https://sputnik-georgia.ru/20211002/golosovanie-zaversheno-izbiratelnye-uchastki-v-gruzii-zakryty---260137205.html

Голосование завершено: избирательные участки в Грузии закрыты

Голосование завершено: избирательные участки в Грузии закрыты

У жителей Грузии было ровно 12 часов для того, чтобы выбрать будущих управленцев своих городов и районов 02.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-02T20:01+0400

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местные выборы в грузии 2021

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выборы в грузии 2021 – день голосования

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. В Грузии завершились выборы в органы местной власти – ровно в 20:00 по тбилисскому времени в стране закрылись избирательные участки, сообщает корр. Sputnik Грузия из Центральной избирательной комиссии.Исключение составили лишь те участки, у которых была очередь к восьми вечера. "Выйдешь за меня?" – на выборах в Грузии сделали предложение руки и сердца>>По последним данным ЦИК, явка избирателей к 17:00 по тбилисскому времени составляет 41,35%. При этом выборы будут признаны действительными при любой явке избирателей.Выборы проходили в условиях пандемии коронавируса - все избиратели, члены комиссии и наблюдатели были в масках и соблюдали дистанцию. Кого выбирали?Жители Грузии в субботу выбирали мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло в 64 городах и районах. Будущих управленцев выбирали прямым голосованием.На 64 кресла мэров претендует 231 кандидат от 21 партии и 8 независимых кандидатов. Победителем в каждом городе станет тот кандидат, который получит более половины голосов избирателей, проголосовавших на выборах. Что касается выборов в сакребуло, то в них участвуют по стране 43 партии, однако в каждом городе или районе свое число партий. Самая большая партийная конкуренция в Тбилиси, где представлена 31 партия. Чтобы попасть туда, партии в Тбилиси должны набрать 3% голосов избирателей, пришедших на выборы, а в регионах – 2,5%. Что касается мажоритарной системы, то на 656 мест мажоритарных депутатов претендует 2 771 кандидат. На мажоритарных выборах наибольшая конкуренция будет в Тбилиси, где на 10 мест претендует 138 кандидатов, а самая маленькая – в Казбеги, где на 6 мест всего 18 претендентов. Для того, чтобы выиграть выборы, кандидат в мажоритарные депутаты должен набрать 40%.Непростые выборыМестные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Перчинки к ситуации добавило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211002/chas-kh-nastal-kogo-my-vybiraem-i-pochemu-eto-vazhno-polnyy-likbez-po-vyboram-v-gruzii-260093869.html

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новости, грузия, местные выборы, выборы, выборы в грузии 2021 – день голосования