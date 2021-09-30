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"У нас нет другого выхода" – эксперт о ношении масок в школах Грузии
"У нас нет другого выхода" – эксперт о ношении масок в школах Грузии
Новое условие возращения учеников в школы после "дистанционки" – обязательное ношение детьми масок на уроках, даже в младших классах. Такое решение властей... 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T15:41+0400
2021-09-30T15:41+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Действительно ли подобный шаг, то есть многочасовое нахождение школьников в масках, будет эффективным и каковы реальные риски? На этот вопрос в интервью Sputnik Грузия ответил эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе."Никаких реальных доказательств того, что ношение масок для детей школьного возраста в течение нескольких часов негативно скажется на их здоровье, нет", – говорит Сургуладзе.Какие рекомендации получили школы Грузии с отменой онлайн-учебы? Новые подробности &gt;&gt;&gt;Естественно, есть исключения. Как и у взрослых, у ребенка могут быть различные формы аллергии или другие заболевания, при которых носить маски нежелательно. Но это единичные случаи, отмечает эксперт, и они не носят системный характер."Если ребенок будет носить одну и ту же маску в течение всего дня или нескольких дней, конечно, тогда риск есть. О чем речь?! То, что маски нужно менять, это ведь не новость", – сказал Сургуладзе.По его словам, маски рекомендовано менять каждые два часа, и педагоги должны это контролировать.Однако здесь же, по словам эксперта, родители и дети сталкиваются с другой проблемой: они должны покупать маски за свой счет, в то время как в ряде европейских стран, той же Германии, масками детей обеспечивает государство.При этом Сургуладзе обращает внимание родителей на то, что лучше носить медицинские маски, которые продаются в аптеках, а не сшитые из подозрительных материалов.А для того, чтобы дети старше 12 лет были вакцинированы против коронавируса, нужно разрешение родителей и их нужно в этом убеждать, поясняет эксперт. Для этого, по словам специалиста, нужна информационная кампания и не только с экранов телевизоров."Я очень рад, что школы открываются. Онлайн-обучение очень неэффективно. Школьникам нужен непосредственный контакт, общение. Им нужна социализация. Иначе мы получим замкнутое поколение, которое разучится общаться друг с другом", – уверен Сургуладзе.Так что пока показатель вакцинации в школах Грузия сильно отстает от европейских стран и планов Минздрава страны, необходимо соблюдать ношение масок и социальную дистанцию, советует эксперт. Иначе новый штамм коронавируса вновь ударит по детям.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210928/deti-v-maskakh-uchitelya-s-privivkoy-kak-budut-uchitsya-v-shkolakh-gruzii-259976185.html
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общество, новости, грузия, начало нового учебного года в грузии, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, аналитика, интервью, обзоры

"У нас нет другого выхода" – эксперт о ношении масок в школах Грузии

15:41 30.09.2021
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© photo: Sputnik / StringerУчеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© photo: Sputnik / Stringer
Новое условие возращения учеников в школы после "дистанционки" – обязательное ношение детьми масок на уроках, даже в младших классах. Такое решение властей вызвало ажиотаж среди родителей
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Действительно ли подобный шаг, то есть многочасовое нахождение школьников в масках, будет эффективным и каковы реальные риски? На этот вопрос в интервью Sputnik Грузия ответил эксперт по вопросам здравоохранения Вато Сургуладзе.
"Никаких реальных доказательств того, что ношение масок для детей школьного возраста в течение нескольких часов негативно скажется на их здоровье, нет", – говорит Сургуладзе.
Какие рекомендации получили школы Грузии с отменой онлайн-учебы? Новые подробности >>>
Естественно, есть исключения. Как и у взрослых, у ребенка могут быть различные формы аллергии или другие заболевания, при которых носить маски нежелательно. Но это единичные случаи, отмечает эксперт, и они не носят системный характер.
"Если ребенок будет носить одну и ту же маску в течение всего дня или нескольких дней, конечно, тогда риск есть. О чем речь?! То, что маски нужно менять, это ведь не новость", – сказал Сургуладзе.
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2021
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По его словам, маски рекомендовано менять каждые два часа, и педагоги должны это контролировать.
Однако здесь же, по словам эксперта, родители и дети сталкиваются с другой проблемой: они должны покупать маски за свой счет, в то время как в ряде европейских стран, той же Германии, масками детей обеспечивает государство.
При этом Сургуладзе обращает внимание родителей на то, что лучше носить медицинские маски, которые продаются в аптеках, а не сшитые из подозрительных материалов.

"У нас просто нет другого выхода. Тем более, когда еще высок процент невакцинированных сотрудников школ. Речь идет не только о педагогах. Это директора, уборщицы, завхозы – все, кто имеют отношение к учебному процессу. Единственный выход не носить детям маски – это вакцинация взрослых. Очень поможет вакцинация детей старше 12 лет", – утверждает Сургуладзе.

А для того, чтобы дети старше 12 лет были вакцинированы против коронавируса, нужно разрешение родителей и их нужно в этом убеждать, поясняет эксперт. Для этого, по словам специалиста, нужна информационная кампания и не только с экранов телевизоров.
"Я очень рад, что школы открываются. Онлайн-обучение очень неэффективно. Школьникам нужен непосредственный контакт, общение. Им нужна социализация. Иначе мы получим замкнутое поколение, которое разучится общаться друг с другом", – уверен Сургуладзе.
Так что пока показатель вакцинации в школах Грузия сильно отстает от европейских стран и планов Минздрава страны, необходимо соблюдать ношение масок и социальную дистанцию, советует эксперт. Иначе новый штамм коронавируса вновь ударит по детям.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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