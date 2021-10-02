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Госдеп США: Вашингтон следит за развитием ситуации с арестом Саакашвили

Госдеп США: Вашингтон следит за развитием ситуации с арестом Саакашвили

Вашингтон призывает власти Грузии обеспечить экс-президенту республики "справедливое обращение в соответствии с грузинскими законами" 02.10.2021, Sputnik Грузия

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возвращение и арест саакашвили

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ТБИЛИСИ, 2 окт – Sputnik. Власти США в курсе сообщения о задержании в Грузии экс-президента республики Михаила Саакашвили и продолжают внимательно следить за развитием ситуации, заявил РИА Новости представитель госдепартамента.О задержании Михаила Саакашвили в Грузии было объявлено в пятницу вечером."Мы осведомлены о сообщениях о его задержании и внимательно следим за развитием событий", - сказал представитель американского дипведомства на просьбу прокомментировать задержание Саакашвили.Экс-президенту Грузии придется отбывать срок на родине >>Как подчеркнул дипломат, Вашингтон призывает власти Грузии обеспечить экс-президенту республики "справедливое обращение в соответствии с грузинскими законами и обязательствами страны в сфере международного гуманитарного права".Отвечая на вопрос о том, намерен ли госдеп США вызвать посла Грузии на фоне решения о задержании Саакашвили, дипломат сказал: "Мы не комментируем частные встречи".Саакашвили уже давно заявлял о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Самая большая провокация предотвращена - "Грузинская мечта" >>Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, сша, возвращение и арест саакашвили