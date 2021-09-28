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Медики в Грузии получат денежные бонусы за вакцинацию людей старше 60 лет
Медики в Грузии получат денежные бонусы за вакцинацию людей старше 60 лет
Вакцинация пожилых людей является главным приоритетом министерства здравоохранения Грузии 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T19:04+0400
2021-09-28T19:04+0400
2021-09-28T19:06+0400
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Семейные врачи и медсестры, по рекомендациям которых граждане старше 60 лет будут вакцинированы от коронавируса, получат дополнительное денежное вознаграждение, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге во вторник.Дети в масках, учителя с прививкой: как будут учиться в школах Грузии>>По ее словам, Минздрав Грузии представит новую схему, которая предусматривает большее участие семейных врачей и медсестер в процесс вакцинации пожилых людей. Ведомство представит новый план в ближайшее время.Габуния пояснила, что схема предусматривает рост зарплаты семейных врачей и медсестер, чтобы у них появилось больше стимула и мотивации для работы.В Минздраве считают, что с помощью новой схемы удастся повысить темп вакцинации среди граждан старше 60 лет."По сравнению с началом сентября, в течение последней недели темп вакцинации снижен. В день делают около 11-12 тысяч прививок. В основном, это лица, пришедшие на вторую дозу прививки. Сегодня особенно важно повысить показатель вакцинации, ее темп, чтобы быстро пройти оставшийся период этой волны и избежать ожидаемую пятую волну", - подчеркнула Габуния.Ранее глава Минздрава Екетарина Тикарадзе заявила, что в случае, если Грузия максимально не вакцинирует граждан старше 60 лет, во время следующей волны будут переполненные госпитали и высокий показатель летальности. На сегодняшний день, показатель вакцинации среди населения старше 60 лет составляет 21%, что является очень низкой цифрой, отмечают в Минздраве страны.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19
Медики в Грузии получат денежные бонусы за вакцинацию людей старше 60 лет
19:04 28.09.2021 (обновлено: 19:06 28.09.2021)
Вакцинация пожилых людей является главным приоритетом министерства здравоохранения Грузии
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Семейные врачи и медсестры, по рекомендациям которых граждане старше 60 лет будут вакцинированы от коронавируса, получат дополнительное денежное вознаграждение, заявила замминистра здравоохранения Тамар Габуния на брифинге во вторник.
По ее словам, Минздрав Грузии представит новую схему, которая предусматривает большее участие семейных врачей и медсестер в процесс вакцинации пожилых людей. Ведомство представит новый план в ближайшее время.
Габуния пояснила, что схема предусматривает рост зарплаты семейных врачей и медсестер, чтобы у них появилось больше стимула и мотивации для работы.
"Для нас сегодня критически важно вакцинировать всех людей, которые относятся к этой возрастной группе. Именно среди этих лиц наблюдается больше всего осложнений и риск нежелательного исхода. Семейный врач и медсестры как в селе, так и в городе ближе всех к гражданам этой группы", - заявила Габуния.
В Минздраве считают, что с помощью новой схемы удастся повысить темп вакцинации среди граждан старше 60 лет.
"По сравнению с началом сентября, в течение последней недели темп вакцинации снижен. В день делают около 11-12 тысяч прививок. В основном, это лица, пришедшие на вторую дозу прививки. Сегодня особенно важно повысить показатель вакцинации, ее темп, чтобы быстро пройти оставшийся период этой волны и избежать ожидаемую пятую волну", - подчеркнула Габуния.
Ранее глава Минздрава Екетарина Тикарадзе заявила, что в случае, если Грузия максимально не вакцинирует граждан старше 60 лет, во время следующей волны будут переполненные госпитали и высокий показатель летальности. На сегодняшний день, показатель вакцинации среди населения старше 60 лет составляет 21%, что является очень низкой цифрой, отмечают в Минздраве страны.
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