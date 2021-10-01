https://sputnik-georgia.ru/20211001/eks-prezidentu-gruzii-pridetsya-otbyvat-srok-na-rodine-260104533.html

Экс-президенту Грузии придется отбывать срок на родине

Экс-президенту Грузии придется отбывать срок на родине

Вопрос экстрадиции Михаила Саакашвили на Украину в прокуратуре Грузии не рассматривается 01.10.2021, Sputnik Грузия

2021-10-01T23:40+0400

2021-10-01T23:40+0400

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грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 1 окт — Sputnik. В Генеральной прокуратуре Грузии опровергли информацию о том, что Михаил Саакашвили сам сдался полиции.Как заявил заявил прокурор по делу Саакашвили Джарджи Циклаури, его задержали на конспиративной квартире в Тбилиси.Саакашвили в тюрьме объявляет голодовку - омбудсмен>>В пятницу премьер Ираклий Гарибашвили сообщил, что Саакашвили задержали в Грузии. До этого Саакашвили говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии он объявлен во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам, и представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу."Распространенная информация о том, что якобы Саакашвили сам сдался, не соответствует действительности. Реальность такова - МВД Грузии получило оперативную информацию, что Саакашвили скрывался по определенному адресу, после чего была запланирована и качественно выполнена операция, в результате которой разыскиваемый Саакашвили был обнаружен на конспиративной квартире", - сказал Циклаури в эфире телекомпании "Рустави 2".По словам прокурора, ведется расследование о незаконном пересечении границы, в рамках которого он не может разглашать детали операции.Прокурор не ответил на вопрос, был ли в момент задержания Саакашвили один и оказывал ли он сопротивление правоохранителям.Также он не ответил на вопрос, какую границу - воздушную или сухопутную - нарушил Саакашвили.Улыбающийся Саакашвили в руках грузинской полиции - видео>>Циклаури также сообщил, что украинское гражданство экс-президента не станет препятствием для отбывания срока наказания в Грузии, поэтому вопрос его экстрадиции на Украину не рассматривается.В пятницу утром Саакашвили распространил видеообращение, в котором говорит, что якобы находится в Батуми. Его соратники в партии "Единое национальное движение" подтвердили эту информацию. Власти Грузии заявили, что это фейк и Саакашвили в Грузии нет. А в МВД Грузии сообщили, что экс-президент официально не пересекал границу Грузии, а также не покидал пределы Украины.Саакашвили ранее заявил о намерении вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. Он объявлен в Грузии во внутригосударственный розыск, проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии в течение двух сроков. Он покинул Грузию в ноябре 2013 года и с тех пор не возвращался на родину, хотя много раз обещал сделать это. Экс-президент объявлен во внутригосударственный розыск. В 2015 году он лишился грузинского гражданства и уже более шести лет является гражданином Украины.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, михаил саакашвили, прокуратура, экстрадиция