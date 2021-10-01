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https://sputnik-georgia.ru/20211001/vstrechalsya-s-ekskortnitsey-dava-rassekretil-svoy-taynyy-roman-260068769.html
"Встречался с экскортницей": Дава рассекретил свой тайный роман
"Встречался с экскортницей": Дава рассекретил свой тайный роман
28-летний блогер поделился секретными фактами из личной жизни и признался, что обрел счастье после тяжелого расставания 01.10.2021, Sputnik Грузия
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2021-10-01T10:32+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
давид манукян (дава)
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Российский блогер Давид Манукян решился на важное откровение о личном – бывший парень Ольги Бузовой раскрыл свой тайный роман. Музыкант и блогер долго не мог прийти в себя после расставания с ведущей Ольгой Бузовой. С января 2021 года пара не переставала подкалывать друг друга и вспоминать былые обиды. Но теперь артист встретил новую девушку, далекую от мира селебрити и многотысячной аудитории подписчиков. Дава рассекретил свой роман и признался, что не спешит с развитием событий, и уже полтора месяца просто общается и ходит в кино с девушкой. "Мне страшно, что на нее посыплется хейт и она этого не выдержит. Она милая и красивая, но эти моменты сбивают. Обычно мне сносит голову от девушек, которые сильнее меня", – рассказал Манукян. Также артист вспомнил личную драму, когда снова выбрал "неподходящую" девушку и страдал от этого. Оказалось, что блогер встречался с эскортницей – любовницей бизнесмена из Новосибирска. Но спустя год сложных отношений он решил расстаться с возлюбленной, которая обманывала его. "В жизни я каблук. Если влюбляюсь в человека, то идеализирую его", – рассказал Дава в шоу "Не бабские истории". Читайте также:Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут &gt;&gt;&gt;
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ольга бузова, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес

"Встречался с экскортницей": Дава рассекретил свой тайный роман

10:22 01.10.2021 (обновлено: 10:32 01.10.2021)
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкДавид Манукян (Дава) на X Русской музыкальной премии телеканала RU.TV
Давид Манукян (Дава) на X Русской музыкальной премии телеканала RU.TV - Sputnik Грузия, 1920, 01.10.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
28-летний блогер поделился секретными фактами из личной жизни и признался, что обрел счастье после тяжелого расставания
ТБИЛИСИ, 1 окт – Sputnik. Российский блогер Давид Манукян решился на важное откровение о личном – бывший парень Ольги Бузовой раскрыл свой тайный роман.
Музыкант и блогер долго не мог прийти в себя после расставания с ведущей Ольгой Бузовой. С января 2021 года пара не переставала подкалывать друг друга и вспоминать былые обиды. Но теперь артист встретил новую девушку, далекую от мира селебрити и многотысячной аудитории подписчиков.
Дава рассекретил свой роман и признался, что не спешит с развитием событий, и уже полтора месяца просто общается и ходит в кино с девушкой.
"Мне страшно, что на нее посыплется хейт и она этого не выдержит. Она милая и красивая, но эти моменты сбивают. Обычно мне сносит голову от девушек, которые сильнее меня", – рассказал Манукян.
Также артист вспомнил личную драму, когда снова выбрал "неподходящую" девушку и страдал от этого. Оказалось, что блогер встречался с эскортницей – любовницей бизнесмена из Новосибирска. Но спустя год сложных отношений он решил расстаться с возлюбленной, которая обманывала его.
"В жизни я каблук. Если влюбляюсь в человека, то идеализирую его", – рассказал Дава в шоу "Не бабские истории".
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