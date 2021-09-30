https://sputnik-georgia.ru/20210930/novoe-delo-protiv-kezerashvili---ugroza-svobode-smi-ili-rasplata-za-korruptsiyu-260057662.html

Новое дело против Кезерашвили - угроза свободе СМИ или расплата за коррупцию?

Новое дело против Кезерашвили - угроза свободе СМИ или расплата за коррупцию?

Министерство обороны Грузии требует от бывшего министра возместить нанесенный им ущерб в пять миллионов евро 30.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-30T19:52+0400

2021-09-30T19:52+0400

2021-09-30T20:12+0400

новости

грузия

давид кезерашвили

суд

минобороны грузии

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. За два дня до выборов министерство обороны Грузии подало в суд на бывшего главу ведомства, а ныне владельца одного из ведущих оппозиционных телеканалов страны "Формула" Давида Кезерашвили, требуя компенсации нанесенного ущерба.По информации Минобороны, речь идет о хищении бывшим министром обороны Давидом Кезерашвили 5 миллионов евро государственных средств, в чем суд признал его виновным.Минобороны Грузии подает в суд на бывшего министра>>Представители оппозиции и неправительственного сектора расценивают новое дело против Кезерашвили как попытку давления на СМИ.Генеральный директор телекомпании "Кавкасия" Нино Джангирашвили считает, что иск Минобороны против бывшего главы ведомства Давида Кезерашвили направлен против телекомпании "Формула", владельцам которой является экс-министр времен Саакашвили."Правительство уже долгое время беспокоит существование "Формулы", и если бы была такая возможность, они бы завтра же ее закрыли. Я думаю, что это решение министерства обороны направлено против "Формулы" - телекомпания может быть конфискована в качестве компенсации", - сказала Джангирашвили.Иного мнения придерживается лидер партии "Граждане" депутат Леван Иоселиани. По его словам, к Кезерашвили всегда были вопросы по поводу того, как ему удалось так быстро разбогатеть.Экс-министра обороны Грузии приговорили заочно к пяти годам тюрьмы>>"Как случилось, что человек, пришедший к власти во время предыдущего правительства в качестве одного из чиновников, завершил свою деятельность миллионером? Он так и не дал ответ на вопрос: откуда у него такие деньги", - сказал Иоселиани.Иск Минобороны Грузии прокомментировала и Народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее словам, оценку факту она даст лишь после изучения решения суда."Мы изучим этот иск. Пока мы не увидим решение суда, мне сложно комментировать. Однако я могу вам сказать одну неожиданную вещь: когда мы обратились в Верховный суд с апелляцией на их решение, они сказали нам, что есть только резолюционная часть, а мотивационной еще нет. Поэтому мы ждем официального решения суда и затем изучим вопрос", - сказала Ломджария.Позицию власти сегодня высказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. По его словам, на все вопросы ответит следствие."Иск против г-на Кезерашвили касается хищения десятков и сотен миллионов долларов, имевших место во время его пребывания министром обороны. Один из фактов подтвердился, когда суд признал г-на Кезерашвили виновным в финансировании необоснованных, непонятных программ. В частности, если я не ошибаюсь, одной из офшорных компаний было переведено 5 миллионов долларов, при этом не было ни услуг, ни оружия. Таких фактов много, и следствие на все эти факты даст соответствующий ответ", - сказал премьер.Позиция телекомпании "Формула"Генеральный директор телекомпании "Формула" Зука Гумбаридзе связывает иск Минобороны с очередной атакой на телеканал. По его словам, такую реакцию правительства вызвало недавнее исследование Edison Research, проведенное по заказу "Формулы", результаты которого не поправились правящей партии.Как сообщил Гумбаридзе на специальном брифинге, телекомпания уже договорилась с компанией Edison Research, и при любом развитии событий экзитполы в день выборов проведет она."В понедельник "Формула" представила опрос Edison Research, по результатам которого правящая партия не преодолевает 43-процентный порог, и это стало основной причиной, по которой власти предприняли новую атаку на" Формулу " и ее владельцев", - заявил Гумбаридзе.Телекомпания "Формула" появилась на грузинском медиарынке в октябре 2019 года. По словам ее владельца Давида Кезерашвили, желание открыть оппозиционный телеканал у него появилось после событий 20 июня в Тбилиси, когда власти разогнали акцию протеста.Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии в 2012 году ему предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них Тбилисский горсуд его оправдал. Он покинул страну в 2013 году. Интерпол объявил в розыск, а в 2015 году — изъял из списка разыскиваемых лиц. Кезерашвили также является гражданином Израиля, он проживает в Лондоне и занимается бизнесом. В последнее время бывший министр обороны Грузии финансирует грузинскую оппозиционную телекомпанию "Формула".Грузинские власти дважды пытались добиться экстрадиции Кезерашвили – сначала из Парижа в октябре 2013 года, а потом из Лондона в апреле 2016. Оба раза европейские суды отказались экстрадировать бывшего министра. Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20180113/Jeks-ministra-Kezerashvili-opravdali-eshhe-po-odnomu-delu-v-Gruzii-238890597.html

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