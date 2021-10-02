Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Явка на выборах к 10:00 составила 7,41% – ЦИК Грузии
Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
В Грузии - опять выборы. На этот раз - местные. Выбирать будут мэров и депутатов совещательных органов – сакребуло. Политический накал очень высок - в выборах принимают участие 43 партии.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/eto-lozh---tsik-gruzii-oproverg-soobscheniya-o-narusheniyakh-na-vyborakh-260115546.html
"Это ложь" – ЦИК Грузии опроверг сообщения о нарушениях на выборах
"Это ложь" – ЦИК Грузии опроверг сообщения о нарушениях на выборах
ЦИК призвал участвующие в выборах стороны воздержаться от распространения дезинформации 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T09:29+0400
2021-10-02T09:49+0400
местные выборы в грузии 2021
местные выборы
выборы
выборы в грузии 2021 – день голосования
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/15/250122098_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_e3e9d6d0b7df8eb8be3537651a47cceb.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани опровергла сообщения одной из НПО о нарушениях, якобы зафиксированных в день голосования в городах Кутаиси и Лагодехи.Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии&gt;&gt;Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Она подчеркнула, что в Кутаиси все избирательные участки открыты, и процесс голосования начат."Также ложь, распространенная этой же организацией информация о том, что в Лагодехи не открылся 9-й избирательный участок. Мы не раз призывали участвующие в выборах стороны воздержаться от распространения дезинформации, и сегодня мы еще раз призываем участвующие в выборах стороны действовать в соответствии с законом, не распространять неправильную и непроверенную информацию, и не мешать избирательной администрации проводить избирательный процесс в мирной обстановке", – сказала Иоселиани.НПО "Гражданская избирательная комиссия" создано к выборам местной власти 2021 оппозиционно настроенным движением "Стыдно" и Ассоциацией общественных инициатив.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211002/vybory-v-gruzii-prokhodyat-v-bezopasnoy-srede---pervoe-zayavlenie-tsik-260114158.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/15/250122098_46:90:1020:820_1920x0_80_0_0_c2b99f886684ea7506d79b7977db102a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
местные выборы, выборы, выборы в грузии 2021 – день голосования

"Это ложь" – ЦИК Грузии опроверг сообщения о нарушениях на выборах

09:29 02.10.2021 (обновлено: 09:49 02.10.2021)
391
© photo: Sputnik / Alex ShlamovНатия Иоселиани, брифинг в ЦИК Грузии
Натия Иоселиани, брифинг в ЦИК Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
ЦИК призвал участвующие в выборах стороны воздержаться от распространения дезинформации
ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани опровергла сообщения одной из НПО о нарушениях, якобы зафиксированных в день голосования в городах Кутаиси и Лагодехи.
Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии>>
Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.

"Что касается информации, распространенной организацией "Гражданская избирательная комиссия", что якобы кутаисская окружная комиссия забыла передать участковым комиссиям печати регистраторов и на участках не могли принимать избирателей, мы заявляем, что это является ложью", – сказала Иоселиани на брифинге.

Она подчеркнула, что в Кутаиси все избирательные участки открыты, и процесс голосования начат.
"Также ложь, распространенная этой же организацией информация о том, что в Лагодехи не открылся 9-й избирательный участок. Мы не раз призывали участвующие в выборах стороны воздержаться от распространения дезинформации, и сегодня мы еще раз призываем участвующие в выборах стороны действовать в соответствии с законом, не распространять неправильную и непроверенную информацию, и не мешать избирательной администрации проводить избирательный процесс в мирной обстановке", – сказала Иоселиани.
НПО "Гражданская избирательная комиссия" создано к выборам местной власти 2021 оппозиционно настроенным движением "Стыдно" и Ассоциацией общественных инициатив.
Натия Иоселиани, брифинг в ЦИК Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
Местные выборы в Грузии 2021
Выборы в Грузии проходят в безопасной среде – первое заявление ЦИК
08:51
250
Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.
Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
010011
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:01Премьер Грузии поблагодарил украинскую сторону за сотрудничество по делу Саакашвили
12:01Бритни Спирс намерена озвучить всю правду о своей жизни под опекой в интервью Опре Уинфри
11:59Полицейские ключами открыли квартиру, в которой скрывался Саакашвили - премьер
11:50COVID-статистика Грузии – последние данные
11:41Каладзе и его главные конкуренты проголосовали на выборах
11:27Явка на выборах к 10:00 составила 7,41% – ЦИК Грузии
11:22Лава вулкана на Ла Пальме добралась до океана – фото
11:00Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 826
10:35На выборы – во всеоружии против ковида
10:30Саакашвили готовил в Грузии госпереворот после выборов, заявил Кобахидзе
10:18"С любовью – М. Саакашвили" – экс-президент Грузии написал письмо из тюрьмы
10:04"Грузинская мечта" ожидает провокации в день выборов
10:04Курс лари на субботу – 3,1345 GEL/$1
09:36"Арсенал" - "Химки": прогноз на матч чемпионата России по футболу
09:29"Это ложь" – ЦИК Грузии опроверг сообщения о нарушениях на выборах
09:18В Грузии начались выборы в местные органы власти – видео
09:15"Я поддерживаю его борьбу" – девушка Саакашвили обратилась к Зеленскому
09:01Грузинский тяжелоатлет завоевал серебро на молодежном чемпионате Европы
08:51Выборы в Грузии проходят в безопасной среде – первое заявление ЦИК
08:47Иванишвили проголосовал молча