https://sputnik-georgia.ru/20211001/mvd-gruzii-gotovo-obespechivat-bezopasnost-na-vyborakh-260085801.html

МВД Грузии готово обеспечивать безопасность на выборах

МВД Грузии готово обеспечивать безопасность на выборах

В день голосования во всех регионах Грузии будут работать мобильные группы полиции 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T17:16+0400

2021-10-01T17:16+0400

2021-10-01T17:42+0400

местные выборы в грузии 2021

грузия

мвд грузии

местные выборы

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Министерство внутренних дел полностью готово обеспечить безопасное голосование избирателей на предстоящих выборах, заявил замглавы МВД Александр Дарахвелидзе на брифинге .Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Избирательные участки в стране для желающих сделать свой выбор откроются ровно в 08:00 в 64 городах и районах страны.Он отметил, что в день голосования ведомство будет находиться в постоянной связи с международными и местными наблюдателями, а также аппаратом Народного защитника.Согласно установленным избирательным законодательством правилам, сотрудники полиции могут находиться на избирательном участке при исполнении обязанностей только в случае вызова и только на время, необходимое для исчерпания инцидента. В это время процесс голосования на участке приостанавливается.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, мвд грузии, местные выборы