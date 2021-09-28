https://sputnik-georgia.ru/20210928/kakie-rekomendatsii-poluchili-shkoly-gruzii-s-otmenoy-onlayn-ucheby-novye-podrobnosti-259979376.html
Какие рекомендации получили школы Грузии с отменой онлайн-учебы? Новые подробности
Какие рекомендации получили школы Грузии с отменой онлайн-учебы? Новые подробности
Теперь директора школ должны будут призывать своих сотрудников и родителей школьников привиться от коронавируса - это рекомендация властей 28.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-28T19:35+0400
2021-09-28T19:35+0400
2021-09-28T20:38+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
начало нового учебного года в грузии
школа
коронавирус covid-19
ограничения из-за коронавируса
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Правительство Грузии дало рекомендации директорам школ изучить число вакцинированных против COVID-19 сотрудников, а также родителей школьников, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Дети в масках, учителя с прививкой: как будут учиться в школах Грузии >>>Школы возобновяют работу в очном формате с понедельника, 4 октября. По новым правилам, ученики во время уроков должны будут находиться в масках, а все учителя обязаны быть вакцинированы.По словам Гамкрелидзе, директора школ проконсультированы насчет того, чтобы призывать невакцинированных педагогов и родителей школьников привиться против коронавируса. Они также должны выяснить, сколько сотрудников и школьников перенесли инфекцию в течение последних шести месяцев.Кроме того, Гамкрелидзе сообщил, что в данное время властями и эпидемиологами активно обсуждается вопрос вакцинации детей старше 12 лет и решение об этом будет озвучено в ближайшее время."Есть два подхода. Первый - это всеобщая вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет. И второй - т.н. британский, когда вакцинируют только тех детей, которые имеют соответствующие показания, и список этих показаний довольно длинный", - отметил Гамкрелидзе.Вузы, колледжи, школы и детские сады в Грузии закрылись из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С тех пор учебные заведения то возобновляли, то вновь прекращали очную учебу в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, начало нового учебного года в грузии, школа, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса
Какие рекомендации получили школы Грузии с отменой онлайн-учебы? Новые подробности
19:35 28.09.2021 (обновлено: 20:38 28.09.2021)
Теперь директора школ должны будут призывать своих сотрудников и родителей школьников привиться от коронавируса - это рекомендация властей
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Правительство Грузии дало рекомендации директорам школ изучить число вакцинированных против COVID-19 сотрудников, а также родителей школьников, заявил глава Наццентра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.
Школы возобновяют работу в очном формате с понедельника, 4 октября. По новым правилам, ученики во время уроков должны будут находиться в масках, а все учителя обязаны быть вакцинированы.
По словам Гамкрелидзе, директора школ проконсультированы насчет того, чтобы призывать невакцинированных педагогов и родителей школьников привиться против коронавируса. Они также должны выяснить, сколько сотрудников и школьников перенесли инфекцию в течение последних шести месяцев.
"У каждого директора должен быть план, как должны быть вакцинированы оставшиеся непривитые сотрудники. Безопасная школа означает, что в школе все вакцинированы и что также привиты родители, бабушки, дедушки детей, если школьники с ними живут", - сказал Гамкрелидзе.
Кроме того, Гамкрелидзе сообщил, что в данное время властями и эпидемиологами активно обсуждается вопрос вакцинации детей старше 12 лет и решение об этом будет озвучено в ближайшее время.
"Есть два подхода. Первый - это всеобщая вакцинация детей в возрасте от 12 до 15 лет. И второй - т.н. британский, когда вакцинируют только тех детей, которые имеют соответствующие показания, и список этих показаний довольно длинный", - отметил Гамкрелидзе.
Вузы, колледжи, школы и детские сады в Грузии закрылись из-за пандемии коронавируса в марте 2020 года. С тех пор учебные заведения то возобновляли, то вновь прекращали очную учебу в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.
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