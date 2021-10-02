https://sputnik-georgia.ru/20211002/eto-lozh---tsik-gruzii-oproverg-soobscheniya-o-narusheniyakh-na-vyborakh-260115546.html

"Это ложь" – ЦИК Грузии опроверг сообщения о нарушениях на выборах

"Это ложь" – ЦИК Грузии опроверг сообщения о нарушениях на выборах

ЦИК призвал участвующие в выборах стороны воздержаться от распространения дезинформации 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T09:29+0400

2021-10-02T09:29+0400

2021-10-02T09:49+0400

местные выборы в грузии 2021

местные выборы

выборы

выборы в грузии 2021 – день голосования

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Пресс-спикер Центральной избирательной комиссии Грузии Натия Иоселиани опровергла сообщения одной из НПО о нарушениях, якобы зафиксированных в день голосования в городах Кутаиси и Лагодехи.Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии>>Граждане Грузии в субботу выбирают мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло.Она подчеркнула, что в Кутаиси все избирательные участки открыты, и процесс голосования начат."Также ложь, распространенная этой же организацией информация о том, что в Лагодехи не открылся 9-й избирательный участок. Мы не раз призывали участвующие в выборах стороны воздержаться от распространения дезинформации, и сегодня мы еще раз призываем участвующие в выборах стороны действовать в соответствии с законом, не распространять неправильную и непроверенную информацию, и не мешать избирательной администрации проводить избирательный процесс в мирной обстановке", – сказала Иоселиани.НПО "Гражданская избирательная комиссия" создано к выборам местной власти 2021 оппозиционно настроенным движением "Стыдно" и Ассоциацией общественных инициатив.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211002/vybory-v-gruzii-prokhodyat-v-bezopasnoy-srede---pervoe-zayavlenie-tsik-260114158.html

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местные выборы, выборы, выборы в грузии 2021 – день голосования