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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
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Саакашвили покинул Киев 30 сентября – глава украинского офиса
Саакашвили покинул Киев 30 сентября – глава украинского офиса
В Киеве подтвердили информацию о прибытии экс-президента на родину 01.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-01T13:51+0400
грузия
украина
михаил саакашвили
киев
возвращение саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Киев 30 сентября и сейчас находится в Грузии, заявила Мария Барабаш – глава украинской общественной организации "Офис простых решений и результатов", основателем которой является Саакашвили.В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что Саакашвили официально не пересекал границу Грузии.Вместе с тем, эксперт исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Георгий Цхакая заявил, что Саакашвили сообщил сотрудникам Исполнительного комитета реформ Украины, что покинет Киев, но с должности главы комитета не уходил.В свою очередь, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе утверждает, что бывшего президента Михаила Саакашвили нет в Батуми и он даже не выезжал из Киева.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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грузия, украина, михаил саакашвили, киев, возвращение саакашвили

Саакашвили покинул Киев 30 сентября – глава украинского офиса

12:55 01.10.2021 (обновлено: 13:51 01.10.2021)
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© photo: Sputnik / Stringer / Перейти в фотобанкЛидер политической партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Sputnik / Stringer
/
Перейти в фотобанк
В Киеве подтвердили информацию о прибытии экс-президента на родину
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Киев 30 сентября и сейчас находится в Грузии, заявила Мария Барабаш – глава украинской общественной организации "Офис простых решений и результатов", основателем которой является Саакашвили.
В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что Саакашвили официально не пересекал границу Грузии.

"Миша покинул Киев вчера. Три дня назад он собрал команду и сказал нам, что едет в Грузию, потому что сейчас переломный момент для страны, когда выбор стоит между Европой, прошлым и Россией. Он сказал нам, что должен уехать, потому что сейчас важный референдум в Грузии", – сказала Барабаш в эфире грузинского оппозиционного телеканала "Мтавари архи".

Вместе с тем, эксперт исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Георгий Цхакая заявил, что Саакашвили сообщил сотрудникам Исполнительного комитета реформ Украины, что покинет Киев, но с должности главы комитета не уходил.
В свою очередь, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе утверждает, что бывшего президента Михаила Саакашвили нет в Батуми и он даже не выезжал из Киева.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.

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