https://sputnik-georgia.ru/20211001/ya-na-vas-nadeyus--saakashvili-obratilsya-k-zhitelyam-gruzii-s-prizyvami-260070259.html

Саакашвили назначил большой митинг в Тбилиси на воскресенье

Саакашвили назначил большой митинг в Тбилиси на воскресенье

"Моя мечта сбылась" – Саакашвили продолжает уверять, что находится в Батуми 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T11:08+0400

2021-10-01T11:08+0400

2021-10-01T13:43+0400

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грузия

михаил саакашвили

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возвращение саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который этим утром заявил, что вернулся на родину, обратился к жителям страны с видеообращениями."Спустя восемь лет я в Грузии" – Саакашвили загадочно пожелал всем доброго утра>>На кадрах видно, что Саакашвили находится на побережье ночного города, но кадры размыты и точно опознать город не удается. Сам экс-президент заявляет, что находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" также подтвердили, что бывший президент вернулся на родину. Власти заявляют, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет.Он добавил, что 2 октября все граждане должны пойти на выборы, чтобы сместить с власти правящую партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Для этого политик призвал голосовать за созданную им партию "Единое национальное движение" или "за сравнительно честные партии".На второй день выборов Саакашвили призвал граждан собраться на Площади Свободы в центре Тбилиси, чтобы провести масштабный митинг."Я тоже присоединюсь к одной из таких колон... Я на вас надеюсь. Вы же видите, я всем рискнул – своей жизнью, свободой, чтобы сюда приехать", – заявил Саакашвили.Ранее в МВД Грузии сообщили Sputnik Грузия, что Саакашвили официально не пересекал границу Грузии. Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.Представители правящей партии "Грузинская мечта" выражали сомнения, что он решится приехать и на всякий случай напоминали, что на родине бывшего президента ждет арест и обвинения по ряду уголовных дел.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, михаил саакашвили, местные выборы, возвращение саакашвили