https://sputnik-georgia.ru/20211001/vzglyad-iz-moskvy-gruzinskaya-armiya---chem-otlichaetsya-sentyabr-2021-go-ot-avgusta-2008-go-260092561.html

Взгляд из Москвы. Грузинская армия - чем отличается сентябрь 2021-го от августа 2008-го

Взгляд из Москвы. Грузинская армия - чем отличается сентябрь 2021-го от августа 2008-го

Коллективный Запад готовит и подталкивает грузинскую армию к военным конфликтам с ближайшими соседями, включая Россию - это самоубийственный путь, убежден... 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T16:44+0400

2021-10-01T16:44+0400

2021-10-01T19:45+0400

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Внешние рычаги управления Грузией работают отнюдь не на благо грузинского народа. Вся история и значительные потери независимой Грузии подтверждают вред для национальных интересов прозападного курса руководства, и маниакального стремления в НАТО.Пять противоминных кораблей Североатлантического альянса под флагами Болгарии, Румынии, Турции, Испании, Италии во вторник вошли в порт Батуми, и были тепло приняты Службой береговой охраны МВД Грузии во главе с Рамазом Папидзе. Якобы подобные визиты являются ярким примером поддержки Североатлантическим альянсом курса Грузии, и служат для укрепления безопасности Черного моря. На всякий случай, субмарины ЧФ России "Старый Оскол" и "Великий Новгород" подключились к процессу укрепления региональной безопасности, и 28 сентября отработали ракетный удар по кораблям условного противника.Парад суверенитетов по-грузински – взгляд из России >>В рамках визита группы тральщиков НАТО (SNMCMG2) были анонсированы совместные учения в Черном море с участием катеров береговой охраны Грузии – для "повышения оперативной совместимости". Хотя минировать прилегающую к Батуми морскую акваторию никто не собирается, собственных тральщиков для равноправного взаимодействия Грузия не имеет, а пять слабовооруженных противоминных кораблей альянса объективно не в состоянии укрепить обороноспособность какой-либо страны. Их предназначение – траление фарватера для более могущественных боевых единиц. Вполне реалистична лишь плановая сдача тестов на получение сертификата второго уровня НАТО (NEL-2) абордажным подразделением Береговой охраны Грузии.Ранее премьер грузинского правительства Ираклий Гарибашвили в ООН подтвердил стремление страны войти в ЕС и НАТО: "Мы не успокоимся, пока не достигнем членства в Евросоюзе и Североатлантическом альянсе" При этом Гарибашвили обвинил Россию в противодействии этому устремлению, и обратился к жителям Абхазии и Южной Осетии с призывом – вместе определить "наше общее будущее". По мнению главы грузинского правительства, необходимо добиться, чтобы проживание абхазов и осетин с грузинами "было безальтернативным".На абордажНо судя по тому что происходит, Тбилиси делает ставку отнюдь не на переговорный процесс – в маневрах НАТО с участием военнослужащих Грузии преобладают миротворческие операции многонациональных войск для "реинтеграции" мятежных территорий с воздушными десантами и боевыми стрельбами.. Одно из учений – Rapid Trident 2021 – завершается 1 октября на территории Украины. Ранее аналогичные маневры Agile Spirit 2021 состоялись на грузинской земле. Вряд ли соседи видят в этом "сериале доброй воли" стремление к мирному сосуществованию и экономической интеграции.Напомню, 30 сентября завершилась грузино-абхазская война 1992-1993 годов. В Абхазии и Южной Осетии расцениваю как агрессию и геноцид по национальному признаку действия грузинской стороны в конце 1980-х и начале 1990-х годов, а затем в августе 2008 года. Эту "общую историю" изменить невозможно.Усиление обороноспособности Грузии – что в планах правительства на ближайшие десять лет? >>С другой стороны, стратегическое значение Грузии для НАТО – удобный плацдарм на Южном Кавказе с выходом в Черное море. Именно поэтому Вашингтон и Брюссель поддерживают грузинский проект "реинтеграции" Абхазии и Южной Осетии, "обживаются" на грузинской земле, помогают вооружаться (без фанатизма – после августа 2008 года).Считается, что две трети грузинских граждан поддерживают евроатлантическую интеграцию. Несколько десятков грузинских военнослужащих погибли в ходе военных операций НАТО в Ираке и Афганистане, создавая Грузии репутацию "самой прозападной и проамериканской страны региона". Брюссельский саммит альянса в июне 2021-го в очередной раз подтвердил, что Грузия и Украина в будущем смогут стать членами НАТО, не обозначив сроков и критериев. Неофициально Тбилиси и Киеву дали понять: изменение статуса возможно после 2030 года. Параллельно Грузии объяснили, что ей не стоит ждать "добро" на вхождение в Евросоюз в 2024 году. Есть время подумать о прошлом, настоящем и будущем Грузии – в реальном мире.По чужим стандартамВ мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Грузия занимает 92 место. После Зимбабве. Национальная 20-тысячная действующая армия имеет на вооружении около 20 ударных самолетов и вертолетов, более 160 танков, 580 единиц бронетранспортеров, 156 артиллерийских установок, 50 систем РСЗО (плюс 9 патрульных катеров МВД). С учетом населения – 3,9 млн человек и площади 69,7 тысяч км² – Грузия сверхмилитаризованная страна, военный бюджет – 300 млн долларов. Для сравнения, Кыргызстан уступает в военной мощи, имея население 6,6 млн человек, площадь 199,9 тысяч км² и военный бюджет 20 млн долларов.При этом реальных угроз национальной безопасности в Центральной Азии больше с учетом Афганистана.Госдеп США разрешил продажу Грузии противотанковых комплексов Javelin >>Перевооружение Грузинской армии тем временем набирает обороты. С иностранной помощью формируется система дальней ПВО стандартов НАТО за 82,82 млн евро.Используются все возможности и резервы. Восстанавливаются и модернизируются даже остатки советского наследства – штурмовики Су-25: сегодня на вооружении ВВС состоят четыре таких машины, а к концу 2021 года будет шестьВскоре Тбилиси получит от Вашингтона вторую партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin (FGM-148) на сумму 30 млн долларов – это 46 пусковых установок и 82 ракеты. Первую партию – более 70 пусковых установок и 400 самонаводящихся ракет Грузия получила в 2018-м. Система Javelin предназначена для поражения тяжелой бронетехники, защищенных объектов на земле (бункеров, блиндажей), а также движущихся объектов в воздухе с относительно небольшими скоростью и высотой (беспилотники, вертолеты) на дальности от 50 до 2500 метров. Комбинированный прицел ПТРК оснащен оптикой с четырехкратным увеличением и позволяет вести борьбу ночью и при плохой видимости. Неизвестно, когда и против кого Грузия намерена применить почти полтысячи противотанковых ракет Javelin. А главная интрига – кто и где будет принимать решение?Современное вооружение является надежным инструментом защиты национальной безопасности и государственного суверенитета, если государство не меняет суверенитет на оружие, и не позволяет иностранным войскам хозяйничать на своей земле, создавая военные угрозы соседним странам. Содействуя росту потенциала грузинской армии, США и НАТО осознанно пытаются руками грузин начать опосредствованную войну с Россией.Необходимо иметь ввиду, что "позиция силы" коллективного Запада и определенное сочетание военных угроз вблизи российской границы на Южном Кавказе могут вынудить Москву к решительным и жестким действиям на опережение.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в TelegramМнение автора может не совпадать с позицией редакции

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23779/97/237799757_0:0:1475:1475_100x100_80_0_0_2c5cdbe3d02db81469439718e8421422.jpg

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россия, грузия, аналитика, колумнисты