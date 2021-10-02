https://sputnik-georgia.ru/20211002/gruzinskaya-mechta-nabrala-47-na-vyborakh-v-gruzii---ekzitpol-imedi-260142431.html

"Грузинская мечта" набрала 47,6% на местных выборах в Грузии - экзитпол "Имеди"

"Грузинская мечта" набрала 47,6% на местных выборах в Грузии - экзитпол "Имеди"

Выборы в Грузии - результаты

2021-10-02T20:00+0400

2021-10-02T20:00+0400

2021-10-02T20:24+0400

местные выборы в грузии 2021

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итоги местных выборов в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 2 окт — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" лидирует на выборах в органы местной власти, согласно данным экзитпола, проведенного компанией GORBI по заказу телекомпании Imedi.Кто победил? Власти и оппозиция в Грузии заявили о своей победе на выборах>>Согласно предварительным данным опроса на 18:00 тбс, который проводился у избирательных участков, голоса избирателей по партийным спискам распределились следующим образом: Экзитпол грузинской компании GORBI проводился на 120 участках, из них 48 в Тбилиси. Всего было опрошено 11 тысяч избирателей, погрешность составляет 3%.Местные выборы 2021 в Грузии сильно политизированы, а главная интрига на них – сможет ли правящая партия "Грузинская мечта" набрать 43% голосов избирателей. Именно это является условием назначения досрочных парламентских выборов в стране, согласно т. н. соглашению Шарля Мишеля. И хоть "Грузинская мечта" в одностороннем порядке вышла из соглашения за три месяца до выборов, оппозиция продолжает называть их референдумом.Политическую ситуацию в Грузии обострило возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину. Бывшего главу государства, осужденного в Грузии по ряду дел, задержали в Тбилиси. Сам Саакашвили считает себя политзаключенным и назначил большой митинг на воскресенье, чтобы завершить правление "Грузинской мечты".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, выборы, итоги местных выборов в грузии 2021