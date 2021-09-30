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Грузия за два дня до выборов: страсти накаляются - подробности
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Премьер Грузии отшутился по поводу приезда Саакашвили
Премьер Грузии отшутился по поводу приезда Саакашвили
Ребенок еще не родился, а ему имя придумывают, сказал премьер, призвав не торопить события 30.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-30T13:52+0400
2021-09-30T13:52+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернется на родину, то будет задержан, также аресту будут подлежать все, кто попытается этому помешать, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.Сколько человек в Грузии готовятся встретить Саакашвили?&gt;&gt;Ранее лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани заявила, что активно готовится к встрече экс-президента Грузии. В организованном ею движении, которое создано для мирного возвращения Саакашвили на родину, уже зарегистрировались 104 тысячи человек, и, по ее словам, хотя бы половина из них придет его встречать.Он добавил, что партия "Единое национальное движение", созданная Саакашвили, занимается организацией так называемого народного противостояния."Народное противостояние анонсировали представители "Единого национального движения", когда сказали, что якобы помешают задержать Михаила Саакашвили", – отметил премьер.При этом Гарибашвили подчеркнул, что у оппозиционной партии не получается должным образом мобилизовать своих сторонников, в то время как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" может в течение часа собрать до 100 тысяч человек.Что же касается задержания Саакашвили, то Гарибашвили подчеркнул, что "для этого хватит десяти полицейских".О своем намерении вернуться в Грузию к выборам, которые пройдут в стране 2 октября, Саакашвили сообщил в видеообращении в Facebook. Политик даже выложил фото своего авиабилета, забронированного на вечер 2 октября. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша".В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму.Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210929/teoreticheski-vse-vozmozhno---yurist-prokommentiroval-shansy-saakashvili-na-pomilovanie-260015590.html
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новости, грузия, михаил саакашвили

Премьер Грузии отшутился по поводу приезда Саакашвили

13:52 30.09.2021
311
© photo: Irakli Garibashvili / FBИраклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили - Sputnik Грузия, 1920, 30.09.2021
© photo: Irakli Garibashvili / FB
Ребенок еще не родился, а ему имя придумывают, сказал премьер, призвав не торопить события
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Если экс-президент Грузии Михаил Саакашвили вернется на родину, то будет задержан, также аресту будут подлежать все, кто попытается этому помешать, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам.
Сколько человек в Грузии готовятся встретить Саакашвили?>>
Ранее лидер оппозиционной партии "Закон и справедливость" Тако Чарквиани заявила, что активно готовится к встрече экс-президента Грузии. В организованном ею движении, которое создано для мирного возвращения Саакашвили на родину, уже зарегистрировались 104 тысячи человек, и, по ее словам, хотя бы половина из них придет его встречать.

"Я еще раз скажу во всеуслышание: во-первых, как говорится, ребенок еще не родился, а ему придумывают имя. Если приедет – мы его поймаем. Кто нам помешает – мы того тоже поймаем. Что еще сказать?" – сказал Гарибашвили.

Он добавил, что партия "Единое национальное движение", созданная Саакашвили, занимается организацией так называемого народного противостояния.
"Народное противостояние анонсировали представители "Единого национального движения", когда сказали, что якобы помешают задержать Михаила Саакашвили", – отметил премьер.
При этом Гарибашвили подчеркнул, что у оппозиционной партии не получается должным образом мобилизовать своих сторонников, в то время как правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" может в течение часа собрать до 100 тысяч человек.
Что же касается задержания Саакашвили, то Гарибашвили подчеркнул, что "для этого хватит десяти полицейских".
О своем намерении вернуться в Грузию к выборам, которые пройдут в стране 2 октября, Саакашвили сообщил в видеообращении в Facebook. Политик даже выложил фото своего авиабилета, забронированного на вечер 2 октября. По словам бывшего главы государства, он не боится ареста и намерен положить конец "хождению по одному и тому же кругу реванша".
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В правящей партии "Грузинская мечта" заявляют, что как только Саакашвили ступит на грузинскую землю, он будет арестован и посажен в тюрьму.
Саакашвили покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже почти шесть лет является гражданином Украины.
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