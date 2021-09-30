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Нацбанк Грузии продал валюту на аукционе для стабилизации курса
Нацбанк Грузии продал валюту на аукционе для стабилизации курса
Чтобы стабилизировать валютный рынок, с начала года Нацбанк провел девять аукционов, на которых продал более 330 миллионов долларов 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T20:25+0400
2021-09-30T20:25+0400
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национальный банк грузии
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ТБИЛИСИ, 30 сен – Sputnik. Национальный банк Грузии в четверг провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 3,1186 GEL/$1.МВФ одобрил политику Нацбанка Грузии &gt;&gt;Регулятор продал на аукционе 60 миллионов долларов.Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор на девяти аукционах продал 332,9 миллиона долларов, но до сегодняшнего дня аукционы больше не проводил.Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.На пятницу, 1 октября, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари 3,1189 GEL/$1.Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны &gt;&gt;В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.С прошлого года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале
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экономика, новости, грузия, национальный банк грузии

Нацбанк Грузии продал валюту на аукционе для стабилизации курса

20:25 30.09.2021
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© Pixabay / NikolayFrolochkinДоллары США
Доллары США - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© Pixabay / NikolayFrolochkin
Чтобы стабилизировать валютный рынок, с начала года Нацбанк провел девять аукционов, на которых продал более 330 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 30 сен – Sputnik. Национальный банк Грузии в четверг провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 3,1186 GEL/$1.
МВФ одобрил политику Нацбанка Грузии >>
Регулятор продал на аукционе 60 миллионов долларов.
Чтобы стабилизировать валютный рынок, в 2020 году Нацбанк провел 26 аукционов, на которых в общей сложности продал 873,2 миллиона долларов. В этом году регулятор на девяти аукционах продал 332,9 миллиона долларов, но до сегодняшнего дня аукционы больше не проводил.
Антирекорд обменного курса лари был зафиксирован 27 марта 2020 года, когда национальная валюта опустилась до отметки 3,4842 GEL/$1.
Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.
На пятницу, 1 октября, Национальный банк Грузии установил официальный обменный курс лари 3,1189 GEL/$1.
Ранее Нацбанк сообщил, что будет использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения стабильности цен, включая валютные интервенции и учетные ставки.
Валютный рынок Грузии стабилен – новая статистика Нацбанка страны >>
В дополнение к валютным аукционам Национальный банк, чтобы уменьшить чрезмерные колебания, ежедневно применяет интервенции. В частности, когда колебания обменного курса в течение дня превышают заранее установленную отметку, Национальный банк будет участвовать в торговле иностранной валютой на определенную сумму.
С прошлого года Национальный банк использует для интервенций валюту, получаемую страной от международных финансовых институтов в виде кредитов или грантов, выделяемых Грузии для преодоления последствий пандемии коронавируса.
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