ближайшее время.Габуния пояснила, что схема предусматривает рост зарплаты семейных врачей и медсестер, чтобы у них появилось больше стимула и мотивации для работы.В Минздраве считают, что с помощью новой схемы удастся повысить темп вакцинации среди граждан старше 60 лет."По сравнению с началом сентября, в течение последней недели темп вакцинации снижен. В день делают около 11-12 тысяч прививок. В основном, это лица, пришедшие на вторую дозу прививки. Сегодня особенно важно повысить показатель вакцинации, ее темп, чтобы быстро пройти оставшийся период этой волны и избежать ожидаемую пятую волну", - подчеркнула Габуния.Ранее глава Минздрава Екетарина Тикарадзе заявила, что в случае, если Грузия максимально не вакцинирует граждан старше 60 лет, во время следующей волны будут переполненные госпитали и высокий показатель летальности. На сегодняшний день, показатель вакцинации среди населения старше 60 лет составляет 21%, что является очень низкой цифрой, отмечают в Минздраве страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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