https://sputnik-georgia.ru/20211001/vstrechalsya-s-ekskortnitsey-dava-rassekretil-svoy-taynyy-roman-260068769.html

"Встречался с экскортницей": Дава рассекретил свой тайный роман

"Встречался с экскортницей": Дава рассекретил свой тайный роман

28-летний блогер поделился секретными фактами из личной жизни и признался, что обрел счастье после тяжелого расставания 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T10:22+0400

2021-10-01T10:22+0400

2021-10-01T10:32+0400

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ольга бузова

давид манукян (дава)

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Российский блогер Давид Манукян решился на важное откровение о личном – бывший парень Ольги Бузовой раскрыл свой тайный роман. Музыкант и блогер долго не мог прийти в себя после расставания с ведущей Ольгой Бузовой. С января 2021 года пара не переставала подкалывать друг друга и вспоминать былые обиды. Но теперь артист встретил новую девушку, далекую от мира селебрити и многотысячной аудитории подписчиков. Дава рассекретил свой роман и признался, что не спешит с развитием событий, и уже полтора месяца просто общается и ходит в кино с девушкой. "Мне страшно, что на нее посыплется хейт и она этого не выдержит. Она милая и красивая, но эти моменты сбивают. Обычно мне сносит голову от девушек, которые сильнее меня", – рассказал Манукян. Также артист вспомнил личную драму, когда снова выбрал "неподходящую" девушку и страдал от этого. Оказалось, что блогер встречался с эскортницей – любовницей бизнесмена из Новосибирска. Но спустя год сложных отношений он решил расстаться с возлюбленной, которая обманывала его. "В жизни я каблук. Если влюбляюсь в человека, то идеализирую его", – рассказал Дава в шоу "Не бабские истории". Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>

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ольга бузова, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес