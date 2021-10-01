https://sputnik-georgia.ru/20211001/saakashvili-pokinul-kiev-30-sentyabrya---glava-ukrainskogo-ofisa--260075706.html

Саакашвили покинул Киев 30 сентября – глава украинского офиса

Саакашвили покинул Киев 30 сентября – глава украинского офиса

В Киеве подтвердили информацию о прибытии экс-президента на родину 01.10.2021, Sputnik Грузия

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грузия

украина

михаил саакашвили

киев

возвращение саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили покинул Киев 30 сентября и сейчас находится в Грузии, заявила Мария Барабаш – глава украинской общественной организации "Офис простых решений и результатов", основателем которой является Саакашвили.В пятницу утром Саакашвили через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что Саакашвили официально не пересекал границу Грузии.Вместе с тем, эксперт исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Георгий Цхакая заявил, что Саакашвили сообщил сотрудникам Исполнительного комитета реформ Украины, что покинет Киев, но с должности главы комитета не уходил.В свою очередь, исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе утверждает, что бывшего президента Михаила Саакашвили нет в Батуми и он даже не выезжал из Киева.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, украина, михаил саакашвили, киев, возвращение саакашвили