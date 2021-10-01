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Саакашвили назначил большой митинг в Тбилиси на воскресенье
Саакашвили назначил большой митинг в Тбилиси на воскресенье
"Моя мечта сбылась" – Саакашвили продолжает уверять, что находится в Батуми 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T11:08+0400
2021-10-01T11:08+0400
2021-10-01T13:43+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
местные выборы
возвращение саакашвили
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который этим утром заявил, что вернулся на родину, обратился к жителям страны с видеообращениями."Спустя восемь лет я в Грузии" – Саакашвили загадочно пожелал всем доброго утра>>На кадрах видно, что Саакашвили находится на побережье ночного города, но кадры размыты и точно опознать город не удается. Сам экс-президент заявляет, что находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" также подтвердили, что бывший президент вернулся на родину. Власти заявляют, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет.Он добавил, что 2 октября все граждане должны пойти на выборы, чтобы сместить с власти правящую партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Для этого политик призвал голосовать за созданную им партию "Единое национальное движение" или "за сравнительно честные партии".На второй день выборов Саакашвили призвал граждан собраться на Площади Свободы в центре Тбилиси, чтобы провести масштабный митинг."Я тоже присоединюсь к одной из таких колон... Я на вас надеюсь. Вы же видите, я всем рискнул – своей жизнью, свободой, чтобы сюда приехать", – заявил Саакашвили.Ранее в МВД Грузии сообщили Sputnik Грузия, что Саакашвили официально не пересекал границу Грузии. Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.Представители правящей партии "Грузинская мечта" выражали сомнения, что он решится приехать и на всякий случай напоминали, что на родине бывшего президента ждет арест и обвинения по ряду уголовных дел.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, местные выборы, возвращение саакашвили
Саакашвили назначил большой митинг в Тбилиси на воскресенье
11:08 01.10.2021 (обновлено: 13:43 01.10.2021)
"Моя мечта сбылась" – Саакашвили продолжает уверять, что находится в Батуми
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который этим утром заявил, что вернулся на родину, обратился к жителям страны с видеообращениями.
На кадрах видно, что Саакашвили находится на побережье ночного города, но кадры размыты и точно опознать город не удается. Сам экс-президент заявляет, что находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" также подтвердили, что бывший президент вернулся на родину. Власти заявляют, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет.
"Здесь должен был быть мой батумский американский технологический университет, который уничтожили... А сегодня здесь только строят дома для россиян... Я так скучал по этому месту. Сегодня моя мечта сбылась. Но окончательно, моя мечта сбудется, когда Грузия встанет на ноги. Из Грузии убегают люди", – сказал Саакашвили.
Он добавил, что 2 октября все граждане должны пойти на выборы, чтобы сместить с власти правящую партию "Грузинская мечта – Демократическая Грузия". Для этого политик призвал голосовать за созданную им партию "Единое национальное движение" или "за сравнительно честные партии".
На второй день выборов Саакашвили призвал граждан собраться на Площади Свободы в центре Тбилиси, чтобы провести масштабный митинг.
"Я тоже присоединюсь к одной из таких колон... Я на вас надеюсь. Вы же видите, я всем рискнул – своей жизнью, свободой, чтобы сюда приехать", – заявил Саакашвили.
Ранее в МВД Грузии сообщили Sputnik Грузия
, что Саакашвили официально не пересекал границу Грузии.
Неделю назад экс-президент сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета. Кто-то поверил в это его очередное обещание, а кто-то нет.
Представители правящей партии "Грузинская мечта" выражали сомнения, что он решится приехать и на всякий случай напоминали, что на родине бывшего президента ждет арест и обвинения по ряду уголовных дел.
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.
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