https://sputnik-georgia.ru/20210928/kakie-rekomendatsii-poluchili-shkoly-gruzii-s-otmenoy-onlayn-ucheby-novye-podrobnosti-259979376.html

Какие рекомендации получили школы Грузии с отменой онлайн-учебы? Новые подробности

Какие рекомендации получили школы Грузии с отменой онлайн-учебы? Новые подробности

Теперь директора школ должны будут призывать своих сотрудников и родителей школьников привиться от коронавируса - это рекомендация властей 28.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-28T19:35+0400

2021-09-28T19:35+0400

2021-09-28T20:38+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Правительство Грузии дало рекомендации директорам школ изучить число вакцинированных против COVID-19 сотрудников, а также родителей школьников, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Дети в масках, учителя с прививкой: как будут учиться в школах Грузии >>>Школы возобновяют работу в очном формате с понедельника, 4 октября. По новым правилам, ученики во время уроков должны будут находиться в масках, а все учителя обязаны быть вакцинированы.По словам Гамкрелидзе, директора школ проконсультированы насчет того, чтобы призывать невакцинированных педагогов и родителей школьников привиться против коронавируса. Они также должны выяснить, сколько сотрудников и школьников перенесли инфекцию в течение последних шести месяцев.Кроме того, Гамкрелидзе сообщил, что в данное время властями и эпидемиологами активно обсуждается вопрос вакцинации детей старше 12 лет и решение об этом будет озвучено в ближайшее время."Есть два подхода. Первый - это всеобщая вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет. И второй - т.н. британский, когда вакцинируют только тех детей, которые имеют соответствующие показания, и список этих показаний довольно длинный", - отметил Гамкрелидзе.Вузы, колледжи, школы и детские сады в Грузии закрылись из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С тех пор учебные заведения то возобновляли, то вновь прекращали очную учебу в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, начало нового учебного года в грузии, школа, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса