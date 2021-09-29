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Сколько людей вакцинируется в Грузии добровольно? Прогноз главного эпидемиолога
Сколько людей вакцинируется в Грузии добровольно? Прогноз главного эпидемиолога
Специалист надеется, что власти страны примут решения, направленные на поощрение вакцинации 29.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-29T07:01+0400
2021-09-29T07:01+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Вакцинацию против коронавируса в Грузии добровольно сделают не более 200 тысяч жителей страны, считает глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.По словам главного эпидемиолога страны, центр по контролю заболеваний представил пакет, направленный на активизацию прививок как прямыми, так и непрямыми механизмами.Гамкрелидзе еще раз озвучил свое мнение по поводу того, что вакцинация для педагогов и врачей должна быть обязательной, а не добровольной.Главный эпидемиолог страны выразил недовольство в связи с низким показателем вакцинации и отметил, что центр по контролю заболеваний хотел бы сохранить результаты августа и сентября, когда ежедневно проводилось по 19-20 тысяч прививок, однако сейчас эта цифра упала до 12-13 тысяч в день.По последним данным, в Грузии сделано 1 760 878 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 975 028 граждан, а двумя полными дозами 785 850 человек.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Сколько людей вакцинируется в Грузии добровольно? Прогноз главного эпидемиолога
Специалист надеется, что власти страны примут решения, направленные на поощрение вакцинации
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Вакцинацию против коронавируса в Грузии добровольно сделают не более 200 тысяч жителей страны, считает глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
По словам главного эпидемиолога страны, центр по контролю заболеваний представил пакет, направленный на активизацию прививок как прямыми, так и непрямыми механизмами.
"Есть прямой метод, когда закон велит (вакцинироваться – ред.), и есть также непрямой механизм, который апробирован во многих странах. Надеюсь, что и у нас будут приняты эти решения", – заявил Гамкрелидзе.
Гамкрелидзе еще раз озвучил свое мнение по поводу того, что вакцинация для педагогов и врачей должна быть обязательной, а не добровольной.
Главный эпидемиолог страны выразил недовольство в связи с низким показателем вакцинации и отметил, что центр по контролю заболеваний хотел бы сохранить результаты августа и сентября, когда ежедневно проводилось по 19-20 тысяч прививок, однако сейчас эта цифра упала до 12-13 тысяч в день.
По последним данным, в Грузии сделано 1 760 878 прививок. Из них одной дозой вакцинированы 975 028 граждан, а двумя полными дозами 785 850 человек.
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