Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
МВД Грузии готово обеспечивать безопасность на выборах
17:16 01.10.2021 (обновлено: 17:42 01.10.2021)
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© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция на акции протеста
© photo: Sputnik / Stringer
В день голосования во всех регионах Грузии будут работать мобильные группы полиции
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел полностью готово обеспечить безопасное голосование избирателей на предстоящих выборах, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе на брифинге .
Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Избирательные участки в стране для желающих сделать свой выбор откроются ровно в 08:00 в 64 городах и районах страны.
"Во всех регионах Грузии созданы мобильные группы полиции, которые в случае необходимости в рамках предусмотренных законом полномочий быстро будут реагировать на правонарушения и обеспечивать порядок", - сказал Дарахвелидзе.
Он отметил, что в день голосования ведомство будет находиться в постоянной связи с международными и местными наблюдателями, а также аппаратом Народного защитника.
Согласно установленным избирательным законодательством правилам, сотрудники полиции могут находиться на избирательном участке при исполнении обязанностей только в случае вызова и только на время, необходимое для исчерпания инцидента. В это время процесс голосования на участке приостанавливается.
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