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Медики в Грузии получат денежные бонусы за вакцинацию людей старше 60 лет
Медики в Грузии получат денежные бонусы за вакцинацию людей старше 60 лет
Вакцинация пожилых людей является главным приоритетом министерства здравоохранения Грузии 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T19:04+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Семейные врачи и медсестры, по рекомендациям которых граждане старше 60 лет будут вакцинированы от коронавируса, получат дополнительное денежное вознаграждение, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге во вторник.Дети в масках, учителя с прививкой: как будут учиться в школах Грузии&gt;&gt;По ее словам, Минздрав Грузии представит новую схему, которая предусматривает большее участие семейных врачей и медсестер в процесс вакцинации пожилых людей. Ведомство представит новый план в ближайшее время.Габуния пояснила, что схема предусматривает рост зарплаты семейных врачей и медсестер, чтобы у них появилось больше стимула и мотивации для работы.В Минздраве считают, что с помощью новой схемы удастся повысить темп вакцинации среди граждан старше 60 лет."По сравнению с началом сентября, в течение последней недели темп вакцинации снижен. В день делают около 11-12 тысяч прививок. В основном, это лица, пришедшие на вторую дозу прививки. Сегодня особенно важно повысить показатель вакцинации, ее темп, чтобы быстро пройти оставшийся период этой волны и избежать ожидаемую пятую волну", - подчеркнула Габуния.Ранее глава Минздрава Екетарина Тикарадзе заявила, что в случае, если Грузия максимально не вакцинирует граждан старше 60 лет, во время следующей волны будут переполненные госпитали и высокий показатель летальности. На сегодняшний день, показатель вакцинации среди населения старше 60 лет составляет 21%, что является очень низкой цифрой, отмечают в Минздраве страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Медики в Грузии получат денежные бонусы за вакцинацию людей старше 60 лет

19:04 28.09.2021 (обновлено: 19:06 28.09.2021)
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© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov / Перейти в фотобанкМедицинские работники в госпитале COVID-19
Медицинские работники в госпитале COVID-19 - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
© photo: Sputnik / Pavel Bednyakov
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Вакцинация пожилых людей является главным приоритетом министерства здравоохранения Грузии
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Семейные врачи и медсестры, по рекомендациям которых граждане старше 60 лет будут вакцинированы от коронавируса, получат дополнительное денежное вознаграждение, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге во вторник.
Дети в масках, учителя с прививкой: как будут учиться в школах Грузии>>
По ее словам, Минздрав Грузии представит новую схему, которая предусматривает большее участие семейных врачей и медсестер в процесс вакцинации пожилых людей. Ведомство представит новый план в ближайшее время.
Габуния пояснила, что схема предусматривает рост зарплаты семейных врачей и медсестер, чтобы у них появилось больше стимула и мотивации для работы.

"Для нас сегодня критически важно вакцинировать всех людей, которые относятся к этой возрастной группе. Именно среди этих лиц наблюдается больше всего осложнений и риск нежелательного исхода. Семейный врач и медсестры как в селе, так и в городе ближе всех к гражданам этой группы", - заявила Габуния.

В Минздраве считают, что с помощью новой схемы удастся повысить темп вакцинации среди граждан старше 60 лет.
"По сравнению с началом сентября, в течение последней недели темп вакцинации снижен. В день делают около 11-12 тысяч прививок. В основном, это лица, пришедшие на вторую дозу прививки. Сегодня особенно важно повысить показатель вакцинации, ее темп, чтобы быстро пройти оставшийся период этой волны и избежать ожидаемую пятую волну", - подчеркнула Габуния.
Ранее глава Минздрава Екетарина Тикарадзе заявила, что в случае, если Грузия максимально не вакцинирует граждан старше 60 лет, во время следующей волны будут переполненные госпитали и высокий показатель летальности. На сегодняшний день, показатель вакцинации среди населения старше 60 лет составляет 21%, что является очень низкой цифрой, отмечают в Минздраве страны.
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