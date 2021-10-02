Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии
https://sputnik-georgia.ru/20211002/gosdep-ssha-vashington-sledit-za-razvitiem-situatsii-s-arestom-saakashvili-260106574.html
Госдеп США: Вашингтон следит за развитием ситуации с арестом Саакашвили
Госдеп США: Вашингтон следит за развитием ситуации с арестом Саакашвили
Вашингтон призывает власти Грузии обеспечить экс-президенту республики "справедливое обращение в соответствии с грузинскими законами" 02.10.2021, Sputnik Грузия
2021-10-02T00:08+0400
2021-10-02T00:20+0400
политика
новости
грузия
сша
возвращение и арест саакашвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23600/76/236007671_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_6b19e3723a498c7662b3b9369a501b0e.jpg
ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Власти США в курсе сообщения о задержании в Грузии экс-президента республики Михаила Саакашвили и продолжают внимательно следить за развитием ситуации, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером."Мы осведомлены о сообщениях о его задержании и внимательно следим за развитием событий", - сказал представитель американского дипведомства на просьбу прокомментировать задержание Саакашвили.Экс-президенту Грузии придется отбывать срок на родине &gt;&gt;Как подчеркнул дипломат, Вашингтон призывает власти Грузии обеспечить экс-президенту республики "справедливое обращение в соответствии с грузинскими законами и обязательствами страны в сфере международного гуманитарного права".Отвечая на вопрос о том, намерен ли госдеп США вызвать посла Грузии на фоне решения о задержании Саакашвили, дипломат сказал: "Мы не комментируем частные встречи".Саакашвили уже давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" &gt;&gt;Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23600/76/236007671_554:0:2979:1819_1920x0_80_0_0_7fe9966c3925afdfebc5099d1a2af4b2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, сша, возвращение и арест саакашвили

Госдеп США: Вашингтон следит за развитием ситуации с арестом Саакашвили

00:08 02.10.2021 (обновлено: 00:20 02.10.2021)
115
© AP Photo / Luis M. AlvarezГосударственный департамент в Вашингтоне, США
Государственный департамент в Вашингтоне, США - Sputnik Грузия, 1920, 02.10.2021
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Вашингтон призывает власти Грузии обеспечить экс-президенту республики "справедливое обращение в соответствии с грузинскими законами"
ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Власти США в курсе сообщения о задержании в Грузии экс-президента республики Михаила Саакашвили и продолжают внимательно следить за развитием ситуации, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.
О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером.
"Мы осведомлены о сообщениях о его задержании и внимательно следим за развитием событий", - сказал представитель американского дипведомства на просьбу прокомментировать задержание Саакашвили.
Экс-президенту Грузии придется отбывать срок на родине >>
Как подчеркнул дипломат, Вашингтон призывает власти Грузии обеспечить экс-президенту республики "справедливое обращение в соответствии с грузинскими законами и обязательствами страны в сфере международного гуманитарного права".
Отвечая на вопрос о том, намерен ли госдеп США вызвать посла Грузии на фоне решения о задержании Саакашвили, дипломат сказал: "Мы не комментируем частные встречи".
Саакашвили уже давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" >>
Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
000001
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
01:49Экс-президент Грузии здоров и его права защищены - министр юстиции
01:31Посольство США советует согражданам проявлять осторожность в дни выборов в Грузии
01:12Адвокаты: Михаила Саакашвили может спасти только помилование
00:33"Нацдвижение" отменило мобилизацию сторонников 2 октября в Тбилиси
00:24Мать Саакашвили узнала об аресте сына в самолете - комментарий в аэропорту
00:09"Время тишины" началось в Грузии - агитация в день выборов запрещена
00:08Посольство Грузии объяснит МИД Украины ситуацию с Саакашвили
00:08Госдеп США: Вашингтон следит за развитием ситуации с арестом Саакашвили
00:07"Мишико, зачем ты поехал в Тбилиси?" - Жириновский пошутил об аресте Саакашвили в Грузии
00:01Час "Х" настал: кого мы выбираем и почему это важно? Полный ликбез по выборам в Грузии
ВчераЗахарову удивило беспокойство Зеленского в связи с арестом Саакашвили
ВчераВ администрации президента Украины недовольны задержанием Саакашвили
ВчераПремьер Грузии: задержанием Саакашвили предотвращены беспорядки в стране
ВчераЭкс-президенту Грузии придется отбывать срок на родине
ВчераСаакашвили в тюрьме объявляет голодовку - омбудсмен
ВчераУлыбающийся Саакашвили в руках грузинской полиции - видео
ВчераСаакашвили предпочел грузинскую тюрьму украинской - эксперты о его аресте и последствиях
ВчераПрокуратура предъявила еще одно обвинение третьему президенту Грузии
ВчераПрезидент Грузии не помилует Саакашвили
ВчераУ Саакашвили новая любовь - сенсационная новость стала известна в день его ареста