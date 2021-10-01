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Грузия за день до выборов: страсти накаляются - подробности
https://sputnik-georgia.ru/20211001/smi-v-gruzii-idet-mobilizatsiya-spetstekhniki-i-spetsnaza--260084358.html
СМИ: в Грузии идет мобилизация спецтехники и спецназа
СМИ: в Грузии идет мобилизация спецтехники и спецназа
МВД Грузии подтверждает эту информацию и заявляет, что это стандартные ежегодные маневры подразделения особого назначения 01.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-01T16:11+0400
2021-10-01T17:36+0400
новости
грузия
михаил саакашвили
мвд грузии
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В Грузии замечено передвижение большого количества техники специального назначения МВД Грузии.Как сообщает региональное агентство Odishinews, в нескольких километрах к юго-западу от Зугдиди сегодня утром была замечена колонна колесных бронемашин типа "Кобра", принадлежащих районному управлению по особым поручениям МВД Грузии. Одновременно утверждается, что несколько десятков сотрудников спецназа направились в Батуми на личных автомобилях.Оппозиционный телеканал "Мтвари" распространил кадры, на которых запечатлено передвижение бронетехники по автомагистрали.В МВД Грузии заявили, что передвижение подразделений особого назначения производится каждый год и является стандартным мероприятием.Между тем оппозиционные СМИ все эти полицейские маневры связывают со слухами о приезде в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили, который в пятницу утром через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине. Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, михаил саакашвили, мвд грузии, местные выборы

СМИ: в Грузии идет мобилизация спецтехники и спецназа

16:11 01.10.2021 (обновлено: 17:36 01.10.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovШтурм офиса "Единого нацдвижения" утром 23 февраля 2021 года
Штурм офиса Единого нацдвижения утром 23 февраля 2021 года - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
МВД Грузии подтверждает эту информацию и заявляет, что это стандартные ежегодные маневры подразделения особого назначения
ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В Грузии замечено передвижение большого количества техники специального назначения МВД Грузии.
Как сообщает региональное агентство Odishinews, в нескольких километрах к юго-западу от Зугдиди сегодня утром была замечена колонна колесных бронемашин типа "Кобра", принадлежащих районному управлению по особым поручениям МВД Грузии. Одновременно утверждается, что несколько десятков сотрудников спецназа направились в Батуми на личных автомобилях.
Оппозиционный телеканал "Мтвари" распространил кадры, на которых запечатлено передвижение бронетехники по автомагистрали.
В МВД Грузии заявили, что передвижение подразделений особого назначения производится каждый год и является стандартным мероприятием.

Что касается вопроса департамента специального назначения, как я уже сказал, во всех территориальных органах Грузии созданы специальные группы, чтобы выборы прошли в безопасной обстановке. Мобилизованы специальные подразделения полиции. Что касается передвижения, это стандартное передвижение подразделения, которое осуществляется ежедневно. Никаких особенных передвижений нет",- сказал Дарахвелидзе в пятницу.

Между тем оппозиционные СМИ все эти полицейские маневры связывают со слухами о приезде в Грузию экс-президента Михаила Саакашвили, который в пятницу утром через Facebook пожелал Грузии доброго утра, заявив, что он уже на родине.
Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
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